Anne adayları koronavirüsten bu önerilerle korunmalı!

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Aralık 2019 döneminden bu yana veriler derlendiği zaman bu hastalık için en riskli grubun 60 yaş üzerinde hipertansiyon, diyabetes mellitus, kronik obstruktif akciğer hastalığı (astım, KOAH) olanlar olduğu bilinmektedir. Sigara içmek hastalığın kötü gidişine sebep olan bir risk faktörüdür. Bu bilgilere ek olarak 40 yaş altı kadınlarda kliniğin ağır seyretmesi ve ölüm riskinin düşük olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Çocuklarda ise çoğunlukla asemptomatik ya da hafif üst solunum yolu enfeksiyonu ile gittiği bilinmektedir. Ama bu veriler sınırlı sayıda hasta ile yapılmış olduğundan daha geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda net veriler elde edilecektir.

Hamilelikte koronavirüs tedavisi almak bebeğe zarar verir mi?

Şu an birçok hastanın tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin gebelik döneminde kullanılabilir. Yine yoğun bakım hastalarında kullanılan, bir umut olarak çalışmaları hızla devam eden IVIG uygulaması (bağışıklık kazanmış kişilerden alınan kanın verilmesi) gebelikte de kullanılabilecek tedavi yöntemlerinden biridir. Akciğer enfeksiyonu için kullanılan birçok ilaç gebelik döneminde de kullanılabilir. Günümüze kadar yapılmış çalışmalar bu tedavi yöntemlerinin bebek üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı yönündedir.

Hamilelikte koronavirüsten nasıl korunmalıyız?

Öncelikle Sağlık Bakanlığının almış olduğu tedbirlere uyulması ve mümkün olduğunca insan temasının azaltılması bu hastalığın yayılma hızını azaltacak ve hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek en önemli kuraldır. El hijyenine dikkat edilmesi, sosyal izolasyona uyulması, kalabalık bir ortama girilecekse maske takılması hastalığın bulaşı açısından alınabilecek en önemli tedbirler arasındadır.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgam, yüksek ateş olan hastalar mutlaka hekime başvurmalı ve gerekli incelemelerden geçmelidir. Bu şikayetlerin dışında bebek hareketlerinde azalma, kanama, ağrı gibi beklenmeyen acil bir durum gözlendiğinde takip eden doktoruyla temasa geçilmesi doğru olacaktır.

Koronavirüs olan anneler emzirebilir mi?

Evet, emzirebilir. Yeni doğan döneminde anne sütünün bağışıklık sistemi için önemini bildiğimizden ve virüsün daha çok solunum ve temasla yolu ile geçtiğinden dolayı gerekli hijyen tedbirleri ve maske ile emzirmeye devam önerilir.