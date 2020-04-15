Hamilelikte koronavirüsün psikolojik etkilerinden korunma yolları

Öyle günlerden geçiyoruz ki hangi etkenlerin kimleri nasıl etkileyeceği konusunda bir belirsizlik hakim. Evet hamilelik konusunda da şu anda durum böyle. Normal süreçte bile duygu yoğunluklarının olduğu hamilelik döneminde anne adaylarını salgın sürecinde psikolojik olarak neler bekliyor?

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki hamilelik her kadının hayatında yaşayacağı en anlamlı dönemlerinden biridir ancak bu süreç sadece pozitif düşüncelerle gitmeyebilir. Fizyolojik ve psikolojik dalgalanmaların olduğu bu dönemde olumsuz düşünce ve duygu durumlarına geçiş görülebilir. Bu düşünceler hamileliğin evrelerine göre değişebileceği gibi genellikle bebeğe bakım, doğum süreci, evlilik ilişkileri ve benlik kavramındaki değişimlerle karakterize olabilmektedir.

Bu düşüncelere örnek vermek gerekirse;

Karnımdaki bebeğin gelişimine vücudum ayak uydurabilecek mi?

Doğum sonrası ya eski halime dönemezsem?

Eşim beni artık yeterince arzulamıyor mu acaba?

Doğum anı ile baş edemeyeceğim.

Sonrasında bebeğimi nasıl emzireceğim?

Anneliğe hazır mıyım?

Birçok olumsuz düşünce hamile kadının ve dolayısıyla yakınındakilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir.

Bu düşüncelere korona salgını sürecinde bir de şu düşünceler eklenmiş olabilir;

Acaba hastalığa yakalanırsam bu beni nasıl etkiler?

Hastalığa yakalanmaya diğer insanlara göre daha mı yakınım?

Ya bebeğime de geçerse…

Emzirirken bebeğime koronavirüs bulaştırır mıyım?

Bu gibi olumsuz düşüncelerin de üstüne eklendiğini düşünürsek şu süreçte hamilelerin duygu yoğunluğunun arttığını, endişelerinin haklı olarak daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak her ne kadar bu salgın ile ilgili bilgi eksikliğinden dolayı tüm dünyada bir belirsizlik yaşansa da alınabilecek tüm önlemleri almaktan başka kontrol etmemiz gereken bir unsur olmadığını aklımızdan çıkarmamalı ve ruh sağlığımızı da korumalıyız.

Unutmamalıyız ki bebeğin ruhsal gelişimi anne karnından itibaren başlar yani önlemleri yeterince alıp, yaşanacak güzel anlara odaklanmak hem annenin hem bebeğin hem de dolaylı olarak diğer aile üyelerinin psikolojisine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Gündelik hayatta maruz kalınan olumsuz haber ve telkinlerden en çok etkilenebilecek hamile kadınlar kendilerini bu tetikleyenlerden daha da izole ederek, belirtilen tüm koruma kurallarına uyup sonrasında yaşanacak olumlu anların hayalini kurarak kendini bu süreçte dengeleyebilir. Bunun yanı sıra nefes egzersizleri de bu süreçte davranışsal olarak psikolojimize olumlu etki eden bir unsur olacaktır. Aile üyelerinin ise bu süreçte özellikle anne adaylarının psikolojisini anlaması, empati yapması ve uyması gereken tedbirlere daha da önem vermesi gerekir. Bu sayede anlaşıldığını hisseden hamile kadın kendini çok daha rahat hissedecektir.