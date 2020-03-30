Koronavirüse karşı hamilelik sürecindeki anneler nelere dikkat etmeli?

Hızlı yayılması, bir tedavisinin olmaması, ölümcül olması hastalığın yarattığı etkiyi artırmaktadır. Gebelerde genel popülasyona göre artmış bir duyarlılık bildirilmemiştir. Ancak gebelerin hastalıklara karşı gebe olmayanlara göre daha duyarlı olmaları, görülme sıklığının ve ölümcül seyretmesi daha yüksek olması benzer virüsler SARS-CoV ve Mers-CoV enfeksiyonlarının gebelerde yarattığı yüksek ölüm oranları yüzünden şüpheli ya da enfekte gebelerin yönetiminin bu konuda yetkin birçok alanın bir arada olduğu yerde yapılması esastır.

Gebelerde kısıtlı sayıda bilgi mevcut ve şimdilik yönetim gebe olmayanlardaki gibi. Virüsün, anneden bebeğe geçtiğine dair henüz bir kanıt yoktur. Ancak, bazı gebelerde fetal distress ve erken doğum görülmüştür.

Nasıl bulaşır?

Hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve kontamine yüzeylerden hastanın eli ile göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaşabilir. Damlacığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bilinmektedir. Hiçbir semptomu olmayan bireylerde bile bulaş bildirilmiştir.

Kuluçka dönemi ortalama 2 ila 14 gündür. Ortalama yaş 49-56 arasında olup vakaların 1/3 ve 1/2 yarısında ek hastalık vardır.

Belirtileri nelerdir?

En önemli belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır.

Tanı yöntemi: Üst /alt solunum yollarından örnek alınıp PCR yöntemi ile çalışılmasıdır. İlk test negatif olsa bile yüksek şüpheli de test tekrarlanır. İki testte negatifse tanı dışlanabilir.

Gebelerde nasıl etkiler görülmüştür?

Şu an yapılan çalışmalar ve veriler az olmakla birlikte gebelerin COVID-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yoktur. Karın içinde enfeksiyona yol açıp anomali yaptığını gösteren bir kanıt yoktur. Buna karşın yapılan çalışmalarda anne ölümü ve bebek ölümü olmamıştır.

Genel itibariyle COVID-19’lu gebede genellikle sezaryen yöntemi ile doğum gerçekleştirilmiştir. Solunum sıkıntısı nedeniyle bu doğum yöntemi seçilmiştir.

Emzirme ile bulaştığına dair de net bir bilgi yoktur yani geçiş göstermemiştir.

Gebelikte tedavisi nedir?

Ölüm hızı yaklaşık %2 civarında olup virüsün genetik yapısı ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.

Hastalığın henüz bir aşısı ya da antiviral bir tedavisi yoktur.

Tedavide birçok ilaç önerilmektedir. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği algoritmaya göre gidilecektir. Ancak bu ilaçların COVID-19 tanısı ile gebelerde kullanımına dair net bir veri yoktur. Bu ilaçların gebelikte bir sıkıntı yarattığı gösterilmemiştir.

Gebelikte koronavirüsünden nasıl korunulur?

Gebeler riskli yerlere ziyaret ya da seyahat yapmamalıdır. Gebelerin hastane ve yüksek riskli ziyaretlerinde maske takmaları %100 gerekir.

Şüpheli vaka ile temasta ne yapmalı?



14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalması ve toplu alanlardan uzak durması istenir.

Eve ziyaretçi kabul etmemesi, odanın iyi havalandırılması, ev halkının diğer üyelerinden mümkün olduğunca ayrı kalması, farklı havlular, farklı tabak, çanak ve mutfak eşyası kullanılması ve farklı zamanlarda yemek yemesi önerilmektedir.

Şüpheli bir temas sonrası gerekli izolasyon süresi (14 gün) dolana kadar acil durumlar dışında muayene ertelenebilir.



