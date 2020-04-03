Anne adayları koronavirüse ilişkin bu soruların yanıtlarını merak ediyor
Koronavirüs salgını tüm insanları endişelendirdiği gibi anne adaylarının da tedirgin olmasına yol açtı. Doğum için gün sayan pek çok hamilelerin aklına bazı sorular takılıyor. Bu soruların yanıtlarını Perinatolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Batukan verdi, hamilelerin koronavirüsle nasıl mücadele etmesi gerektiğine ilişkin öneriler paylaştı.
COVID-19’un gebelerdeki seyri konusunda henüz çok az bilginin mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Batukan, “Şu ana kadar gebelerde hastalığa yatkınlığın genel popülasyondan çok farklı olmadığı ve hastalığın seyrinin gebe olmayanlarla benzer olduğu gözlemlenmektedir. An itibarı ile dünyada saygın kuruluşların gebelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır. Şu ana kadar COVID-19 tanısı almış olan 32 gebede anne ölümü bildirilmemiştir” dedi ve merak edilen soruları yanıtladı.
Koronavirüs erken doğuma neden olur mu?
COVID-19 pozitif olan gebelerde erken doğumlar bildirilmekle birlikte vaka sayısının çok az oluşu nedeni ile annedeki enfeksiyonun gerçekten erken doğum ile ilişkili olup olmadığı konusu açık değildir.
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe bulaşır mı?
Henüz virüsün anne karnında doğrudan bebeğe bulaştığını gösteren kesin kanıt yoktur. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde İngiltere'de COVID-19'lu bir annenin yeni doğan bebeğinde koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Ancak bulaşmanın anne karnında mı yoksa doğduktan hemen sonra mı meydana geldiği açık değildir. COVID-19 bazı gebelerde fetal iyilik halinde bozulmaya (fetal distres) ve erken doğuma neden olmuştur. Şu ana kadar COVID-19'un düşük veya anne karnında bebek ölümüne sebep olduğuna dair kanıt yoktur.
COVID-19 saptanan gebe doğumu sezaryenle mi yapmalı?
Doğum şekli konusunda net bir öneri yoktur. Dünyada doğumlar büyük ölçüde sezaryenle yapılmıştır. Sezaryen oranlarının fazla olmasında gebelerdeki solunum sıkıntısının rolü olduğu düşünülmektedir. Vajinal sekresyonun bebeğe geçiş riski yarattığına dair bir kanıt yoktur. Şüpheli veya doğrulanmış COVID-19’li gebenin epidural veya spinal blok alamayacağına yönelik bir kanıt bulunmamaktadır.
Hamileler koronavirüsle nasıl mücadele etmeli?
- Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla ellerin sık sık sabunla yıkamak veya kolonya ile silmek, enfekte insan ve objelerle yakın temastan kaçınmak, mümkün olduğunca eller ile ağız, burun ve gözlere dokunmamak, kalabalık ortamdan uzak durmak gerekir.
- Kendilerinde enfeksiyondan şüphe etmeleri halinde acil tıbbi yardım gerekmediği sürece hastaneye gitmek yerine bulundukları evi 14 gün süreyle terk etmemek, gerekirse telefonla sağlık kuruluşlarından yardım istemek, eve misafir kabul etmemek, hastaneye ulaşmak gereken durumda ambulans çağırmak, odaları iyi havalandırmak, ev halkının diğer üyelerinden mümkün olduğunca uzak durmak, farklı havlu, tabak-çanak ve mutfak eşyası kullanılmak, farklı zamanlarda yemek yemek önem taşır.
- Gebeliklerini takip eden doktorlar ile konuşarak mümkün ise rutin gebelik takiplerini bir süre ertelemeleri doğru bir karar olacaktır.
- Maske, hasta kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştırmasını engeller; maskelerin enfeksiyondan koruduğuna dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Tam tersi, maske takıyor olmak kişinin kendisini hatalı olarak güvende hissetmesine ve elleri ile burun ve gözlere temas etmesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte Çin kaynaklı kılavuzlarda gebelerin hastane ve yüksek riskli yerlere ziyaretlerinde maske takmaları gerektiği bildirilmektedir.
- Şu anda virüsün anne sütünden taşınabileceğine dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle emzirmenin iyi bilinen faydalarının, koronavirüsün anne sütü ile bulaşabilme potansiyel riskine göre daha ağır bastığı düşünülerek anneler emzirmeye devam edebilir.
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