Hamileler doğmamış çocuklarına koronavirüs bulaştırabilir mi?

Hamile kadınlar doğmamış çocuklara koronavirüs bulaştırabilir mi?

UNICEF'in açıkladığı rapora göre, şu anda, virüsün hamilelik sırasında bir anneden bebeğine bulaşıp bulaşmadığını veya bunun bebek üzerindeki potansiyel etkisini belirlemek için yeterli kanıt yoktur. Hamile kadınlar, kendilerini virüse maruz kalmaktan korumak için uygun önlemleri almaya devam etmeli ve ateş, öksürük veya nefes almada zorluk gibi belirtiler yaşıyorsa erken tıbbi yardım almalıdır.

Emziren anneler bebeklerine koronovirüs bulaştırabilir mi? COVID-19 anne sütünden geçer mi?

Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezleri'nin (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) yaptığı açıklamaya göre COVID-19'un nasıl yayıldığı hakkında çok şey bilinmiyor. COVID-19, SARS ailesinden gelme bir virüs, SARS-CoV ile ilgili sınırlı çalışmalarda, virüs anne sütünde tespit edilmemiştir; ancak COVID-19'lu annelerin virüsü anne sütü ile bulaştırma durumlarını bilmiyoruz.

ACOG (American College of Obstetricians&Gynecologists): Sınırılı sayıdaki vakada yapılan incelemelerde; COVID-19 ile enfekte kadınların anne sütünde virüs bulgusu bulunmamıştır; bununla birlikte, COVID-19'un anne sütünden bulaşıp bulaşmayacağı henüz bilinmemektedir.

Bu konuda Emzirme Tıbbı Dergisi genel yayın yönetmeni Arthur I. Eidelman açıklaması ise şöyle: “Koronavirüs taşıyan emziren annelerin virüsü bebeklerine zaten geçirmiş olabileceği gerçeğini göz önünde tutarsak; emzirmeye devam etmek, annenin koruyucu antikorlarının da sütle bebeğe geçmesini sağlar. Bu nedenle, bebeğin esktra viral maruziyetini en aza indirmek için; emzirme sırasında el yıkama ve annenin maske takması önerilir ”.

Hasta olan anne, bebeğini emzirebilir mi?

Bu konuda UNICEF’in açıklaması ise şu şekilde: Bir anne eğer çok hasta ise, sütünü sağıp, temiz bir bardak/kaşıkla bebeğine verebilir, ek olarak diğer enfeksiyon önleme yöntemlerini uygulamalıdır. (El yıkama, maske kullanımı gibi).

Yukarıdakilere ek olarak, CDC (Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi) anne sütünü bebeğe kaşık/biberonla başka biri de verebilir diyor.