Hafta sonu PCR testi yapılıyor mu, nerelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı açıklaması!

Özellikte yurt dışı çıkışlarda PCR testi zorunluluğu devam ederken, PCR testinin de bir süresi olması nedeniyle hafta sonu testi yaptırmak durumunda olan kişiler, hafta sonu PCR testi yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, hafta sonu PCR testi yapılıyor mu, nerelerde yapılıyor? İşte Sağlık Bakanlığı açıklaması!

Hafta sonu PCR testi yapılıyor mu?

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz. Genellikle hafta içi 08.00-19 00'a kadar sonuçlar aynı gün, 19.00'dan dan sonra sonuçlar ertesi gün. Hafta sonları ve bayram boyunca 08.00-17.00'ye kadar sonuçlar aynı gün çıkmaktadır.

PCR testi ücretli mi?

Öğretmenler başta olmak üzere PCR testi zorunlu olanlar devlet hastanelerinde ücretsiz olarak haftada iki defa PCR testi olabilecekler.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden PCR testi ücreti ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde; “Başvuru esnasında ilgili merkeze toplam 250 TL tetkik bedeli ödeyerek test yaptırabilecektir. Kamuya ait laboratuvarlar Bakanlığın uygun gördüğü şekilde Kamu Hastane hesabına yatırılan dekont ile özel ve üniversite laboratuvarları ise kendi hesabına yatırılan ücret dekontu ile işlem başlatacaklardır.

Yurtdışına çıkacak misafirlerimiz veya turistlerimiz, İlgili kurumlara başvurması durumunda tetkik bedeli haricinde herhangi bir ücret ödemesi yapmayacaklardır. Aksi durumlar için il sağlık müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.”

PCR testi nerelerde yapılır?

COVID-19 semptomlarına (ateş, öksürük, solunum güçlüğü vb.) sahipseniz size en yakın sağlık kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Hekiminizin sizi muayene etmesinin ardından COVID-19’dan şüphelenirse sizden test isteyecektir.

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