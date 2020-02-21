Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?
Magazin dünyasında iki gün süren aşklar bir yana dursun, parmakla gösterilecek ünlü çiftler de var… Bu çiftler beraberliklerine çocuklarının da katılmasıyla adeta ‘mutlu aile tablosu’ sergiliyorlar. Peki, bu isimlerden sizin favoriniz hangisi?
Ceyda Düvenci – Bülent Şakrak
Bu ikilinin evlilikleri görenleri hayran bırakıyor, çocuklarıyla birlikte adeta örnek aile portresi çiziyorlar.
Bergüzar Korel - Halit Ergenç
2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor. İkili yeniden erkek bebek sahibi olacak.
Beyza Şekerci – Engin Hepileri
Oyuncu çift mutlu evlilikleriyle imrendiriyor. Sosyal medya hesaplarından oğulları Can ile harika kareler paylaşıyorlar.
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