Tüp bebek ve kısırlık hakkında yanlış bilinen gerçekler

Çocuğum olmadığı için doktora başvurursam beni tüp bebek tedavisi yapmaya zorlar

Kliniklerde yapılan tüp bebek başarı oranları çok yüksek olmasına rağmen hekimlerinde ilk tercihi olması fikri yanlıştır. Çünkü kişinin yaşı, evlilik süresi, belirlenmiş kısırlık problemi gibi etkenler göz önüne alınarak karar verilir. Aşılama yapılarak hamile kalan kadınların çoğunda başarı ilk 3 siklusta elde edilmektedir. Genellikle aşılamanın ilk üç siklusunda başarı elde edilmezse tüp bebek tedavisi önerilir.

Tüp bebek merkezlerinin ve doktorlarının birbirinden farkı yoktur

Bu tedavileri uygulayan merkezlerin başarı oranları ve kullanılan yeni teknikler çok önemlidir. Tedavi devam ederken doktorun izlemi ve kontrolü, size ayırdığı zamanın önemi gibi birçok seçenek etken olduğu için mutlaka fark vardır.

Tüp bebek tedavileri Türkiye'de çok pahalı

Tüp bebek tedavisi ülkemizde pek çok diğer ülkeye göre daha ucuzdur ve başarı oranları yüksektir.

Tüp bebek tedavisi için çok zaman ayırmak gerekir mi?

Tüp bebek tedavisinde hormon seviyesi için uygulanan, 11-12 gün süren ilaç tedavileri ile birlikte yumurta takibi amacıyla kontrol muayeneleri yapılır. Enjeksiyondan 2 gün sonra yumurtlama toplama yapılır.

Tüp bebek tedavisi ile hamile kalırsam ikizlerim veya üçüzlerim olur

Tüp bebek gibi uygulamalı gebelik tekniklerinde çoğul gebelik söz konusu olabilir. Ancak yaş burada ciddi risktir. Bu nedenle 35 yaş altı kişilerde tek embriyo transferi yapılır. İlerlemiş yaş hastalarda embriyo kalitesine bağlı birçok yumurta transferi yapılabilir ve bu nedenle bu ihtimal göz önüne alınır.

Kilo gebe kalmayı etkilemez

Vücutta biriken yağ, hormon dengelerini bozduğu ve beraberinde diyabet, gebelik şekeri gibi birçok soruna neden olmaktadır. Çok zayıf ya da çok kilolu olmak gebeliğe engeldir. Bu nedenle ideal kiloda kalmak ve onu korumak önemlidir.

Sigara içmek ürememi engellemez

Bilinen tüm tıbbi bilgilerde sigara içmek tüm organlara zarar vermektedir. Bununla birlikte uzun süreli üreme ve doğurganlık üzerinde ciddi etkisi bulunmaktadır.

Tüp bebek tedavisi tekrarlandıkça gebelik şansı düşer

Tüp bebek tedavisi uygulanırken ilk denemede çok az embriyo transferi ile gebeliği yakalamak isteriz. Fakat oluşmayan gebeliklerde yeni yöntem ve tedavi planı geliştirerek devam etmek aksine sıklığı ile birlikte gebelik şansınızı artırır.

Tüp bebek tedavisinde yumurtalık rezervi tükeniyor

Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarılması yumurta sayı ve kalitesini etkilemez. Aksine mevcut olan yumurtaların fonksiyonlarının çalışması adına yapılmaktadır. Ayrıca bu uyarılma işlemi neticesiyle tedavi devam etmektedir.

Tüp bebek tedavisi erken menopoza neden olur

Tüp bebek tedavisinde her ay mevcut yumurtalar büyütülerek hazır hale getirilir. Kadınlar her ay düzenli yumurtlama olması nedeni ile bu işlem asla erken menopoza sebep olmaz.

Tüp bebek tedavisinde başkalarının spermi ve yumurtası karışabilir

Tüp bebek merkezleri özel geliştirilmiş laboratuvarlar olması sebebiyle, özel teknik ekipmanlar güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Hastanın işlemi kendisine ait kodlu bölümlerde saklanmaktadır. Çoklu doğrulama yöntemleriyle emin bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerde, hiçbir hastanın hücrelerinin diğer hastanınkiyle karışması söz konusu değildir.