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Hamilelikte Sağlık
DHA-Sağlık - Türkiye-Ankara - Nursima ÖZONUR- Burak TEKİN, Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 21.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Hamilelere Covid-19 aşısı uyarısı: 3. aydan sonra yaptırın

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Hamilelere Covid-19 aşısı uyarısı: 3. aydan sonra yaptırın
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Türkiye Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, hamilelik sürecinde koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili, "Hamilelikte ilk 3 ay önemli. Bu süreçte bazen iğne yaptığınız zaman ateş yükselmeleri oluyor. Yüksek ateş bazen rahim içindeki çocuğun beyin sistemini sıkıntıya sokabilir. O zaman diyoruz ki; ilk 3 ayda bu riski ortadan kaldırmak için aşı yaptırmayalım, 3 aydan sonra yaptırın" dedi.

Prof. Dr. Timur Gürgan, Türkiye'de bir ayda 100 bin gebelik olduğunu belirterek, bunların bir kısmının koronavirüs geçirdiğini ve bazılarını takip ettiklerini söyledi. Annenin koronavirüs geçirse bile çok özel durumlar yaşanmadığı sürece hastalığın bebeğe bulaşmadığını belirten Gürgan, "Eğer hastalık çocukta sorun yaratmıyorsa o zaman önce risk grubu gebelere aşı yapılmalı. Risk grubu gebelerden kastımız; yaşları ileri, diyabeti ya da tansiyonu olan veya obez olan kişiler. Aşı onları çok daha koruyacaktır. Bildiğiniz gibi çocuğun rahimde gelişmesiyle ilgili olan durum ilk 3 aydır. Bu süreçte bazen iğne yaptığınız zaman ateş yükselmeleri oluyor. Yüksek ateş bazen rahim içindeki  çocuğun beyin sistemini sıkıntıya sokabilir. Bu her aşı için geçerlidir, ateşle ilgilidir. O zaman diyoruz ki; ilk 3 ayda bu riski ortadan kaldırmak için gebelikte aşı yaptırmayalım. 3 aydan sonra yaptırın. Ama yine altını çizerek söylüyorum, aşı çok önemlidir. Aşılamada gebelere öncelik olmalıdır" dedi.

'Tüp bebek tedavisine başlamadan önce aşı yaptırılmalı'

Prof. Dr. Gürgan, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenlerin aşılanma süreciyle ilgili de, "Planlı bir şekilde istenilen ayda gebe kalmasını sağlayabiliyorsanız o zaman biz ne yapıyoruz? Gebe kalabilirsiniz ama belirli oranlarda olan iki aşamalı aşımız var. O zaman biz size aşıyla bu koruyuculuğu sağlayalım. Antikorunuz yükseliyor mu bunları da bilelim. Tüp bebeğe başlamadan önce aşı yaptırılmalı. İki doz arası 28 gün. Bir ayınızı ayırın tedavi olun sonra da size 10 gün içinde  tüp bebeğe başlarız" ifadelerini kullandı.

CoronaVac aşısında ciddi yan etki var mı? Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladıSağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de uygulanan koranavirüs aşısıyla ilgili olarak yan etki açıklamasında bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Şu ana kadar en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor" ifadelerini kullandı
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