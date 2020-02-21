Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?

Ceyda Düvenci – Bülent Şakrak

Bu ikilinin evlilikleri görenleri hayran bırakıyor, çocuklarıyla birlikte adeta örnek aile portresi çiziyorlar.

Bergüzar Korel - Halit Ergenç

2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor. İkili yeniden erkek bebek sahibi olacak.

Beyza Şekerci – Engin Hepileri

Oyuncu çift mutlu evlilikleriyle imrendiriyor. Sosyal medya hesaplarından oğulları Can ile harika kareler paylaşıyorlar.