Hala yapıyor olabileceğiniz 7 şaşırtıcı bebek güvenliği hatası!

Çocuğunuzu güvenliği için bu 7 hatadan kaçının!





1.Bebekleri araba koltuğunda ya da salıncakta uyutmak

Bir bebek, araba koltuğunda ya da salıncağında uykuya daldığında, ebeveynin yapmak isteyeceği son şey onu hareket ettirerek uyandırmaktır. Ancak araştırmalara göre 2 yaşına kadar bebeklerin ve küçük çocukların araba koltuğunda uyumalarına izin vermek yaralanmaya, hatta ölüme yol açabilir. Bir bebek, araba koltuğunda veya sallanırken uyuduğunda kafası öne doğru düşebilir ve bu da yeterince hava alamamasına veya güvenlik kemeri ile boğulmasına neden olabilir.



2. Kaydıraktan birlikte kaymak



Belki de çocuğunuzun kaydıraktan aşağı inmesi için biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardır ya da kayarken güvende olduğundan emin olmak istersiniz. Her iki durumda da, onunla art arda kaydıraktan aşağı inmek riskli olabilir. Çocuğunuzla birlikte kayarken ayakkabısı veya ayağı kaydırağa takılabilir. Daha sonra ebeveynin çocuğun üzerine düşmesi bacağının bükülmesine veya kırılmasına neden olabilir. Uzmanlar çocukların tek kaymasına izin verilmesini ve kaydırağın ortasına getirdikten sonra kaydırılmasını öneriyor. Çocuğunuz yalnız gitmekten korkuyorsa, hazır olana kadar farklı bir aktiviteyle ilgilenmesini sağlayabilirsiniz.



3. Bebek arabasında fren kullanmamak

Bebek arabasından elimizi çektiğimizde fren yapmamız gerektiğini biliyoruz, ancak çoğu ebeveyn bunu yapmıyor. Olası bir dalgınlık bir saniyeliğine başınızı çevirdiğinizde, bebek arabasına biri çarpabilir, büyük kardeşi itebilir ya da bebeğiniz kıpırdayarak arabayı hareket ettirebilir. Bu durum özellikle yüksek bir yüzeydeyseniz, bebek arabası trafiğe girerse veya ters dönerse tehlikeli olabilir. Ayrıca, çocuğunuzu bebek arabasına koyarken, bebek arabasından çıkarırken ya da bebek arabasının altındaki saklama sepetine erişmeniz gerektiğinde, freni kullanmanız çok önemlidir. Ellerinizi her kaldırışınızda, sadece bir saniye bile olsa, frene basmayı ihmal etmeyin.



4. Araba koltuğuna uyumlu olmayan baş desteği kullanmak



Baş desteği araba koltuğu ile gelmediyse, kullanmayın. Baş destekleri, vücut destekleri ve kayış kılıfları gibi pazarlama ürünleri tam bir güvenlik tehlikesidir. Bir ürün belirli bir araba koltuğu için özel olarak tasarlanmamışsa, koltuk için güvenlik testi yapılmadığını ve bir yaralanma durumunda performansını değiştirebileceğini gösterir. Baş veya gövde desteklerini kullanmak istiyorsanız, koltuğunuza özel olarak yapılmış (güvenliği test edilmiş) herhangi bir eklenti olup olmadığını öğrenmek için mutlaka araba koltuğu üreticisine danışın.



Benzer şekilde, bebeğinizin kışlık ceketiyle araba koltuğuna oturmasına izin vermeyin. Ceketler, bebek ile kayışlar arasındaki mesafeyi, bebeğin bir çarpışma anında araba koltuğundan fırlayabileceği kadar geniş hale getirebilir. Bebeğinizi sıcak tutmak için battaniyeyi veya paltoyu bebeğin üzerine değil, kayışların üzerine koymanız gerekir.



5.Çocuğun hareket halindeyken bir şeyler yeyip içmesi

Yürümeye başlayan çocuğunuza atıştırmalık veya damlatmaz bardak vermek, araba gezintileri sırasında ağlama krizlerini ortadan kaldırabilir. Ancak, bebeğiniz boğulma riskiyle karşı karşıya kalırsa onu arkaya bakan bir araba koltuğunda göremezsiniz ve boğulmanın fark edilir bir sesi olmadığı için onu duyamayabilirsiniz. Farkına varsanız bile, ona yardım etmek için trafikte hızla manevra yapmak tehlikeli olabilir. Ayrıca sert ağızlı bardaklar veya plastik çubuklar, hızlı bir şekilde frene basmanız gerektiğinde yüzünün kesilmesine neden olabilir.

Bunun yerine, yumuşak ve silikon pipetli bir bardak kullanabilir, gezileri çocuğunuzun yolculuktan önce veya sonra yiyebileceği şekilde planlayabilirsiniz. Bebeğinizi yolda beslerken güvenli bir yere çekebilir ve onunla arka koltuğa geçebilirsiniz. Yolculuk sırasında bir şey yemesi gerekiyorsa ve aracınızı kenara çekemiyorsanız, çocuğunuz için şekersiz eritilebilir bir tahıl tercih edebilirsiniz.



6. Yürümeye yeni başlayan çocuğun köpekleri "selamlamasına" izin vermek

Küçük çocuklar hayvanları sevme eğilimindedirler. Bu nedenle, çocuğunuz sevimli tüylü bir köpek gördüğünde, ilk içgüdüsü koşup onu sevmek olabilir ki bu pek de iyi bir fikir olmayabilir. Çocuğunuz, hayvanın bir tehdit olarak algıladığı şekillerde hareket edebilir.

Çocuğunuza erken yaşta hayvanlarla nasıl etkileşim kuracağını öğretmeye başlayabilir, ona bir hayvana her yaklaşmak istediğinde önce sahibinden izin istemesi gerektiğini ifade edebilirsiniz. Daha sonra, köpeğin nasıl yaklaşılmayı sevdiğini öğrenin. Bazı köpekler ellerinizi yüzlerinin önünde görmek ister; diğerleri, kendilerini tehdit altında hissetmemeleri için yanlarında olmanızı tercih eder. Çocuğunuza köpeği nasıl seveceğini gösterip, onunla her zaman nazik davranması hakkında konuşabilirsiniz. Sevdikten sonra sahibine mutlaka teşekkür etmeyi ve hayvanla vedalaşmayı öğretebilirsiniz.

7.Bebeği güneşten korumak için bebek arabasını örtmek

Kavurucu bir günde dışarı çıkarken, güneşe maruz kalmasını azaltmak için muhtemelen bebeğinizin arabasını bir battaniyeyle örtersiniz. Ancak araştırmacılara göre en ince battaniyeyle bile hava sirkülasyonunu azaldığı için riskli olabilir. Ayrıca, bebek arabasındaki sıcaklık tehlikeli derecede yükselebilir ve bebeğinizi boğulma, hatta ani beklenmedik ölüm riski altına sokabilir. Çünkü bebekler yetişkinlerden çok daha kısa sürede ısınırlar. Bebeğinizi güneşten ve sıcaktan korumak için, sıcaklıklar yüksek olduğunda (mümkünse) evde kalın, gölgelikli bir bebek arabası kullanın veya bir güneş şemsiyesine (bebek arabasına takılan bir şemsiye) güvenin.