Hamilelikte oluşan bu belirtiler koronavirüs enfeksiyonu olabilir mi?

Ateş, öksürük ve özellikle kuru öksürük, nefes darlığı, koku alamama, tat alamama koronavirüsün en sık görülen belirtileri arasında anılmaktadır. Bu belirtiler tabii ki korona virüsü enfeksiyonu açısından anlamlı olmakla beraber şunu unutmamak gerekir ki şu anda havalar yeni yeni ısınmaya başladı ve başka enfeksiyonlara bağlı olarak, yani diğer gribal enfeksiyonlara bağlı olarak da ateşiniz yükselebilir.

Ateş yükselmesinin tanımı nedir: Vücut ısısının 38 derece ve üzerine çıkması. Bunu 38.5 derece veya 37.5 derece olarak kabul edenler de var. Biz ortalama 38 derece kabul edelim.

Gribal enfeksiyonlarda da çoğunlukla ateş yükselir. Ateşi bu nedenle mutlaka bir koronavirüs enfeksiyonuna bağlamak doğru değildir.

Tabii ki doğal olarak özellikle anne adayları ellerinde ateş ölçerle sürekli olarak günde birkaç kere ateşlerini ölçüyorlar ve ateşlerinde, mesela diyelim ki sabah 36.9, akşam 37.2 çıktığında bunu “anlamlı” kabul ediyorlar, acaba ateşleri yükselme eğiliminde mi diye, ve ondan sonra da seri bir şekilde ateşlerini ölçmeye devam ediyorlar. Bu kaygıyı anlamak çok mümkün, çünkü hepimiz korona enfeksiyonuyla yatıyor, korona enfeksiyonuyla kalkıyoruz. Sürekli olarak ve nereye bakarsak koronavirüs haberleriyle karşılaşıyoruz. Hemen hemen ilgi alanlarımızın yüzde doksanını bu koronavirüs oluşturmaya başladı. Konsantre olamıyoruz, başka bir şeye odaklanamıyoruz. Özellikle anne adayları kendileriyle ve bebekleriyle ilgili ekstra kaygılı oldukları için bunu tamamen normal kabul etmek gerekir.

Tekrar etmek gerekirse, ateş, öksürük ve nefes darlığı mutlaka koronavirüsü enfeksiyonuna bağlı olmak zorunda değildir.

Şöyle düşünecek olursak: şu anda koronavirüs diye bir enfeksiyon etkeni gündemde olmasaydı, ateş yükselmesi, nefes darlığı, kuru öksürük olan bir anne adayında ön planda mevsimsel bir grip enfeksiyonu olduğunu düşünecek ve buna yönelik önerilerde bulunacak ve gerekirse tedavi verecektik. Böyle düşünmeye devam etmememiz için istatistiksel olarak bir sakınca yok, zira bu belirtiler anne adaylarında tüm bu koronavirüs karmaşasına rağmen halen daha mevsimsel grip enfeksiyonlarına bağlı oluşmaktadır.

Her şeyden önce kuru öksürük ve nefes darlığı bebeğin büyümesiyle birlikte diyafram dediğimiz göğüs kafesi ile karın boşluğunu ayıran kasın basısına bağlı olarak olabiliyor. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki, kuru öksürük ve nefes darlığı günümüzde koronavirüs korkusu nedeniyle psikolojik olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca hamilelikte artan metabolizmanın etkisiyle oksijen ihtiyacı daha fazla olduğundan nispi bir nefes darlığı da anne adayları tarafından sıklıkla hissedilir.

Kuru öksürük ve nefes darlığı, nefes açlığı hamilelikte zaten sıklıkla görülen iki belirtidir ve hemen korona enfeksiyonuna bağlanmamalıdır.

Ateşsiz korona enfeksiyonu da olabileceğine yönelik açıklamalar da olmakla birlikte korona virüsü bir enfeksiyon aşamasına gelmişse, yani COVID-19 olmuşsa, ateşsiz olması hemen hemen mümkün değildir.

Toparlayacak olursak, özellikle anne adayları açısından vücut ısısı 38 derece ve üzeri başka enfeksiyonlarda da olabilir ama bu durumlarda anne adayının doktoruna haber vermesi önemlidir. Nefes darlığı, kuru öksürük, nefes açlığı gibi belirtiler normal hamileliklerde de olabilmesine karşın yine de doktora bunları da bildirmek gerekir.

Koku alamama ve tat alamama önemli bulgular olmakla beraber, arka planda olan bulgulardır ve koronavirüs enfeksiyonunda ateş ve nefes darlığına göre nispeten daha az görülmektedir. Koronavirüs solunum sistemini tutan bir virüs olduğu için solunum yolu ile ilgili belirtiler ön plandadırlar.

Son olarak özellikle yeniden vurgulamakta fayda görüyorum: Koronavirüs özellikle ileri yaşlarda ve/veya kronik hastalığı olanlarda daha fazla görülmekte ve anne adayları nispeten genç ve sağlıklı bireyler olduklarından gebelikte koronavirüs enfeksiyonu ve bu enfeksiyona bağlı olumsuz durumlar son derece az gözlenmektedir.

Anne adaylarına sağlıklı bir gebelik dönemi ve sağlıklı bir bebek diliyorum.