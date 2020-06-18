Tüp bebek öncesi histereskopi ve laparoskopi başarıyı artırır mı?

Tüp bebek tedavisi, doğal yolla gebe kalamayan kadının dışarıdan döllenme ve müdahale yolu ile gebe kalmasını sağlayan bir tekniktir. Birçok durumda sperm ve yumurta normal şartlar altında döllenemez. Döllenmenin olmaması yumurta ya da sperm kaynaklı olabilir. Bu durumda öncelikle hastayı genel muayeneye alarak sebebi ve uygulanacak tedavi yöntemi araştırılır.

Yardımcı üreme yöntemleri sayesinde bu sorunlara çözüm bulmak mümkün olur. Tabi ki bu süreçler öncesinde, süreci araştırmak için yapılan bazı işlemler bulunmaktadır. Histereskopi veya laparoskopi gibi yöntemler ile bir sorun ya da engel var mı araştırılır.

Histereskopi

Histeroskopi, rahim içerisinin incelenmesi gerektiği durumlarda uygulanan jinekolojik bir işlemdir. Histeroskop adı verilen bir cihaz ile vajinadan girilerek uygulanır. İşlem sırasında herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık duyulmaması için lokal anestezi ya da kısa süreli genel anestezi uygulanarak yapılır.

Tanısal histeroskopi, yalnızca bazı jinekolojik belirtilerin nedenlerini araştırmak için yapılır. Daha detaylı bir işlem olan operatif histeroskopi ise teşhis edilen tanıların tedavisi için tercih edilebilir.

Tekrarlayan düşükler

Üst üste yapılan tüp bebek tedavilerinden başarısız sonuç alınması

Endometrium kanserinden şüphelenilmesi

Doğuştan rahim anomalisine sahip olunması

Bunun gibi durumların ve bulguların oluşması halinde uygulanır.

Laparoskopi

Laparoskopi, sıklıkla üreme organlarının ve karın içinin endoskop yardımıyla görüntülenmesini sağlayan ve açık ameliyat yapmaksızın jinekolojik pek çok hastalığın tanı ve tedavisini sağlayan bir metottur. Bu amaçla genellikle göbek deliğinden 4-12 mm çapındaki endoskopla karın içerisine girilir. Hastalığı belirlemek için (diagnostik) laparoskopi yapılıyorsa, üreme organları ve komşu organlar gözle değerlendirilerek hastalık varlığı araştırılır.

Yumurtalık, tüpler ve rahimdeki kitlelerin ayırıcı tanısı (dış gebelik, yumurtalık kisti, miyom, endometriozis)

Pelvik (kasık) ağrısı

Adet sancısı

Genital anomaliler (çift rahim vb)

İnfertilite (kısırlık) araştırması

Bunun gibi oluşan belirtilerde karın ağrısı veya kısırlık gibi belirli sorunlara neyin neden olduğunu görmek için araştırma amacıyla yapılabilir. Bu yapılan işlemlerin sonucunda hastaya ortalama 2 ay rahim dinlendirmesi ve bu sürede doğal yollar ile hamile kalması için süre verilir. Bu süre zarfında gerçekleşmeyen gebelik için artık aşılama ya da tüp bebek gibi tedavi yöntemi belirlenir. Belirlenen tüp bebek tedavisinde yapılmış işlemlerin önemi büyüktür. Artık tüm sorunlar ortadan kaldırılmış ve sürece hazır hale geldiği için tüp bebek başarı oranı daha yüksek olur.