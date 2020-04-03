Anne adayları koronavirüse ilişkin bu soruların yanıtlarını merak ediyor

COVID-19’un gebelerdeki seyri konusunda henüz çok az bilginin mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Batukan, “Şu ana kadar gebelerde hastalığa yatkınlığın genel popülasyondan çok farklı olmadığı ve hastalığın seyrinin gebe olmayanlarla benzer olduğu gözlemlenmektedir. An itibarı ile dünyada saygın kuruluşların gebelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır. Şu ana kadar COVID-19 tanısı almış olan 32 gebede anne ölümü bildirilmemiştir” dedi ve merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüs erken doğuma neden olur mu?



COVID-19 pozitif olan gebelerde erken doğumlar bildirilmekle birlikte vaka sayısının çok az oluşu nedeni ile annedeki enfeksiyonun gerçekten erken doğum ile ilişkili olup olmadığı konusu açık değildir.

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe bulaşır mı?



Henüz virüsün anne karnında doğrudan bebeğe bulaştığını gösteren kesin kanıt yoktur. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde İngiltere'de COVID-19'lu bir annenin yeni doğan bebeğinde koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Ancak bulaşmanın anne karnında mı yoksa doğduktan hemen sonra mı meydana geldiği açık değildir. COVID-19 bazı gebelerde fetal iyilik halinde bozulmaya (fetal distres) ve erken doğuma neden olmuştur. Şu ana kadar COVID-19'un düşük veya anne karnında bebek ölümüne sebep olduğuna dair kanıt yoktur.



COVID-19 saptanan gebe doğumu sezaryenle mi yapmalı?



Doğum şekli konusunda net bir öneri yoktur. Dünyada doğumlar büyük ölçüde sezaryenle yapılmıştır. Sezaryen oranlarının fazla olmasında gebelerdeki solunum sıkıntısının rolü olduğu düşünülmektedir. Vajinal sekresyonun bebeğe geçiş riski yarattığına dair bir kanıt yoktur. Şüpheli veya doğrulanmış COVID-19’li gebenin epidural veya spinal blok alamayacağına yönelik bir kanıt bulunmamaktadır.

Hamileler koronavirüsle nasıl mücadele etmeli?

