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Hamilelik Hazırlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Bebek özlemi çeken ailelere koronavirüs darbesi

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Bebek özlemi çeken ailelere koronavirüs darbesi
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Koronavirüs salgını sonrası tüp bebek tedavileri de doğal olarak askıya alındı. Bebek özlemi çeken aileler hayal kırıklığına uğradı. Binlerce çift, tüp bebek merkezlerinin karantina uygulaması yüzünden hasta alımını durdurması ve şehirlerarası seyahat yasağıyla son ümitlerini de yitiriyorlar.

Kadın  Hastalıkları  Doğum  ve  Tüp  Bebek  Uzmanı  Op.  Dr. Betül  Kalay Görgen, yaşanan süreç ve çiftlerin yaşadıkları travmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Binlerce çift,tüp bebektedavi  merkezleri  kapılarını  hastalara  kapattığından,  tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak için son şanslarını yitirmiş olabilirler. Özellikle ileri yaşı olan ya da genç olmasına rağmen yumurta rezervi çok düşük olan hanımlar ucu görülemeyen bu süreç sonunda belki şanslarını tümüyle yitirecekler. Birçok kadının korkulu rüyası bu.

Biyolojik  saati  tersine  çevirmek ne yazık ki mümkün değil. Doğurganlık  tedavisi  söz  konusu olduğunda  zaman  en önemli  parametredir. Bu da bazı çiftlerin asla  ebeveyn olamayacakları anlamına geliyor. Onların son şansları da elden kaçıyor ve belki bir daha bunu yakalayamayacaklar. Bu gerçekten son derece üzücü ve travmatik bir durum.

Ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki

Özellikle 30’lu yaşların sonunda ve  40’lı  yaşların  başında  olan  kadınlar,  endişe içindeler.  Karantina  sona  erdiğinde  doktorların,  tüp  bebek  tedavisi  için  çok  yaşlı olduklarını söylemesinden korkuyorlar. Yaşananlar, bu insanların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye neden oluyor.

Kimisi evini, kimisi arabasını satarak tedavi hizmeti aldı. Bu insanların çaresizlik ve depresyon hissi tarif edilir gibi değil.

Tüm öfke ve kederlerini dökecekleri bir yer yok onlar için. Bu insanlar bu duygularla kalır ve bunları ifade edemezlerse, depresyona kadar götürebilir.”

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