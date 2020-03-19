Koronavirüs anneden bebeğe geçer mi?

İşte anne adaylarının virüs ile ilgili merak ettiği sorular ve yanıtları...

Hamile bir anne adayı salgınından etkilenirse virüs anneden bebeğe bulaşır mı?



Virüs tüm dünya için henüz çok yeni olduğu için hala pek çok konuda gizemini korumaya devam ediyor. Hamilelikte virüsün bebeğe geçip geçmediğiyle ilgili de henüz net bir bilgi yok. Ancak hastalanmış gebelerin amniyon sıvılarında ve anne sütünde virüse şimdilik rastlanmamıştır. Hastalığın en sık görüldüğü ülke olan Çin’de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen güncel bilgiler ışığında koronavirüs enfeksiyonunun anne karnında bebeğe geçmediği kabul ediliyor. Daha önceki salgınlarda da doğrudan bebeğe geçiş gösterilememiştir

Doğumdan sonra koronavirüs anneden bebeğe geçebilir mi?



Doğumdan hemen sonra bulaş yolu ile bebeğe geçebilir. Virüsün 14 günlük kuluçka süresi de düşünülerek yeni doğum yapmış annelerin bu süreyi de göz önüne alarak gereken önlemleri alması gerekir. Annede herhangi bir hastalık şüphesi varsa bulaş konusunda gerekli hijyen önlemleri alınarak bebek emzirilmeye devam edebilir.

Virüs erken doğuma neden olur mu?



Hamilelikte bebeğin anne karnında gelişimi için daha elverişli bir ortam sağlanması gerekliliği nedeniyle annenin bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Bu durum anneyi enfeksiyonlara duyarlı hale getirebilir. Daha önceki grip salgınları hamilelerde daha olumsuz sonuçlara yol açmışken yeni koronavirüs gebelerde diğer bireylerinkinden farklı bir seyir izlemiyor. Hamilelerin tedavi süreçleri diğer bireylerinki gibi olurken henüz koronavirüse bağlı bir erken doğum ya da düşük bildirilmedi. Veriler şimdilik yetersiz, uzun dönem etkiler henüz belirsiz. Ancak gebeliğin ilk üç ayında yüksek ateşe maruz kalınması doğumsal defektleri arttırabilir.

Koronavirüs anne sütünden bebeğe geçer mi?



Koronavirüsün ilk görüldüğü dönemlerde bebekler annelerinden ayrılıp anne sütü verilmemişti. Ancak güncel çalışmalar gösteriyor ki anne sütü ile bulaş söz konusu değildir. Şuan bütün dünyada kabul gören görüş anne ile bebeğin ayrılmaması, bebeklerin anne sütü alımına devam etmesi yönündedir.

Doğum yapılan hastanedeki olası bir koronavirüs vakası anneye ya da bebeğe bulaşabilir mi?



Hastanelerde doğumun gerçekleştiği doğumhaneler ve daha sonrasında gerek bebek odaları gerekse anne ve bebeğin doğum sonrasında bulunacakları odalar zaten rutinde en hassas davranılan ve korunan alanlardır. Salgın hastalıklarda bulaşma riski hastane ortamında daha yüksek olsa da olası vakalar ile doğum yapan anne ve bebeğinin temas etmesi çok düşük bir ihtimaldir. Şüpheli enfeksiyonu olan hastalar hastaneye gelirken maske takmalı, asansör gibi toplu alanları kullanmamalılar. Tedavi edilirken de gerekirse tek kişilik odalarda özel maske, giysi ve donanımlarla izole halde tedavi edilmeliler.