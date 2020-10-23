Hamilelik döneminde dövme yaptırılabilir mi?

Ülkemizde hem çok tercih edilen hem de alışkanlık haline gelen dövme oldukça popüler bir işlem haline geldi. Üstelik artık sadece vücuda değil yüze de makyaj olarak yapılmaya başlandı. Ancak hamileyken dövme yaptırmayı düşünen anne adaylarının hangi riskleri aldığını ve hangi önlemleri alması gerektiğini bilmesi gerekir. Gebelik döneminde her anne bebeğini olumsuz etkileyecek şeyleri yapmaktan kaçınmalıdır.

Yapılan dövmenin mürekkebinin içerisinde birçok kimyasal madde bulunur. Bu kimyasal maddeler de bebeğe zarar verir. Hamilelik döneminde kesinlikle dövme yaptırmaktan kaçınmak gerekir. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında ekstra hassasiyet ile dikkat edilmelidir. Çünkü bu dönemde bebek her şeyden çok etkilenir. Dövme her durumda insan vücudu için zararlı olabilir. Ancak hamilelerde zaten artan gebelik hormonlarına bağlı olarak sistemik bazı değişiklikler olur ve bunlara bağlı olarak da bazı komplikasyonlar daha sık görülebilir.

Özellikle ağrı ve kanamalar ile deride meydana gelebilecek lokal enfeksiyonlar ve kullanılan boyaya karşı gelişen alerjik reaksiyonlar daha sık görülür. Dövme yaptığınız bölgede sarkoid, keloid, sedef, ışığa duyarlılık gibi çeşitli deri hastalıkları ve hatta selim veya habis tümör oluşumu bile çok nadir de olsa gelişebilir.

Hamilelikte geçici dövme zararlı mı?

Kalıcı dövmenin aksine bir de geçici dövme vardır. Geçici dövme kına ile yapılan dövmedir. Geçici dövme de kalıcı dövme gibi tavsiye edilmemektedir. Dövmenin yapıldığı kınanın içerisinde bazı zararlı maddeler bulunabilir. Özellikle de kalitesiz kınalarda birçok zararlı madde vardır. Bu sebeple hamilelikte geçici dövme de önerilmemektedir. Kaliteli kına kullanılsa dahi böyle bir risk almaya gerek yoktur. Çok fazla geçici dövme yaptırmak isteyen anne adayları doğuma kadar sabrederek risk almaktan kaçınmalıdır.