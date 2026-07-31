Hamileliğinin 5’inci ayında ölümcül bir teşhis kondu! İmkânsız bir seçime zorlandı: Kendi hayatını mı yoksa bebeğini mi kurtaracaktı?

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Ekim 2017'de Leanne Williams, boynunda büyük bir kitle fark etti ve aile hekiminden randevu aldı. Ertesi sabah kan testi yaptırması için çağrıldıktan sonra, beş aylık hamile olan Leanne durumun ciddiyeti üzerine bir hastanenin acil servisine gitmeye karar verdi.

Bir ay sonra boynundaki kitle daha da büyüdü; nefes almakta güçlük çekmeye başladı ve vücudunun başka yerlerinde de yeni kitleler belirlemeye başladı. Yapılan ileri tetkikler, taramalar ve biyopsi sonucunda, kanı ve kemik iliğini etkileyen nadir bir kanser türü olan Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konuldu.

Doktorlar ona tedavinin derhal başlaması gerektiğini, ancak hayatta kalabilmesi için hamileliğini sonlandırmak zorunda olduğunu söylediler.

"İçinizde bir bebek taşırken kanser olduğunuzu öğrenmenin hissettirdiklerini kelimelerle anlatmak imkânsız," diyen Williams o korkunç anları şöyle anlattı:

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"İmkansız bir seçim yapmaya zorlandım: Ya benim hayatım ya da onunki. Üç gün sonra Theo adını verdiğimiz bir erkek bebek dünyaya getirdim. Ne yazık ki yaşayamadı."

KONUŞMAYI, YEMEK YEMEYİ VE YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI

Aylarca süren yoğun kemoterapi süreci boyunca bir yandan oğlunun yasını tutan Williams, Şubat 2018'de remisyona (kanser hücrelerinin gerilemesi/kaybolması durumu) girdi. Ancak tedavisi Ekim 2020’ye kadar devam etti.

Bu süreçte vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale geldi ve beyninde neredeyse hayatına mal olacak bir pıhtı oluştuğu anlaşıldı.

Pıhtıyı çıkarmak için yapılan ameliyat sırasında beş gün boyunca yapay komada tutuldu. Bu esnada doktorlar ailesine "her şeye hazırlıklı olmalarını ve vedalaşmalarını" söyledi.

Uyandığında konuşmayı, yemek yemeyi ve yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı ve ardından kemoterapi tedavisine kaldığı yerden devam etti.

Şu an 41 yaşında olan Leanne Williams, “En sonunda tedaviye yeniden başladım, bakım evresine geçtim ve kaybettiğimi düşündüğüm hayatı yavaş yavaş yeniden inşa ettim. Kasım 2022'de teşhisin üzerinden beş yıl geçmişti. Bu çok büyük bir dönüm noktasıydı ve uzun zaman sonra ilk kez 'yeni normalime' kavuştuğumu hissettim” dedi.

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KANSERİN NÜKSETMESİ VE MUCİZEVİ TEDAVİ

Ancak sadece bir ay sonra, aralık ayında kanser nüksetti ve doktorlar hastalığın bu kez çok daha agresif döndüğünü belirtti.

Hızla yeniden başlayan kemoterapi nedeniyle saçları birkaç gün içinde döküldü. Ocak 2023’te ise yıkıcı haberi aldı: Tedavi hiçbir işe yaramamıştı ve uygulanan tüm yöntemler başarısız olmuştu.

Ancak arkasında kendisine ihtiyacı olan iki büyük çocuk bırakan Williams, ne olursa olsun yaşamak istiyordu.

O dönemdeki yaşama tutunma umudu, Haziran 2023’te Londra'daki King's College Hospital'da uygulanan bir klinik deneme tedavisi olan CAR-T Hücre Tedavisi oldu.

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Williams bu tedavi için "Devasa bir kırılma noktasıydı" diyor.

Ardından kendisine, hasarlı kan hücrelerini sağlıklı olanlarla değiştiren bir kök hücre nakli teklif edildi ve bu nakil sayesinde ikinci kez remisyona girmeyi başardı.

ALMAN DONÖR İLE DUYGUSAL BULUŞMA

Williams, hayatını kurtaran Almanya'da yaşayan Niklas isimli kök hücre donörüyle iletişime geçti.

"Ona minnettarım çünkü o olmasaydı bugün burada olamazdım. O gerçekten benim hayatımı kurtardı” diyen Williams ekledi:

"Almanya'dan hiç tanımadığı birine kök hücre bağışlayan birinin varlığı inanılmaz. Benim burada, çocuklarımın yanında olmamı sağladığını bilmenin onun için de muazzam bir duygu olduğunu tahmin edebiliyorum."

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Donör Niklas da Leanne'den haber aldığı için büyük bir heyecan duyduğunu ve bağış için arandığında yaşadıklarının ‘gerçeküstü’ hissettirdiğini belirtti. Williams'a yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

"Bir yerlerde bir insanın ağır hasta olduğunu ve acilen yardıma, belki de senin yardımına, ihtiyacı olduğunu öğrendiğinde, ister istemez duygusal bir bağ kuruyorsun. Altı ay boyunca hiç haber alamayınca 'Acaba o kişi nasıl?' diye merak etmeye başlıyorsun. Sonra aniden... Doktorların hastaya, yani sana, kök hücre nakli yapılmasına karar verdiğini ve bulunan en iyi eşleşmenin ben olduğumu öğreniyorum.

Takip eden haftalar ve aylar boyunca seni çok düşündüm... Ve bir yıldan fazla bir süre sonra hayatta olduğunu ve durumunun iyi olduğunu bildiren harika haberi aldım. Bir yıl daha geçti ve sonunda sen bana ulaştın."

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"HAYATA FARKLI BİR PENCEREDEN BAKIYORUM"

Leanne Williams hâlâ düzenli kontrollere gidiyor, tedavilerin yol açtığı erken menopoz nedeniyle HRT (Hormon Replasman Tedavisi) alıyor ve geçirdiği ağır süreçlerin yan etkileriyle mücadele ediyor. Zaman zaman "çok uzun vadeli planlar yapıp her şeyi yeniden kaybetme korkusu" yaşasa da şu an tamamen yeni işine odaklanmış durumda.

Kurduğu Ribbons of Resilience adlı işletme, kanser hastaları ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla klasik çiçek hediyelerine alternatif olarak hazırlanan bakım kitleri ve özel hediyeler sunuyor.

Leanne Williams, “İnsanlara yardım etmekten ve bir şeyleri geri verebildiğimi bilmekten mutlu oluyorum. Yaşadığım her şeyi düşündüm ve hastalar için hediye alınabilecek bu tarz destek ürünlerinin eksik olduğunu fark ettim” diye konuştu.

Yaşadığı süreç hâlâ zaman zaman gerçek dışı gelse de farkındalık yaratmaya devam etmekte kararlı. Herkesi en ufak bir şüpheli belirtide muayene olmaya ve hayatın basit güzelliklerinin tadını çıkarmaya davet ediyor:

"Dibe her vurduğunuzda, hayatınızı tuğla tuğla yeniden inşa etmek zorunda kalıyorsunuz. Artık hayata çok daha farklı bir pencereden bakıyorum. Kanser tekrarladığında her şeyimi kaybetmiştim... Oysa şimdi işimden büyük keyif alıyorum ve bu, kimsenin benden alamayacağı bir şey."