Anne karnÄ±nda bebeÄŸinizle iletiÅŸiminize odaklanÄ±nÂ

Belki panik ve korku psikolojisinden sÄ±yrÄ±lÄ±p, bebeÄŸinizle iliÅŸkinize odaklanmak, ona henÃ¼z anne karnÄ±ndayken kitaplar okumak, o gÃ¼zel sesinizle ÅŸarkÄ±lar, ninniler sÃ¶yleyip, bebeÄŸinize "gÃ¼vendesin", "bekleniyorsun", "seviliyorsun" mesajÄ± vermenin en gÃ¼zel ve keyifli yollarÄ±ndan birisi... KarnÄ±nÄ±za sÄ±k sÄ±k dokunarak, bebeÄŸinizi okÅŸamak, ona kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k masajlar yapmak, onunla birlikte ayna karÅŸÄ±sÄ±nda neÅŸeli ve ritmik mÃ¼ziklerle anne-bebek danslarÄ± yapmak, her ikinize de iyi gelir.



Herkes kadar risk var

25 mart 2020 tarihinde eldeki verilere gÃ¶re; hamile olmak, bu virÃ¼se yakalanmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r gibi bir durum yok. Herkeste risk ne ise, hamilelerde de o. Ancak hamileler, Ã¶nlemlerin sÄ±kÄ±ca uygulanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan daha duyarlÄ± bir grup. Evden Ã§Ä±kmamak, maske ve eldiven kullanÄ±mÄ±, sosyal mesafe, sevdikleriyle, aynÄ± evde yaÅŸadÄ±klarÄ± kiÅŸilerle bile araya mesafe koymak, herkes kadar gerekli ve hamilelikte bu Ã¶nlemlerin sÄ±kÄ± ÅŸekilde uygulanmasÄ± daha Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± virÃ¼sler, hamilelikte kÃ¶tÃ¼leÅŸebilir. Ancak eldeki veriler, bunun Korona iÃ§in de geÃ§erli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z bize sÃ¶ylemiyor. Ä°lerleyen gÃ¼nlerde hep birlikte yaÅŸayÄ±p, gÃ¶receÄŸiz.

Birbirimize ihtiyacÄ±mÄ±z var

SoÄŸuk iklimlerde yaÅŸayan, eski kabileler, Ä±sÄ±nmak iÃ§in birbirine sokulurmuÅŸ. Åžimdi artÄ±k iklimler eskisi kadar soÄŸuk deÄŸil. Ama her birimiz, bÃ¼tÃ¼nÃ¼, bu gÃ¼zel resmi tamamlayan parÃ§alarÄ±z ve birbirimizden gÃ¼Ã§ alÄ±yoruz. Sen de bu resmin en deÄŸerli parÃ§asÄ±sÄ±n... Hem destek olan hem de destek arayan.. Destek istemekten Ã§ekinmeyin ve uzaktan anne destek Ã§emberlerine katÄ±lÄ±n. Destek istemeyi Ã¶ÄŸrenmeniz gerekir Ã§Ã¼nkÃ¼ lohusalÄ±kta Ã§okÃ§a desteÄŸe ihtiyacÄ±nÄ±z olacak. Hem talepkar olup hem de bunu ayarÄ±nda yapmayÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in, hamilelikten itibaren pratiklere baÅŸlayÄ±n...Â Â

Uzaktan anne destek Ã§emberlerine katÄ±lÄ±n

Unutmamak gerekir ki, yÃ¼ksek seviyelerdeki streste, bedenin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸir. Kontrol edilemeyen stres, bedeni enfeksiyonlara daha aÃ§Ä±k hale getirir. Bu nedenle bir hamile, stresle uygun tekniklerle baÅŸ edebilirse, her ÅŸey daha yolunda gider. Anne destek Ã§emberlerinde, hamileler, duygularÄ±nÄ± ifade ediyorlar. DuygularÄ± ifade etmek, kalple kiÅŸinin Ã¶z'Ã¼ ile baÄŸlantÄ±da kalmak iÃ§in oldukÃ§a ÅŸifalÄ± bir yÃ¶ntem. Kendimizle temasÄ±mÄ±zÄ± kaybetmezsek, gÃ¼Ã§leniriz. Bu anne destek Ã§emberlerinde birbirimize gÃ¼Ã§ oluyoruz ve bu hepimize iyi geliyor. Belki de bu zor zamanlarÄ±n armaÄŸanlarÄ±ndan biri bu... Kenetlenmek, bir aileye ait hissetmek, yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek... ve bu zor sÃ¼reÃ§ten "gÃ¼Ã§lenerek" Ã§Ä±kmak...

