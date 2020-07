Haluk Levent - Akdeniz Akşamları akor ve gitar ritimleri

Am G F E

Akdeniz akşamları bir başka oluyor

Am G F E

Hele birde aylardan temmuz ise bambaşka

Am G F E

Sahilde insanlar kolkola sımsıcak

Am G F E

Coşmamak elde mi böyle bir akşamda

Am G F E

İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

Am G F E

İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

Am G F E

Aşık oldum