Hafta hafta hamilelik-18. hafta ile 27. hafta arası

19.HAFTA

Hamileliğinizin 19. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler?

Bebeğinizin koku, tat alma, görme, dokunma ve duyma alanları belirmeye başlıyor

Bebeğinizin duyusal gelişimleri bu hafta adeta patlıyor! Minik beyninde koku, tat alma, görme, dokunma ve duyma alanları belirmeye başladı. Bazı araştırmalar bebeklerin bu dönemde artık sesinizi duyabildiğini gösteriyor. Yani siz de onunla konuşmaktan, ona kitap okumaktan ya da şarkı mırıldanmaktan çekinmeyin. Kim bilir belki sizi duyabiliyordur.

Bebeğinizin şu anda boyu 15 cm civarındadır ve iri bir portakal büyüklüğündedir. Kolları ve bacakları artık birbirleriyle orantılı hale geldi. Böbrekleri idrar üretmeye devam ediyor ve kafa derisinde de saçları filizlenmeye başladı. Amniyotik sıvıda meydana gelen herhangi bir sorundan onu korumak için vücudu verniks kazeoza denilen balmumuna benzeyen bir madde ile kaplanmaya başladı.

Not: Her bebek rahimde bile farklı bir gelişim gösterebilir. Bu bilgiler, bebeğinizin gelişimi hakkında size genel bir fikir vermesi amacıyla verilmiştir.

Bedeniniz daha hızlı bir gelişim gösteriyor

İrileştiğinizi mi düşünüyorsunuz? Gelecek haftalarda bedeniniz daha hızlı bir gelişim gösterecektir. Sonuç olarak karnınızın alt bölgesinde kimi ağrılar hissediyor olabilirsiniz hatta yorucu bir günün sonunda ya da pozisyon değiştirdiğiniz zamanlarda, karınızın tek ya da her iki tarafında kısa süreli, sanki bir şeyler saplanıyormuş gibi sancılar hissedebilirsiniz. Bu ağrılar daha çok yuvarlak bağlarınızın ağrısıdır. Bu bağlar ağırlığın artmasıyla rahminizin esnemesini sağlar. Bu normal bir durumdur, ancak ağrılarınız keskinleşir ve dinlenirken bile devam ederse, doktorunuzu bir aramanıza fayda var.

Cildinizde de bazı değişkiklikler görebilirsiniz. Avuç içleriniz kırmızılaştı mı? Endişelenmeyin bu sadece fazla östrojenden olur. Pigmentleriniz arttığı için bazı bölgelerinizde kahverengi lekelerin oluşması da normaldir. Bu koyu lekeler dudaklarınızın üstünde, yanaklarınızda ve alnınızda olabilir, bunlara kloazma denir ya da “hamileliğin maskesi”… Ayrıca bu koyulaşmayı; meme uçlarınızda, dış genital bölgenizde, uyluklarınızda, koltuk altlarınızda da görebilirsiniz. Göbek deliğinizden kasık kemiklerinize kadar uzanan bir çizgi oluşması da normaldir.

Bu koyu beneklerin dağıldıktan sonra renkleri solabilir. Bu aralar, pigmentlerinizi yoğunlaştıracağı için güneşe fazla çıkmamaya gayret edin. Dışarıdayken şapka takın, güneş gözlüğü takın ve koruyucu giysilerden giyin. Eğer bu lekeler sizi çok rahatsız ederse de belki makyajın nimetlerinden yararlanabilirsiniz.

Bebeğinize isim bulmadıysanız artık zamanı geldi

Birçok çift için bebeğine isim koymak çok eğlenceli bir olaydır. Diğerleri için de zorlu ve karışık bir süreçtir. Her iki durumda da ortak olan tek şey var, o da ömür boyu sürecek olan bir şeye karar veriyor olmaktır. Burada bebeğinize isim koyarken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç husustan bahsediyoruz:

Ses ve uyum: Bebeğinizin ismini yüksek sesle söylediğinizde kulağa nasıl geliyor? Bu an önce düşünmeniz gereken bir noktadır. Melodik mi? Sert mi? Soyadınızla yakışıyor mu? Bir de soyadınızın baş harfiyle biten bir isim bulmamanızda fayda var deriz.

