Anne adayları corona virüsünden nasıl korunmalı?

İlk olarak 12 Aralık tarihinde Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye hızla yayılan corona virüsü binlerce insana bulaşmış ve 900’den fazla ölüme sebep olmuş durumda. Ateş, öksürük, nefes darlığı, bitkinlik, eklem ağrıları belirtileriyle varlığını gösteren virüs, bu şikayetleri olan anne adaylarında da büyük bir endişeye yol açtı. Türkiye’deki üreme tıbbının öncülerinden biri olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, anne adaylarının tüm dünyayı tedirgin eden bu virüsten nasıl korunması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gebelikte bağışıklık seviyesi üst düzeyde tutulmalı

Prof. Dr. Recai Pabuçcu “Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan gruplar bir bulaşma olması durumunda hayati risk altındadır. Bağışıklık sistemi zayıf olan riskli grupların başında yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar ve de gebeler yer almaktadır. Enfeksiyonlar hepimiz açısından son derece önemli. Fakat konu gebelik olunca anne adayının ve karnındaki bebeğinin daha güvenli koşullarda olması büyük önem taşımakta.” dedi. Corona virüsü, solunum, hapşırma ve öksürme halinde hava yoluyla bulaşıyor. Gebenin kalabalık ortamlara girmemesi ve gerekmedikçe yolculuk yapmamasının önemini vurgulayan Pabupçu; hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

Hijyen büyük önem taşıyor



Prof. Dr. Recai Pabuçcu, “Anne adaylarının dengeli beslenmesi büyük önem taşıyor. Düzenli uyku, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı materyallerle temas sonrası ağız, burun ve gözlere temas edilmemesi, kapalı ve havasız yerlerde mümkün olduğunca durulmaması hem corona virüs, hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili olacaktır” diye ekliyor.

Sağlık çalışanlarının son derece titiz davranması gerekiyor

Anne adayları, gebelik nedeniyle hastanelere sıkça gitmek durumunda oluyor. Hastanelerde sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmelidir.