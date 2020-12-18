Hamile olduklarını duyurdular... İşte 2020'nin hamile ünlüleri



Meryem Uzerli

Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, ikinci bebeğini bekliyor. İkinci bebeğini Ocak ayında kucağına alacak olan Uzerli’nin ilk kızı Lara da 7 yaşında. Uzerli, kızı Lara’nın uzun süredir bir kardeş istediğini belirtti.

Buse Varol

2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti kız olacak. Organize ettikleri parti ile bunu duyuran çiftin ilk çocukları ise erkek. Çift yeni doğacak bebeğe Eliz ismini verecek. Buse Varol, bebeğini 2021 yılının ilk aylarında kucağına alacak.

Merve Özbey

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bebek haberini sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu da yine sosyal medyadan paylaşan Özbey, "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

Özge Özder

Son zamanlarda dizilerde sık sık gördüğümüz oyuncu Özge Özder, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Özder, sosyal medya hesabından kızı olacağını duyurdu. Oyuncu bebeğini bahar aylarında kucağına alacak.

Öykü Karayel

2018 yılında evlenen Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin bir bebeği olacak. Ünlü çift sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile verdi.

Berfu Yenenler

Eser-Berfu Yenenler çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift bu harika haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İkinci kez anne olacak olan Berfu Yenenler, bebeğinin adını Mete koyacağını belirtti.

Jessica Hart

Avustralyalı güzel model Jessica Hart, sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu duyurdu. Bu haberi hamilelik testi ile paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.

Emily Ratajkowski

Emrata olarak tanınan model, hamile olduğunu açıkladı. Model, hamileliğini bir dergi kapağındaki fotoğrafıyla hayranlarına duyurdu.