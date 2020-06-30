Halı, kıyafet ve koltuktaki çay lekesi nasıl çıkarılır? İşte püf noktaları...

İşte çay lekesinden kurtulmanıza yardımcı olacak püf noktaları...

Çay lekesi halıdan nasıl çıkarılır?

Çay lekesi özellikle de kuruduğu zaman çıkarılması daha zor bir hal alıyor. Bunun için lekeye hızlı bir şekilde kurumadan müdahale etmelisiniz. Çay döküldüğü anda bir bez veya kağıt havlu ile çok fazla bastırmadan fazla çayı alın. Lekeli bölgeyi ovalamadan, ıslak bir bez yardımıyla tampon hareketlerle temizleyin. Çay döküldüğü anda lekeye hızlıca müdahale ederseniz kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Eğer leke kurursa sirkeli su ile de temizleyebilirsiniz. Bunun için yarım su bardağı su ile yarım su bardağı sirkeyi karıştırın. Bezi bu suda ıslatın ve çay dökülen alanı yumuşak hareketlerle temizleyin.

Koltuktaki çay lekesi nasıl çıkarılır?

Eğer koltuğunuza çay döküldüyse temizlemek için karbonattan faydalanabilirsiniz. Bir miktar su ve karbonatı bir kapta macun kıvamına getirin ve bir bez yardımıyla tampon hareketlerle koltuğunuza uygulayın.

Giysilerden çay lekesi nasıl çıkarılır?

Giysinize çay dökülürse, hızlıca kağıt havlu ile fazla çayı alın. Daha sonra beyaz bir beze, birkaç damla limon suyu dökün ve lekenin üzerine bastırıp bekletin. Ardından kıyafetinizi güzelce yıkayın.