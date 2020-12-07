Hamile kalmadan önce tüm çiftlerin yapması gerekenler

Doğum kontrol haplarını bırakın

Çocuk yapma kararını aldıktan sonra mutlaka doğum kontrol hapını kullanmayı bırakın. Hatta bu adımı birkaç ay önce atmalısınız ki doğal adet döngünüze dönebilesiniz.

Kafeini sınırlandırın

Eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız kendinize bir iyilik yapın ve kafein alımınızı sınırlandırın. Her ne kadar tamamen bırakmak zor olsa da hamile kaldıktan sonra kafein kullanımını bırakın. En azından ilk üç ay bunu yapmanız hatta bununla birlikte gazlı içeceklerden de uzak durmanız gerekir.

Kilo verin

Hamilelikte alacağınız kiloların baş belası olmaması için hamile kalmadan önce fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Fazla kilolardan kurtulmak aynı zamanda daha sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmenize de katkıda bulunur.

Sinemaya gidin

Hamileyken aynı pozisyonda saatlerce oturmak biraz zor olabilir. Bu sebeple hamile kalma kararı aldıktan sonra bol bol sinemaya gidin, sevdiğiniz filmlerin tadını çıkarın. Film izlerken uyuya kalanlardansanız, hamilelikte bu durumu daha da sık yaşayabilirsiniz.

Para biriktirmeye başlayın

Eğitim, çocuk bezi ve tüm çocuk eşyaları derken eninde sonunda para biriktirmeye başlamanız gerekiyor. Para biriktirmeye hamile kalma kararı aldığınızda başlarsanız çok daha iyi olabilir. Çünkü bir çocuk tahmin ettiğinizden daha maliyetli olabilir.

Bol bol uyuyun

Hamile kalmayı düşündüğünüzden itibaren bol bol uyumaya çalışın. Bebek geldiğinde uykunuz sık sık bölünecek ve uykunuzu almanız biraz güç olacaktır. Hatta hamileliğin ilerleyen zamanlarında da mide ekşimesi, sık sık tuvalet ihtiyacı gibi sebeplerle uykunuz sık sık bölünecektir.

Stresten uzak durun

Sürekli stres altında olmak hamile kalmanızı geciktirebilir. Bu sebeple sizi strese sokacak etkinliklerden uzak durun. Stresinizi gidermede en etkili yöntemleri keşfedin ve deneyin. Bu bazen güzel bir bitki çayı bazen de temiz havada koşu olabilir.

Sevdiğiniz aktiviteleri yapın

Eşinizle beraber rahatlıkla vakit geçirebildiğiniz bu dönemlerde sık sık sevdiğiniz aktiviteleri yapın. Mesela yemeklerini denemek için can attığınız bir yerel restorana gidebilirsiniz. Çünkü emzirme ve hamilelik dönemlerinde bazı yemeklerden uzak durmak zorunda kalabilirsiniz.

Annenizle konuşun

Aile büyüklerinizle hamilelik ve doğum süreçlerini konuşmak sizi rahatlatabilir. Merak ettiğiniz ne varsa daha önce doğum yapan aile bireylerine özellikle de annenizle konuşun.