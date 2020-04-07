Yumurta dondurma işleminde gebelik şansını belirleyen faktörler neler?

Dondurma işlemi gerçekleştirmek isteyen anne adayları vakit kaybetmeden işlemi yaptırabilecekleri sağlık kuruluşlarının yolunu tutuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve yürürlükte olan mevcut yönetmeliğe göre, düşük yumurtalık rezervi olan veya erken menopoz riski taşıdığı tespit edilen bekar kadınlarda bu işlem son 2-3 yıldır oldukça başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Bununla birlikte her yumurta dondurma işlemi, işlemde elde edilen sağlıklı yumurta sayısına göre beklendiği şekilde bir güvence yaratmayabiliyor. Saklanan yumurta sayısını arttırabilmek adına tekrar tekrar işlem yapılması da her açıdan zor. Dolayısı ile yumurta dondurma işlemlerinin mümkün olduğu kadar erken yaşlarda yapılması doğru bir seçenektir. İşlem başarısında hiç şüphe yok ki en önemli etken kadının yaşıdır.



Erken menopoz riski taşıyan kadınlar için düşünülebilir bir seçenek

Menopoz, bir kadının yaşamının en önemli dönüm noktalarından biri. Doğurganlığın bittiği anlamına gelen bu dönemin genç yaşlarda da ortaya çıktığı sıkça görülüyor. Anne olmak her kadının hayali olduğu gibi erken yaşta menopoz riski taşıyan kadınlar için bebek fikri kişilerde kaygı uyandırıyor. Bu gibi durumlarda yumurta dondurmak gelecekte anne olma şansını korumak adına düşünebilecek en geçerli seçenektir.



Yumurta dondurmada da gebelik şansını belirleyen en önemli faktör kadın yaşı



Bugün dünyada birçok kadın kariyer, eğitim hayatı, doğru eş bulamama ve çeşitli sağlık problemleri nedeniyle çocuk fikrini erteliyor. Bu yöntem için bebeğin sağlığı ve yumurtanın kalitesi açısından çok geç kalınmadan karar verilip harekete geçilmesi çok önemlidir. Dondurulan yumurtalarda gebelik şansını belirleyen faktörlerden biri yumurtanın hangi yaşta dondurulduğu diğeri de yumurta sayısıdır. Yumurtaları işlem sırasındaki yaş itibariyle donduruyor ve zamanı durduruyor olsak da, dondurma işlemi sırasındaki kadın yaşına bağlı yumurta kalitesini değiştirme gücüne sahip değiliz. Dolayısı ile işlem yaptırmak isteyen kadınlara gerekli bilgilendirmeyi yaparken göz önüne alınması gereken en önemli parametre, yumurtaların dondurulduğu sıradaki kadın yaşıdır. Yumurta rezervi az olan kadınların tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olma ihtimalleri 40 yaşında yüzde 20’ler civarında iken 45 yaşta yüzde 1’e düşmektedir. Bu nedenle de dondurma planı yapan kadınların işlemin ileride getirebileceği başarı ihtimalleri bakımından da doğru bilgilenmeleri gerekmektedir.