Evde egzersiz yapÄ±n

Her hamileye tavsiye edilen "yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" illa dÄ±ÅŸarÄ±da yapmak zorunda deÄŸilsiniz. BugÃ¼n artÄ±k pek Ã§ok uzaktan sistemle evinizin gÃ¼venli alanÄ±nda yoga, pilates yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Ben de bir hamile pilatesi eÄŸitmeniyim ve hamile Ã¶ÄŸrencilerimle uzaktan dersler yapÄ±yorum.Â Ã–zellikle denge gerektiren pozlardan kaÃ§Ä±narak, mÃ¼mkÃ¼nse evde biri varken, esneme egzersizleri hem stresinizi azaltÄ±r, hem doÄŸumunuzu kolaylaÅŸtÄ±rabilir.Â

Hamilelik kontrolleri iÃ§in evden Ã§Ä±kmalÄ± mÄ±yÄ±m?

Bu sorunun cevabÄ±nÄ±, doktorunuzla birlikte aramalÄ±sÄ±nÄ±z. BazÄ± gebelik muayeneleri belli haftalarda yapÄ±lmalÄ±dÄ±r, bunlarÄ± ertelemek pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Ama bazÄ±larÄ±, bekleyebilir ya da "sizin kiÅŸisel gebelik tÄ±bbÄ± durumunuz" iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± Ã¶nemli olmayabilir. Doktorunuzun ya da ebenizin bu konudaki yÃ¶nlendirmelerini isteyebilirsiniz. Åžu anda aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezleri bu anlamda daha gÃ¼venli yerler.

SaÄŸlÄ±k hizmetleri alÄ±rken, talebinizi duyurun Gebelik kontrollerinde pandemi hastanesi olmayan kategoridekileri tercih edebilir, kimi uzaktan ya da evde saÄŸlÄ±k hizmeti sunan hastanelerle iletiÅŸime geÃ§ebilirsiniz. UnutmayÄ±n ki, herÅŸeyin her zamankinden daha farklÄ± olduÄŸu bir Ã§aÄŸdan geÃ§iyoruz. Bu Ã§aÄŸa ÅŸekil verecek sizsiniz, sizin talepleriniz... (A sÄ±nÄ±fÄ± aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezleri, bir kadÄ±n doÄŸum hekimini bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±r ve ÅŸu an iÃ§in bu merkezlere grip, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, ateÅŸ ÅŸikayetleri olanlar kabul edilmiyor, buralarÄ± daha izole tutabilmek adÄ±na. EtrafÄ±nÄ±zdaki A sÄ±nÄ±fÄ± aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezlerini araÅŸtÄ±rabilirsiniz).

Evde saÄŸlÄ±k hizmeti talep edin

SaÄŸlÄ±kta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesinin Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan biri olan aile hekimliÄŸi evde hizmet sunar. Yani ebe ve doktor gebeleri evde ziyaret ederek, saha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapar. Gebelik kontrolleriniz iÃ§in kan alÄ±nmasÄ± gerekiyorsa, bebeÄŸinizden topuk kanÄ±nÄ± evde aldÄ±rmayÄ± talep edebilirsiniz. YakÄ±n zamanda Almanya'dan bir TÃ¼rk anneyi emzirme konusunda uzaktan destekledim. Almanya'da ebe doÄŸumdan sonra evde kontrolleri yapÄ±yordu. HamileliÄŸinde Hollanda'dan bir anneyi desteklemiÅŸtim. Ebe, doÄŸum Ã¶ncesi muayeneleri evde yapÄ±yordu. Evde hizmet almak, ÅŸu anda her zamankinden daha Ã¶ncelikli... Ancak elbette saÄŸlÄ±k personelinin yani insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n bu pandemide verimli kullanÄ±lmasÄ± adÄ±na, Ã¼lke politikalarÄ±nca bazÄ± tedbirler de getirilebilir. Talep etmek ancak koÅŸullarÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, Ä±srarcÄ± olmamak gerekebilir.Â Hatta evde kendinizde yapabileceÄŸiniz basit testler var, mesela bebeÄŸinizin saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin, evde elinizi karnÄ±nÄ±za koyup, hareketlerini saymak gibi.. Her ay ultrasona girmek bir zorunluluk deÄŸil. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, gebeliÄŸinde herhangi bir riski olmayan kadÄ±nlarÄ±n, izlem sayÄ±sÄ±nÄ± ortalama 8 (sekiz) olarak veriyor. Hamile kadÄ±nlarÄ±n (riskli gebeliÄŸi olmayan hamilelerin) ilk muayenelerinin ilk 12 haftada yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve daha sonrakilerin 20, 26, 30, 34, 36, 38 ve 40. haftalarda yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerir (https://www.who.int/reproductivehealth/news/antenatal-care/en/).

