Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni akor ve gitar ritimleri

Gm Cm

Olmasan da yanımda, olmasak da birlikte

Gm

Hiç istemesen bile, yaşarım ben seni

Cm

Yollarda bulurum seni

Gm

Takvimlerden çalarım seni

D

Dans ederim hayalinle

Gm

Yine de yaşarım seni

Gm Cm

Yalnız kalırım sanma, mutsuz olurum sanma

Gm

Yasarim doya doya, yasarim ben seni

Cm

Yollarda bulurum seni

Gm

Takvimlerden çalarım seni

D

Dans ederim hayalinle

Gm

Yine de yaşarım seni

Cm

Yosun denizde saklıdır

Gm

Deniz mavide

D

Mavi gözlerinde

Gm

Seni unutmak mümkün mü

Cm

Yağmur bulutta saklıdır

Gm

Bulut beyazda

D

Beyaz teninde

Gm

Seni unutmak mümkün mü



Cm

Buğday başakta saklıdır

Gm

Başak sarıda

D

Sarı saçlarında

Gm

Seni unutmak mümkün mü