İkinci çocuğu deniyor ve bir türlü başarılı olamıyor musunuz?

Sekonder infertilite ,sorunsuz bir şekilde tıbbi bir tedavi gerektirmeden, en az bir çocuk sahibi olan çiftlerin daha sonra istemelerine rağmen gebeliğin oluşmaması veya gebeliklerin düşükle sonuçlanması durumudur. Çocuk sahibi olan çiftlerin yaklaşık %10'u bu problem ile karşılaşmaktadır.

Vakit kaybetmeden nedeni araştırılmalı?

Eğer ikinci çocuğa sahip olmak için çaba sarf edilmiş ancak gebelik oluşmamış ise belki de çok zaman kaybetmeden , nedenin anlaşılması ve tedavisi açısından bu konuda uzman bir hekime başvurulması gerekir.

Henüz hiç çocuk sahibi olamamış çiftlere önerdiğimiz gibi, sekonder infertilite problemi yaşayan çiftler içinde önerim ; 35 yaş altındaki kadınlarda 1 yıl, 35 yaş ve üzerindeki kadınlarda 6 ay, 40 yaş ve üzerinde ise 3 ay gebelik olmamışsa muhakkak bir uzman görüşü alınmalıdır.Adet düzensizliği,vücutta artmış kıllanma,aşırı kilo artışı,geçirilmiş ameliyatlar (myom,yumurtalık kistleri, dış gebelik ameliyatı...gibi), birinci derece yakınlarda (anne,teyze,hala) erken menopoz hikayesi, endometriozis(çikolata kisti) var ise en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

Erkekte ise testislerle ilgili bir ameliyat geçirmiş veya ameliyat olmasa da testislerde şiddetli ağrı,şişlik veya cinsel isteksizlik, ereksiyon problemi var ise bu süreler beklenmeden üroloji uzmanı ile görüşülmelidir. Tedavileri geciktirmek, daha sonra tedavi başarı şansının düşmesine neden olabilir.

Sekonder infertilite nedenleri nelerdir?

Kadına, erkeğe veya her ikisine de bağlı nedenler zaman içinde gelişmiş olabilir.

Kadına bağlı nedenler:

Yaş, en önemli nedendir.Yaşla birlikte yumurta sayı ve kalitesinde azalma görülür.Özellikle 40 yaş üzerinde bu ivme daha da hızlanır.

Yumurtlama problemleri; PCO(polikistik over hastalığı),azalmış yumurta sayısı ile birlikte bozulan yumurtlama fonksiyonları

Tüplerle ilgili problemler; tüplerin bütünlüğünü bozan geçirilmiş ameliyatlar(dış gebelik,myom ameliyatları,yumurtalık kisti ameliyatları, appendektomi gibi karın içi ameliyatlar.

Tüplerle ilgili problemler; tüplerin bütünlüğünü bozan geçirilmiş ameliyatlar(dış gebelik,myom ameliyatları,yumurtalık kisti ameliyatları, appendektomi gibi karın içi ameliyatlar. Rahimin yapısal bozukluğuna neden olabilen kürtaj , bulunduğu yer ve büyüklüğüne bağlı bazı myomlar ,rahim içi gelişen polipler,endometriumun( embriyonun yerleştiği ,rahim iç zarı tabakası) bütünlüğünü bozmuş olabilir

Bazı sistemik hastalıklar,;Tiroid bozuklukları, diyabet, böbrek hastalıkları,anemi..gibi

Yumurta kalitesini bozabilecek çevresel faktörler,kimyasal maddeler veya radyasyona maruz kalma

Tedavi amaçlı kemoterapi, radyoterapi

Erkeğe bağlı nedenler: