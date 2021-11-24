Hamilelik şekeri kaç olmalı? Gebelikte açlık ve tokluk şekeri ortalama kaç olmalı?

Hamilelik döneminde anne vücudundaki pek çok hormon değerlerinin yükselmesi annenin belli bazı durumlara karşı daha dikkatli olmasını gerektirmektedir. Bu durumlardan biri de gebelik şekeri olarak ifade edilmektedir.

Hamilelik Şekeri Kaç Olmalı?

Hamilelik döneminde gebelerde kanda bulunan glikoz seviyelerinde yükselmeler meydana gelebilmektedir. Anne adayı şekerli besinleri fazla tüketmiyor olsa dahi şeker oranı yapılan tahlillerde yüksek çıkabilmektedir. Hamilelerde ortalama şeker değerlerinin 60 ve 105 mg/dl arasında olması normal olarak kabul edilmektedir.

İnsanlar arasında gebelik şekeri olarak ifade edilen gestasyonel diyabet hastalığı, daha önce şeker hastası olmayan anne adaylarında ortaya çıkmaktadır. Anne ve bebek için tehlikeli sonuçlara neden olan bu durum erken fark edildiği zaman gerekli tedbirler alınarak kontrol altında tutulmaktadır. Bu durumun fark edilmesini sağlayan gebelik döneminde yapılan şeker yükleme testleri olmaktadır.

Gebelikte Açlık ve Tokluk Şekeri Ortalama Kaç Olmalı?

Gebelik döneminde annenin kan şekeri seviyesi her zaman aynı değerlerde olmamaktadır. Kan şekeri seviyesinin açlık ve tokluk zamanlarında farklı değerlerde olması ölçülen zaman aralığının farklı zamanlarda yapılmasına bağlanmaktadır. Gebelik döneminde anne adayına şeker yükleme testi yapılarak bir şeker hastalığının varlığının olup olmadığına bakılmaktadır. Bu işlem genellikle her hamileye uygulanan bir sağlık rutini olmaktadır.

Şeker yükleme testlerinin anne ve bebek sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Şeker yükleme testi yapılan anne adayı normal değerlerine kısa süre içinde ulaşabilmektedir. Gebelikte anne adayının açlık kan şekeri seviyesinin değeri 60 ve 90 mg/dl arasında olması gerekmektedir. Hamilelerde ölçülen tokluk şekeri değerlerinin ise120 ve 130 arasında olması normal olarak kabul edilen değerler olarak ifade edilmektedir. Hamilelerde açlık ve tokluk şeker seviyelerinin bu değerlerin altında ya da üzerinde olması anne ve bebek sağlığı açısından birtakım sorunların oluşmasına yol açacaktır.

Bu sorunların başında bebeğin iri ve büyük doğması, bebeğin anne karnında ölmesi, bebekte doğum sonrası nefes problemlerinin yaşanması, bebekte sarılık görülmesi ve doğum sonrası bebekte görülen kan şekeri değerinin normal kabul edilen değerlerin altına düşmesi gelmektedir Bu nedenle hamilelikte ortalama şeker değerlerine sahip olmayan anne adaylarının doktorlarının önereceği tedavi yöntemleri ve beslenme düzenine dikkat ederek bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmaları söz konusu olmaktadır.