Bebek özlemi çeken ailelere koronavirüs darbesi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay Görgen, yaşanan süreç ve çiftlerin yaşadıkları travmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Binlerce çift,tüp bebektedavi merkezleri kapılarını hastalara kapattığından, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak için son şanslarını yitirmiş olabilirler. Özellikle ileri yaşı olan ya da genç olmasına rağmen yumurta rezervi çok düşük olan hanımlar ucu görülemeyen bu süreç sonunda belki şanslarını tümüyle yitirecekler. Birçok kadının korkulu rüyası bu.

Biyolojik saati tersine çevirmek ne yazık ki mümkün değil. Doğurganlık tedavisi söz konusu olduğunda zaman en önemli parametredir. Bu da bazı çiftlerin asla ebeveyn olamayacakları anlamına geliyor. Onların son şansları da elden kaçıyor ve belki bir daha bunu yakalayamayacaklar. Bu gerçekten son derece üzücü ve travmatik bir durum.

Ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki

Özellikle 30’lu yaşların sonunda ve 40’lı yaşların başında olan kadınlar, endişe içindeler. Karantina sona erdiğinde doktorların, tüp bebek tedavisi için çok yaşlı olduklarını söylemesinden korkuyorlar. Yaşananlar, bu insanların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye neden oluyor.

Kimisi evini, kimisi arabasını satarak tedavi hizmeti aldı. Bu insanların çaresizlik ve depresyon hissi tarif edilir gibi değil.

Tüm öfke ve kederlerini dökecekleri bir yer yok onlar için. Bu insanlar bu duygularla kalır ve bunları ifade edemezlerse, depresyona kadar götürebilir.”