Benzersizlik: Sıradan olmayan bir isim, kalabalıklar arasından çocuğunuzun sıyrılmasını sağlar. Söylenmesi zor olan bir isim bulmanız da çocuğunuz için sıkıntı yaratan durumlara sebep olabilir. Farklı anlamlara gelebilen bir isim bulduğunuzda da çocuğunuz hayatı boyunca bazı sıkıntılar yaşayabilir.

Aile büyüklerinin isimleri: Birçok ebeveyn, çocuklarına aile büyüklerinin ya da sevdiği arkadaşlarının isimlerini koyuyorlar. Bir evin içinde bir sürü aynı isimden insan olması da hoş bir şey değil. Gizli hazineler için belki aile ağacınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Eğer iki taraftan birinin üzüleceğini düşünüyorsanız, bebeğin ilk ismini sizin taraftan, göbek adını da babasının tarafından birinin ismi yapabilirsiniz.

20. HAFTA

Hamileliğinizin 20. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler?

Bebeğinizin boyu 25 cm'e ulaştı

Şu anda bebeğinizin boyu, kafasından poposuna kadar 16–17 cm. arasında değişir. Başından topuklarına kadar ise ölçüsü tam 25 cm'dir ve yaklaşık bir havuç boyutundadır. İlk 20 haftaya kadar, bebeğiniz gövdesinden bacaklarını kıvırdığı için genelde boy ölçümleri hep başından poposuna kadar yapılır. Doktorunuz ancak 20. haftadan sonra bebeğinizin boyunu başından topuğuna kadar ölçebilir.

Bebeğiniz bu aralar yutkunma hareketini çok sık yapar, zaten bu onun sindirim sisteminin gelişmesi için iyi bir pratiktir. Aynı zamanda bebeğinizin sindirim sistemi, mekonyum (ilk dışkı) denilen siyah, yapışkan bir madde de üretir. Bu yapışkan madde bağırsaklarda tutulur ve dışarı atılmaz, ancak bebeğinizin doğduktan sonraki ilk bezinde bu maddeye rastlayabilirsiniz.

Tebrikler, hamileliğinizin yarısını tamamladınız!

Tebrikler! Hamileliğinizin yarısını tamamladınız sayılır. Rahminizin üst kısmı göbek deliğinizle aynı seviyede şimdi ve yaklaşık 10 kilo kadar almışsınızdır. Bu haftadan sonra artık her hafta için en az 1 kilo almayı göze alacaksınız. (Eğer hamile kalmadan önce zayıfsanız, biraz daha fazla kilo almanız gerekiyor, eğer kilonuz normal ya da fazlaysa da belki biraz daha az kilo alabilirsiniz). Yeteri kadar demir aldığınızdan emin olmalısınız, çünkü demir hemoglobin yapımı için gerekli mineralleri içerir. Hemoglobinler de alyuvarlarınızın oksijen taşıyan bölümleridir. Hamileliğiniz boyunca kan seviyeniz yükseldiği için hem vücudunuzun hem büyüyen bebeğinizin hem de plasentanızın, eskisine nazaran daha çok demire ihtiyacı vardır. Kırmızı et demir alımınız için çok iyi bir kaynaktır. Kümes hayvanları ve kabuklu deniz ürünleri de demir açısından zengindir. Etin dışında demiri en çok; baklagiller, ıspanak, kuru incir, kuru üzüm ve demir içerikli gevreklerden sağlayabilirsiniz.

Uyku için uygun pozisyonu bulmakta zorlanabilirsiniz

Hamileliğiniz boyunca yaşadığınız değişiklikler yüzünden, geceleri iyi ve rahat bir uyku uyuyamayabilirsiniz. Eğer aşağıdaki durumlarla karşılaşırsanız sakın şaşırmayın, hepsi normaldir:

Hayatınızda belki ilk defa horlamaya başlamış olabilirsiniz, bu vücudunuzda salgılanan fazla östrojenden kaynaklanabilir. Şöyle ki, burnunuzu kaplayan mukoza (sümük) zarları şişer ve bu burnunuzda daha çok mukoza oluşmasını sağlar. Horlamayı önlemek için tek tarafınıza yatmalı ve kafanızı hafifçe kaldırarak uyumayı deneyebilirsiniz.

