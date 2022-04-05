Hamak nasıl kurulur ve bağlanır? Hamak ağaca nasıl asılır?

Hamak özellikle yaz aylarında keyifli zaman geçirebilmek için ağaca asılan bir salıncak türevidir. Hamakları en doğru şekilde yapabilmeniz için ilk olarak kurulumunu öğrenmeniz gerekmektedir. Kurulum esnasında hata yapılır ise kopma gibi durumlar meydana gelmektedir. Hem bahçelere hem de çeşitli piknik alanlarına hamak kurulmaktadır. Hamakların büyük ve küçük olmak üzere çeşitleri mevcuttur. Çocuklar için de küçük hamak modelleri mevcuttur.

Hamak Nasıl Kurulur?

Hamak kurulumu dikkat edilmesi gereken işlemlerden biridir. Doğru bir şekilde hamak kurabilmek adına hiçbir aşamayı atlamadan dikkatli bir şekilde kurmak gerekmektedir. İlk olarak sağlam iki adet ağaca ihtiyaç duyulmaktadır. Hamak ağaçların dallarına kesinlikle bağlanmamalıdır. Dallar çok sağlam bir yapıya sahip olmadığı için kırılma durumu söz konusu olmaktadır. İki ağaç arası mesafenin de çok fazla olmaması gerekir.

Mesafe artar ise hamak gergin olur ve keyifli bir hamak süreci söz konusu olmaz. Hamak iplerini ağaçların kök kısımlarına sıkı bir şekilde düğüm ile bağlamak gerekmektedir. Bahçe de hamak kurmak isteyen kişiler ise hamak ayakları kullanabilirler. Bahçe hamaklarının içerisinde ayaklar da bulunmaktadır. Toprak içerisine iyi bir şekilde sabitlenen bu ayaklara hamak ipleri bağlanmaktadır. Hamak iplerinin en kaliteli şekilde tercih edilmesi gerekmektedir. Hamak kurarken en önemli konu halatlardır. Bu sebeple dikkatli davranılması ve kurala uygun olan iplerin tercih edilmesi gerekmektedir. Hamak bu şekilde hazır hale gelecektir.

Hamak Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hamak kurarken bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle sağlamlık konusunda çok dikkatli davranmalısınız. Aksi takdirde düşme ve yaralanma gibi durumlar meydana gelmektedir. Hamak kurumunda ve sonrasında halatların sağlamlığı kontrol edilmelidir. Kurulum esnasında halatları en sıkı şekilde bağlamak gerekir. Fakat kör düğüm yapmama konusunda da dikkatli davranmak gerekmektedir.

Kör düğüm yapılır ise yeniden ipi açmak zor olmaktadır. Hamakların iplerinin de sağlam olması gerekmektedir. Kaç kiloya kadar kaldırdığı paket üzerinde ya da satın aldığınız kişi tarafından belirtilmelidir. Böylece bu ağırlık arasındaki kişilerin kullanması sağlanmış olur. Son yıllar da hamaklar çok fazla tercih edilmektedir. Hamakların pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden size en uygun olan modelleri tercih etmeniz gerekmektedir.

Hamak Çeşitleri Nelerdir?

Hamakların pek çok farklı modeli mevcuttur. Özellikle son yıllar da bebek hamakları tercih edilmektedir. Beşik sistemi ile geliştirilen bu hamaklar bebeklerin sallanmasını ve sakinleşmesini sağlamaktadır. Hamakların hem bahçe formu hem de ağaca asılan formu bulunmaktadır. Piknik ya da bağ evleri için tercih edilecek ise ağaca asılan formlarını tercih etmek daha faydalı olacaktır. Bahçe formu ise daha çok bahçe ve balkon için tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Hamakların tek kişilik formları bulunduğu gibi iki kişilik formları da mevcut olmaktadır. İki kişilik olan hamaklar son derece büyüktür.

Tek kişi kullanır ise çok daha keyifli olmaktadır. Hamak içerisinde bulunan ipler rahatsız edici olabilmektedir. Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına hamak içerisine minder gibi şeyler satın alınabilir. Böylece çok daha konforlu bir forma gelmiş olur. Hamakların çok yüksek noktadan yapılmaması konusunda da dikkat etmek gerekir. Böylece ip kopması durumunda yaralanma söz konusu olmaz.