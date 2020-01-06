Kısırlık tanısı için yapılan testler nelerdir?

Kısırlık probleminde erkek veya kadından kaynaklı sebepler olabilir ve her biri detaylı incelenerek varsa sorun ortaya çıkarılmalıdır. Bazen de tetkiklerde hiçbir sorun tespit edilemediği halde gebelik oluşmaz ve bu duruma ‘açıklanamayan’ ya da ‘sebebi belli olmayan’ kısırlık adı verilir.

Bazı belirtiler kısırlık olabileceğine işaret edebilir. Bu belirti ya da bulgular var ise kadın ya da erkeğin o anda veya ileride kısırlık sorunu olabileceği yönünde bilgilendirilmesi ve mümkünse önlem alınması uygun olabilir.

Kadında kısırlık olabileceğine işaret eden bulgular



Kadınlarda adet düzensizliği, tüylenme, adetlerin aşırı sancılı olması, daha önce karın içi ameliyatların geçirilmesi, daha önce rahim ya da yumurtalıklar ile ilgili operasyon geçirmiş olma, ateşli vajinal akıntılı hastalık geçirmiş olma, ailede erken menopoz olması, tiroit bezi hastalığı olması, doğuştan rahim anomalileri, memelerden sıvı gelmesi, saç dökülmesi, kadın yaşının 35 üzeri olması, aşırı ve hızlı kilo kaybı kadında kısırlık sorunu olabileceğine işaret eden belirti ya da bulgulardır.



Erkekte kısırlık olabileceğine işaret eden bulgular



Çocukluk çağında geçirilen testis operasyonu veya kabakulak enfeksiyonu, kemoterapi ya da radyoterapi uygulanmış olması, günde 10’dan fazla sigara içilmesi, cinsel fonksiyon bozuklukları (boşalma olmaması gibi), ailede kısırlık sorunu olması, kas yapmak için kullanılan vitamin veya besin takviyeleri, aşırı sıcak hamam veya sauna kullanımları erkekte kısırlık sorunu olabileceğine işaret eden belirti veya bulgulardır.

Kısırlık araştırmasında hangi testler yapılır?



Kadınlarda hormon testleri ve jinekolojik muayene ile vajinal ultrasonografi, gerekli görülen olgularda rahim filmi (HSG) kadında kısırlık sorununu ortaya çıkaran testlerdir. Şüpheli yani arada kalınan durumlarda MRI, laparoskopi ya da histeroskopi yapılabilir, hem tetkik hem de tedavi imkanı sağlayacaktır. Erkekte 3-4 günlük cinsel perhiz ile yapılan semen analizi erkek kısırlığını -varsa- ortaya koyacaktır.

Kadında kısırlık araştırılması için testler ve değerlendirmeler

Jinekolojik muayene ve ultrasonografi, kanda AMH denilen yumurta rezervini gösteren hormon testi ile TSH ve prolaktin yani süt hormonu, evli kadınlarda HSG (rahim filmi), ciddi kasık ya da adet ağrısı olan kadın veya genç kızlarda MRI ile ileri değerlendirme bazen de laparoskopi ve/veya histeroskopi ile tetkik ve aynı anda tedavi gerekebilir.

Erkekte kısırlık araştırılması için istenen testler

3-4 günlük cinsel perhiz sonrası yapılan semen analizidir. Bize sperm sayı, hareket ve yapısı hakkında bilgi verir. Eğer bu değerlerde sorun varsa bir üroloji hekimi ile bu konuda tecrübe ve mesleki birikimi olan bir üroloji uzmanıyla görüşülerek ileride gelişebilecek sorunların önü alınabilir.