Midenizin ekşimesi ve hazımsızlık, uzandığınız zaman sizi rahatsız edebilir. Mide ağrılarınızı tetikleyen gıdalardan uzak durmaya, yatmadan iki ya da üç saat önce yediklerinizi sindirmiş olmanıza, rahat ve yarı dik bir pozisyonda uyumaya ve gerekirse üst bedeninizi ekstra yastıklarla desteklemeye gayret etmeniz, size daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır.

Bacağınıza giren ani kramplar sizi uykunuzdan uyandırabilir. Bacaklarınızı dimdik uzatarak, topuklarınızın üzerine kalkıp ayak parmaklarınızı esneterek ya da birkaç dakika yürüyerek, bu kramplardan kurutabilirsiniz.

Bütün gece dönüp, uyku için uygun pozisyonu bulmakta zorlanabilirisiniz. Bacaklarınızın arasına bir yastık alıp, dizleriniz kırık bir biçimde tek tarafınıza dönük yatabilirsiniz. Daha fazla konfor ve destek için arkadan belinize de yastık yerleştirebilirsiniz ya da hamileler için özel vücut yastığını kullanabilirsiniz.

Gecenin bir yarısında sıcak basabilir ve terlemiş olarak uyanabilirsiniz. Metabolizmadaki ve hormonlardaki değişimler, ayrıca alınan ekstra kilolar yüzünden, birçok hamile kadın aynı sorundan şikayetçi olur. Odanızı serin tutup, üstünüze de çok kalın kıyafetler giymemeye özen gösterin. Ayrıca, sık sık banyoyu ziyaret edeceğiniz için başucunuzda her zaman bir terlik ve bir sabahlık bulundurabilirsiniz.

Artık yataktan kalkmak her zamankinden daha zordur. Yatağın kenarına doğru dönerek yaklaşın, bacaklarınızı aşağı sallandırıp, kollarınızla da kendinizi iterek oturur pozisyona geçin. Ayaklarınızın yere tam bastığından emin olduktan sonra ayağa kalkabilirsiniz.

Gece yatarken pamuk gibi nefes alan ve doğal kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeyi tercih edin. Sentetik giysilerden uzak durmanızda fayda var.

21. HAFTA

Hamileliğinizin 21. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler?

Bebeğiniz neredeyse bir muz uzunluğunda

Bu hafta bebeğinizin boyu 26 cm'e yaklaştı ve neredeyse bir muz uzunluğunda oldu. Siz de her geçen gün bebeğinizin tekmelerini daha bir hisseder olmuşsunuzdur. Hatta ilerleyen haftalarda içinizde meydan savaşları kopabilir, dikkatli olun! Aynı zamanda bebeğinizin kaşları ve göz kapakları da görünmeye başladı ve eğer o bir kızsa, vajinası da yavaş yavaş oluşmaya başladı.

Kendinizi biraz daha rahat hissetme zamanı!

Bu aralar kendinizi birazcık daha rahat hissedebilirsiniz. Henüz o kadar irileşmediniz ve hamileliğinizin ilk aylarında görülen rahatsız edici durumların birçoğunu atlatmış durumundasınız. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, rahatlayın ve keyfinize bakın. 3. dönem (Trimester) size birtakım yeni şikayetler getirebilir. Kendinizi eskisine nazaran daha iyi hissetmeniz, bazı ufak teknik problemler yaşamıyor anlamına da gelmiyor maalesef. Cildinizdeki yağ üretiminin fazlalaşması, akne problemlerini de beraberinde getirmiş olabilir. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, günde 2 kere yüzünüzü hassas bir sabunla veya bir temizleyici ile yıkamaya dikkat etmelisiniz. Cildiniz için kullandığınız nemlendiricilerin ve makyaj malzemelerinin de yağsız olmasına özen göstermelisiniz. Birçoğunun kullanılması hamilelik döneminde sakıncalı olduğu için ağızdan ilaç almayın ve doktorunuza sormadan da lokal akne ilaçları kullanmayın.

