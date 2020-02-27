Hamilelikte doğru bilinen 5 yanlış

Ultrason dalgalarının bebeğe zararı vardır

Tabii ki hayır! Anne karnındaki bebeğin canlılığını göstererek, iç-dış gebelik ayrımını yaparak, detaylı ultrason yapılmasa da en basit ultrasonografik muayene, anne hayatını kurtaracak bir işleme dönüşebilmektedir. Bu durum, özellikle iç-dış gebelik ayrımı için önemlidir. Çünkü dış gebeliğin yol açabileceği bir iç kanama, gebeliğin ilk üç ayında en sık anne ölümü sebebidir.

Amniyosentez çok tehlikeli bir işlemdir, yapılmaması gerekir

Tabii ki hayır, anne karnındaki bebekte genetik hastalıkların teşhisini en kolay ve güvenilir şekilde sağlayan yöntem amniyosentezdir. Beş dakikalık bir işlemdir. Ultrasonografi eşliğinde, bebeğe dokunulmadan, bebeğin içinde yüzdüğü sıvının az bir kısmının (alınan sıvı aynı gün içinde kendini yeniler) örnek olarak alınması ve laboratuvara gönderilmesinden ibarettir. 400-500 işlemde bir gebelik kaybı oranı vardır ancak tecrübeli ellerde bu oran giderek azalmaktadır.

Yan yatarsam bebek ezilir

Hayır, bebek ezilmez. Bebeği koruyup kollayan, içinde yüzdüğü amniyon sıvısı, burada da bebeğin imdadına yetişir. Yan yatmak, kalbe geri dönen kanı artıracağından, gebelikte en çok istediğimiz yatış pozisyonudur. Sol veya sağa yatmak açısından ciddi bir fark olmasa da sola yatmak sağa göre biraz daha önceliklidir.

Gebelik şekeri testi bebeği zehirler

Gebelik şekerinin en iyi teşhis yöntemi, kısıtlı miktarda şekerli su içilerek yapılan, tıbbi adı “Glukoz tolerans testi” olan kan tetkikidir. Bebeğinize zararı yoktur. Aksine, gebelik şekeri teşhisi konulup belki de bebeğin hayatını veya sağlığını koruyacak önlemlerin alınmasını sağlayabilir.

Gebelikte aşı yapılmaz

Gebelikte doktor kontrolünde, canlı aşılar hariç tetanoz, grip, hepatit B aşıları dahil birçok aşı yapılabilmektedir. Bu aşıların gebelikte bebeğe zararının olabileceğini gösteren bilimsel kanıt yoktur. Örnek vermek gerekirse grip aşısı, hastalığın daha kolay atlatılmasını sağlayıp anneyi (özellikle astım, KOAH gibi akciğer hastalığı olanlar için) belki yoğun bakım ünitesine kadar düşmekten koruyabilecek önemi vardır.