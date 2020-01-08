Hamilelikte hangi balıklar yenmeli?

Balık; vitamin A ve D, fosfor, magnezyum, selenyum, çinko, iyot, demir, omega-3 içeren zengin bir besin ve iyi bir protein kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirme, kalp damar hastalıklarından koruma, hafızayı güçlendirme, kemik ve eklemleri koruma, göz sağlığını koruma, depresyonun önlenmesi, yüksek tansiyon ve diyabetin önlenmesi gibi önemli rollere sahip yetişkinler ve çocuklar tarafından düzenli olarak tüketilmesi gereken önemli besin kaynaklarındandır.

Balık tüketimi bebeğin gelişimini destekler

Bebeğin anne karnında sağlıklı gelişimi açısından omega-3, omega-6 yağ asitleri büyük önem taşır. D vitamini, protein, omega-3, omega-6 DHA (dekosaheksaenoik asit) bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olan balığın, gebelik dönemi boyunca tüketilmesi bebeğin beyin, göz ve kemik gelişimi açısından önemlidir. Özellikle bebeğin gelişiminin en hızlı olduğu 3. trimester döneminde tüketilmelidir.

Balık seçiminde dikkatli olun



Bazı deniz ürünleri yüksek miktarda cıva içerebilir ve beslenme yoluyla anne tarafından vücuda alınan yüksek miktarda cıva fetüse geçerek bebeğin beyin ve sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Büyük ve derin su balıkları daha yüksek oranda cıva içeriğine sahipken (uskumru, ton balığı, kılıç balığı, köpekbalığı gibi), yüzeysel su balıkları ve küçük balıklar (hamsi, sardalye, alabalık gibi) cıva bakımından daha düşük miktarlara sahip balıklardır ve bu dönemde haftalık olarak yaklaşık 350-400 gr kadar tüketilmesi önerilir.

Taze balık tercih edilmeli



Ayrıca deniz ürünlerinin tüketilmeden önce iyi pişirilmesi, pişmemiş deniz mahsullerinin ve kabuklu deniz mahsüllerinin (özellikle midye, ağır metaller ve cıva bakımından risk teşkil etmekte ) gebelik ve emzirme dönemi boyunca tüketilmesi önerilmez. Tüketilecek balığın tazeliğinin de çok büyük önem taşıdığı unutulmamalı konserve ya da dondurulmuş ürünler yerine tazeleri tercih edilmelidir.