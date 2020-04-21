Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Haluk Levent'in sevilen şarkısı Yollarda Bulurum Seni'nin nota, ritim ve akorları karşınızda.
Gm Cm
Olmasan da yanımda, olmasak da birlikte
Gm
Hiç istemesen bile, yaşarım ben seni
Cm
Yollarda bulurum seni
Gm
Takvimlerden çalarım seni
D
Dans ederim hayalinle
Gm
Yine de yaşarım seni
Gm Cm
Yalnız kalırım sanma, mutsuz olurum sanma
Gm
Yasarim doya doya, yasarim ben seni
Cm
Yollarda bulurum seni
Gm
Takvimlerden çalarım seni
D
Dans ederim hayalinle
Gm
Yine de yaşarım seni
Cm
Yosun denizde saklıdır
Gm
Deniz mavide
D
Mavi gözlerinde
Gm
Seni unutmak mümkün mü
Cm
Yağmur bulutta saklıdır
Gm
Bulut beyazda
D
Beyaz teninde
Gm
Seni unutmak mümkün mü
Cm
Buğday başakta saklıdır
Gm
Başak sarıda
D
Sarı saçlarında
Gm
Seni unutmak mümkün mü
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