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Herhangi bir karar alÄ±rken BRAIN yÃ¶nteminin kullanabilirler

Muayeneye hastaneye gideyim mi, nasÄ±l bir ortamda doÄŸum yapayÄ±m, seyahat iÃ§in Ã§ok acil bir durum oluÅŸtu, ne yapayÄ±m, herhangi bir hastalÄ±k iÃ§in ilaÃ§ tavsiye edildi, kullanayÄ±m mÄ±, hamileyken oruÃ§ tutayÄ±m mÄ±, herhangi bir aÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± tavsiye edildi, yaptÄ±rayÄ±m mÄ±? gibi pek Ã§ok konuda karar verirken, BRAIN yÃ¶ntemi size yardÄ±mcÄ± olur. Bir kaÄŸÄ±da,B (enefit)- yararlarÄ± ne olur?R (isk)- AldÄ±ÄŸÄ±m riskler neler?A (lternatif)- Bana tavsiye edilenler dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka hangi seÃ§eneklerim var?I (nstrinct)- Ä°Ã§ gÃ¼delerim, sezgilerim ne diyor? Kalbim neyi fÄ±sÄ±ldÄ±yor?N (othing)- HiÃ§bir ÅŸey yapmazsam ne olur? yazÄ±p, kendiniz iÃ§in en iyi olanÄ± seÃ§ebilirsiniz. Riskler ve yararlar konusunda saÄŸlÄ±k hizmeti sunucularÄ±ndan sizi aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± talep edebilirsiniz.

Kalbinizin fÄ±sÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± duyun

HÄ±zla akan dÃ¼nya, kendimizden bizi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ± ve kendimizle baÄŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Neye ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu duyamaz olduk. Belki de bu Korona, dÃ¼nyaya kendimizle tekrar baÄŸ kurabilmeyi yeniden hatÄ±rlamamÄ±z iÃ§in geldi.Â

Korona sadece bir pandemi deÄŸil, insanoÄŸlunun bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m noktasÄ±dÄ±rÄ°Ã§e dÃ¶nÃ¼p, evde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vakitlerde kendi iÃ§imize dÃ¶nmek, kalbimize yolculuk yapÄ±p, derinlerdeki, kalbimizin iÃ§inde fark edilmeyi bekleyen o muhteÅŸem istiridye ile yaniÂ armaÄŸanÄ±mÄ±zla kavuÅŸmak iÃ§in belki de bir fÄ±rsat. Hem bÃ¶ylesine zor ÅŸartlarda, hayatta kalan yavrunuz ne kadar da gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶yle deÄŸil mi? TÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden geÃ§tiÄŸi bu gÃ¼nlerde, anne karnÄ±ndaki minik yavrunuz, diÄŸer taraftan tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa ÅŸifa getirecek ÅŸifa elÃ§ileri... Hem de tam bir survivor'lar!

Ä°ÅŸaretleri takip et, rehberliklerine gÃ¼ven duy

Bir akarsuyla akmak varken, ona direnmek, tÃ¼kenmeyi getirir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ±na uyum saÄŸlayarak, akarsanÄ±z, yol sizi gideceÄŸiniz yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Size dÃ¼ÅŸen iÅŸaretleri gÃ¶rmek, anlamlandÄ±rmak ve rehberliklerine gÃ¼venmek.. Sezgileriniz her zaman size en doÄŸru yolu gÃ¶steren iÅŸaretler, onlarÄ± takip etmeyi Ã¶ÄŸrenip, gÃ¼venmek..

