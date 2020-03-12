Halıdaki, yataktaki, koltuktaki ve eldeki kurumuş kan lekesi nasıl çıkar?

Halıda, koltukta, yatakta ve eldeki kurumuş kan lekelerinin çıkması için bazı basit yöntemler vardır. Bu basit yöntemlerden bahsetmek temizlik severler için faydalı olacaktır.

Halıdaki Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Halıdaki kurumuş kan lekesi için; bir bezin soğuk su ile ıslatılması ve halıdaki kan lekesine bastırılması gerekir. Leke mümkün olduğu kadar beze geçmelidir. Kurumuş kan lekesi yer alan halı asla ovulmamalıdır. Leke ovulursa halının yüzeyine yayılma gösterecektir. Daha sonra bir çay kaşığı beyazlatıcı ve bir tutam alkali içermeyen deterjan, bir bardak soğuk su içerisine katılarak iyice karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım temiz beze aktarılmalıdır.

Ardından halıda yer alan lekeli bölgeye uygulanmalıdır. Bu uygulama uygulanırken bezi halının üstünde çok nazik hareket ettirmek önemlidir. Bu biçimde halının elyafı zarar görmez. Sonra çok az su kullanılıp halı durulanmalıdır. Nemli olan halı, bir fön yardımı ile soğuk üfleme ayarı kullanılarak hızlıca kurutulabilir. Bunun yanı sıra kağıt havlu veya bez kullanıp da halının nemi alınabilir.

Yataktaki Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Yataktaki kurumuş kan lekesi çıkarılırken, asla sıcak su kullanılmadır. Sıcak su ile kan lekesinin çıkarılması, yatağa daha fazla işlemesine neden olacaktır. Kurumuş kan lekesi bulunan yatak soğuk su ile ıslatılmalıdır. Eğer kurumuş kandamlası renkli bir kumaş üzerinde yer alıyorsa kumaşın üstüne az bir miktar nişasta serpilmeli ya da biraz diş macunu sürülmelidir.

Koltuktaki Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Koltuklardaki kurumuş kan lekesini çıkarabilmek için yapılması oldukça basit yöntemler vardır. Su ve tuz karıştırılarak bir macun şeklinde getirilmelidir. Oluşmuş olan bu karışım koltuk üstüne yer alan kan lekesinin üzerine sürülmelidir. Bulaşık süngeriyle lekenin bulunduğu bölge ovalanır. Kurumuş kan lekesi için diş macunu çok önemli bir yöntemdir. Diş macunu sıkılarak ovalanır. İyice ovalandıktan sonra kurumaya bırakılır. Macun koltuk üzerindeki kurumuş kan lekesini çıkaracaktır.

Bunun dışında aspirin tozu metodu vardır. Kurumuş ve inatçı kan lekeleri adına bu metot kullanılabilir. Birkaç adet bilinen aspirin hapı ezilmeli ve su ile karıştırılmalıdır. Ardından kurumuş kan lekesi bulunan lekenin üstünde bekletilmelidir. Daha sonra ovulmalıdır. Son olarak nişasta yöntemi kurumuş kan lekeleri adına birebir yöntemdir. Renkli kumaşlarda kullanılacak bu metotta renkli kumaşların üzerine bir miktar nişasta serperek bekletilmelidir. Bununla beraber kanlı bölge bir fırça desteğiyle temizlenmelidir.

Eldeki Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Eldeki kurumuş kan lekesinin çıkarılabilmesi için, temiz bir pamuk ve su gereklidir. Elde bulunan kurumuş kan lekesi hafifçe ovularak çıkarılabilir.