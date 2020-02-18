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GeriÇocuk Sağlığı Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?
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Çocuk Sağlığı
Haber Giriş: 18.02.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?

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Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?
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Ünlü anne babaların çocukları da bu hafta çok konuşuldu.

Üç ay önce Siena Leyla’yı kucağına alan Tülin Şahin’e podyumda kızı eşlik etti. Sevimli minik henüz 3 aylıkken defilede yerini almış oldu.

Alişan ve eşi Buse Varol’un geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları oğulları Burak 1. yaşını kutladı. Burak, doğum gününde minik dostlarıyla eğlendi.

Gizem Hatipoğlu kızı Lila ile hafta sonunun keyfini çıkardı. Lila’nın mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.

Tülin Şahin kızıyla podyumda!
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