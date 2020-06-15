Tüp bebekte yapay yuvalama nedir, nasıl yapılır?

Tüp bebek tedavisi gören kadının yumurtlama rezervine uygun ilaçların seçilmesi ve bunların ne kadar süreyle kullanılacağının doğru olarak belirlenmesi, yani kişiye özel protokol yapılması tüp bebek tedavisinde başarıyı etkiliyor.



Menisinde sperm hücresi olmayan erkeklerde sperm elde etmek için kullanılan TESE veya TESA gibi klasik işlemlerde sperm bulma şansı yüzde 30-40 civarında iken, mikroskop eşliğinde yapılan mikro TESE’de bu oran yüzde 60-70’e yükseliyor. Bu yöntemde mikroskop altında daha geniş sperm kanalları tespit ediliyor, bunlar alınıyor ve sperm araştırılıyor. İşlem sayesinde, normal doku almaya göre hem testis daha az hasar alıyor hem de hastanın ağrı ve kanama riski azalıyor.

Kaliteli embriyo taraması



Laboratuvar ortamında döllenen embriyolar üç veya beş gün boyunca inkubatör olarak adlandırılan, 37 dereceye ayarlı, belli oranlarda oksijen, karbondioksit ile azot karışımı bulunan ve uygun nemlendirilmiş dolaplarda tutuluyor. Önceki yıllarda inkubatörün kapağı her gün içindeki embriyo sayısı kadar açılıyordu. Böylece içerideki basınç, sıcaklık ve hava dengesi etkileniyordu. Yeni sistemde ise her inkubatörün tek gözü bulunuyor ve günde bir kez açılıyor. Bu da embriyoların daha kaliteli oluşmasını sağlıyor.

Embriyonun üzerinde zona denilen bir kabuk bulunuyor ve embriyolar belli bir aşamaya ulaştığında bu kabuk çatlıyor, embriyo dışarı çıkıp anne rahmine gömülüyor. Embriyonun rahme tutunmasını kolaylaştırmak için zona, transfer edilmeden önce özel bir lazerle inceltiyor ve embriyonun daha kolay tutunması sağlanıyor.

Tüp bebek tedavisinde embriyo yerleştirme (transfer, ET) işleminden önce AH, lazer ile yuvalama, lazer ile tomurcuklanma yapılabilir. Yerleştirme aşamasına gelen embriyoların çeperinde ‘zona pellucida’ denen bir tabaka vardır. Embriyo rahime yuvalanmadan önce bu tabakanın yırtılması veya kırılması gerekir. İşte bunu kolaylaştırmak için bu bu tabaka lazer ile inceltilir. Bu işleme lazer ile tomurcuklanma, yuvalama, AH (assisted hatching) denir. Bu işlemin embriyonun rahime tutunmasını kolaylaştırdığı ve tüp bebek başarı oranını arttırdığı bilinmektedir.