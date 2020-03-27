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Haber Giriş: 27.03.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Halil İsminin Anlamı Nedir? Halil Ne Demek?

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Halil İsminin Anlamı Nedir? Halil Ne Demek?
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Halil ülkemizde çok sevilen erkek isimlerden birisidir. Halil ismi Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamı yer almaktadır. Sizde Halil ismini çocuğunuza koyabilir, anlamını öğrenebilirsiniz. Peki, Halil isminin anlamı nedir? Halil ne demek? Sizler için bu konuyu derledik.

 Halil isminin anlamı sözlüklerde yer almaktadır. Halil ismi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde sadık dost, samimi dost anlamları taşımaktadır.

 Halil İsminin Anlamı

 Halil ismi Arapçadan dilimize girmiş bir kelimedir. Arapça kökenli Halil isminin anlamı sadık, samimi dost anlamı taşımaktadır. Bunun dışında Halil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Halil isminin dini yönden Allah'ın ismi anlamı taşımaktadır.

 Halil İsminin Özellikleri

 Para kazanma konusunda başarılı kişilerdir. Ayrıca kazandıkları parayı harcamayı seven kişilerdir. Yaratıcı kişilerdir. İçgüdü ve hisleriyle hareket ederler. Bazen kuşkucu tarafları ortaya çıkar. Yalnız gezmeyi severler. Liderlik özellikleri bulunur. Kendilerine özgü düşünce ve görüşleri bulunur. Bu sebeple etrafındaki kişilerden etkilenmezler. Sorumluluklarından da kaçınmazlar. Bu sebeple cesur karakterli kişilerdir.

 Atak insanlardır. Olaylar karşısında olayın gidişatına göre karar verirler ve olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenirler. Fakat bazen uzun sürede karar verirler ve başarısız olabilirler. Dürüst kişilerdir. Etrafındaki kişilere iyilik yapmayı severler. En büyük hobilerinden biri seyahat etmektir.

 İş dünyasında iyi bir gözlemcidirler. Bazen yaptıkları işten sıkılabilir ve başarısız olabilirler. İşi bitirmeden başka işlerle uğraşmak isteyebilirler. Bunun dışında çok merhametli ve düşünceli bir kişiliğe sahiplerdir. Sanat yönünden yetenekleri bulunur. Yaratıcı özellikleri sebebiyle yazar veya modacı olabilirler.

 

 

 

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