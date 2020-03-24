Hamilelik döneminde canınız garip şeyler mi çekiyor?

ÇİKOLATA

Hamilelikte çikolata da dahil olma üzere pek çok şey istenebilir. Fakat, bazı hamileler çikolatayı olması gerekenden fazla tüketmek isteyebilirler. Bu da vücudun kalsiyuma ihtiyaç duyduğu anlamına gelebilir. Bu yüzden kesinlikle doktora danışılmalı.

TURŞU

Ekşi ve gevrek yiyeceklerin hamilelik döneminde sevilmesi de muhtemel. Bu yüzden, bazı hamileler en çok da turşu yemek ister. Fakat, yüksek miktarda tuz içerdiği için tansiyon hastalarının çok dikkatli olması gerekli.

DONDURMA VE BUZ

Hamilelik döneminde buz ve dondurma isteği de artabilir. Çünkü, hamilelikte vücut ısısı arttığı için buz ve dondurmaya olan ilgi de artabilir.

BAHARATLI YİYECEKLER

Bu dönemde baharatlı yiyecekler sıkça aşerilebilir. Çünkü, anne adayı yoğun bir tada ihtiyaç duyar. Eğer baharat tüketme isteği çok fazla ise kesinlikle doktorla konuşulmalı.

LİMON

Pek çok hamile kadın, bu dönemde limon yemeyi ister. Bu da baharatta olduğu gibi yoğun tat ihtiyacından doğar. Fakat, engellenemeyecek şekilde limon tüketimi varsa C vitamini eksikliği anlamına gelebilir ve kesinlikle doktora danışılmalı.

Her istek yanlış bir şeye işaret etmez. Fakat, vücudunuzun bir vitamin veya mineralden daha fazlasına ihtiyacı olabilir. Bu yüzden kesinlikle doktorla iletişime geçilmeli.