Ä°nsanÄ±n kendini ÅŸifalandÄ±rma yeteneÄŸi vardÄ±r, bunu kullanÄ±n

Ã–nemli kuramcÄ±lardan birisi Sister C. Roy "insan adaptif bir sistemdir" der. Yani iÃ§inde bulunduÄŸu gerek dÄ±ÅŸ Ã§evresi, gerekse bedenindeki iÃ§ Ã§evresi, yeni oluÅŸan koÅŸullara uyumlanÄ±r. Bu uyum kapasitemiz sayesinde hayatta kalÄ±rÄ±z. Bunu Korona'da yapacak. Yani Ã¼zerinde bulunduÄŸu kiÅŸiyi hasta etmemeyi Ã¶ÄŸrenerek, mutasyona uÄŸrayacak. O nedenle Korona ile ne kadar evde kalÄ±p, geÃ§ karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak, o kadar Ã§ok mutasyona uÄŸramÄ±ÅŸ haliyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z ve hayatta kalÄ±rÄ±z demek. CanlÄ±larÄ±n uyum yeteneÄŸine bir baÅŸka Ã¶rnek evsizleri gÃ¶sterebiliriz. Onca enfeksiyon etkeninin kol gezdiÄŸi sokaklarda, kimi zaman bir Ã§Ã¶p konteynÄ±rÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda yaÅŸayan evsizler, hastalÄ±klara, cam bir fanusta yaÅŸayanlara gÃ¶re daha az yakalanÄ±rlar Ã§Ã¼nkÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi kendini tehditlere gÃ¶re eÄŸitir. SavaÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrenir. Ä°ÅŸte bu doÄŸuÅŸtan gelen "ÅŸifa yeteneÄŸimiz", hepimizin iÃ§inde zaten var, hamilelerde de var. Hamilelerde daha Ã§ok bile var.. Ä°Ã§lerindeki dÃ¼nyada tertemiz bir ruh var.. Ä°lahi gÃ¼Ã§ tarafÄ±ndan korunan ve kollanan... Rahmetli anneannem, evde bebek varsa, o eve kÃ¶tÃ¼lÃ¼k uÄŸramaz derdi.. AslÄ±nda koruyucu bir manevi zÄ±rh... Kendi kendini, hem etrafÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§emberi ve bu ÅŸifa gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanmayÄ± keÅŸfederse, belki de daha bÃ¼yÃ¼k Ã§emberleri...Â Anne destek Ã§emberlerine katÄ±lÄ±n ve tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa ÅŸifa gÃ¶nderip, ÅŸifa alÄ±n. Bedeninin sadece bir kadÄ±n bedeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ÅŸifaya aracÄ±lÄ±k ettiÄŸinin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±yla...Â

Hamileler Korono gÃ¼nlerinde nelere dikkat etmeli?

Herkesin uyduÄŸu izolasyon Ã¶nlemleri, evde kalmak, toplu taÅŸÄ±ma ve asansÃ¶r kullanmamak, kalabalÄ±klara girmemek, komÅŸu ve akraba ziyaretleri yapmamak, eÅŸiyle bile sÄ±nÄ±rlÄ± temasta kalmak Egzersizi evde yapmak, evde saÄŸlÄ±k hizmeti talep etmek (koÅŸullar elverdiÄŸince), kendiyle temasta kalmak, kendiyle sosyalleÅŸmek, kalbine yolculuk yapmak, bebeÄŸiyle anne karnÄ±nda iletiÅŸim kurmak Moralini yÃ¼ksek tutmak, kaygÄ±sÄ±nÄ± kontrol edebilmek, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmak, kendi gibi olan kÄ±z kardeÅŸleriyle uzaktan baÄŸlantÄ±da kalmak, destek almak, destek vermek.

Emzirme eÄŸitimi ÅŸimdi her zamankinden Ã§ok daha Ã¶nemliÂ Onu emzirmek onu korumanÄ±n en harika yolu. DÃ¼nyaya gelince onu hayata emzirerek, baÅŸlatabilmek iÃ§in, hamileyken mutlaka uzaktan bir emzirme eÄŸitimine katÄ±lmanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Bu pek Ã§ok emzirme sorununu Ã¶nler.Â

Emziren anneler nelere dikkat etmeli?

YukarÄ±dakilere ek olarak bebeÄŸi dÃ¼nyaya gelince, bebeÄŸine ve onun eÅŸyalarÄ±na dokunmadan Ã¶nce ve sonra el yÄ±kamak Emzirmeye devam etmek, emzirme problemlerinde mamaya baÅŸlamak yerine emzirme desteÄŸi almak, aÅŸkla beslemek, eÄŸer emzirmekten vazgeÃ§miÅŸse, bu pandemide emzirmeye yeniden baÅŸlamak geÃ§ deÄŸil, tam zamanÄ±dÄ±r !Â