Vücudunuz bu dönemde varislere meyilli olabilir!

Bu aralar varislere de vücudunuz meyilli olabilir. Hamilelik sürecinizde, bacak damarlarınıza baskı artar. Çünkü progesteron hormonunun artması damar duvarlarınızın rahatlamasına neden olur ve bu durumu kötüleştirir. Zaten aile üyelerinizde varis problemi varsa, sizde de varis görülme olasılığı artar. Bu varisler, her hamile kaldığınızda ve yaşınıza da bağlı olarak giderek artabilir. Varisi önlemek ve aza indirebilmek için günlük olarak egzersiz yapın, ayaklarınızı ve bacaklarınızı mümkün olduğu kadar havaya kaldırın, sol tarafınıza doğru uzanın ve hamile çorapları giymeye dikkat edin.

Bu haftalarda, cildinizin yüzeyine yakın yerlerde örümcek damarlar diye de adlandırılan özellikle ayak bileğiniz, bacaklarınız ya da yüzünüzde ortaya çıkan incecik damarlar da fark edebilirsiniz. Bir ağacın dallarına benzeyip, bir merkezden doğru yayılıp, ince damarlar olabilir bunlar. Yalnız endişelenmeyin, örümcek tarzı varisler genelde doğumdan sonra kaybolur.

22. HAFTA

Bebeğiniz orta boy bir kabak uzunluğunda! Minyatür insan görünümünde olan bebeğinizin dudakları, göz kapakları ve kaşları birbirinden ayrılarak olmaları gereken yere doğru yol alıyor. Diş etlerinin altında oluşan minik kökler de bebeğinizin çıkacak dişlerinin temelini atıyor. Gözleri oluşmuş olsa da henüz renk veren madde iris gelişimini tamamlamadı.

Ultrasonda gördüğünüz bebeğin vücudunun tüylerle kaplı olduğu fark edilebilir. Ayrıca derin kırışıklıklar da dikkatinizi çekebilir. Bu kırışıklıklar yağ dokunun gelişimini tamamlamasıyla azalacaktır. Bebeğinizin hormonlarının üretimini sağlayan pankreas bu hafta büyük bir gelişme kaydedecek.

Hayatınız ne yönde değişiyor?

Bir el mıknatısı gibi göbeğinizin her görende dokunma hissi uyandırıyor. Bu sizi zaman zaman rahatsız edebilir. Ancak bu da hamileliğin güzel taraflarından biridir. İnsanların size karşı tavrı ve nezaketi göbeğinizin belirginleşmesiyle artmış bulunuyor. Artık hamile olduğunuz apaçık ortada ve karşınızdakiler de sizin hassasiyetinizin farkında. Daha önce hamilelik geçirmiş kişilerin normalden daha fazla veya az kilo aldığınızı söylemelerine kulak asmayın. Nitekim her hamilelik farklı gelişir ve her kadının vücudu farklı bir biçimde değişir. Önemli olan doktorunuzun ne söylediğidir ve onu can kulağıyla dinlemeniz gerekmektedir.

Göbeğinizin büyümesiyle hafif çatlaklar ve çizgiler görmeniz normaldir. Her hamilelikte görülebilecek bu izlerden kurtulamayacağınızı düşünerek umutsuzluğa düşmeyin. Mümkün olduğu kadar nemlendirici kullanmaya ve cildin elastikiyetini arttırmaya özen gösterin. Bu çizgiler açık pembe veya daha koyu renklerde olabilir. Renk farklılıkları cildinizde baskın olan pigmentlerle ve cilt renginizle ilgilidir. Genellikle göbek bölgesinde görülen bu çizgilere kalçada, göğüslerde ve bacaklarınızda da rastlanabilir. Kullandığınız nemlendiricinin cildinizi tahriş etmeyeceğinden emin olun. Nemlendiriciler çizgileri önleme konusunda garanti vermeyebilir, ancak cildin esnek kalmasını sağladıkları bilinen bir gerçektir.

23. HAFTA

Hamileliğinizin 23. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler?

Bebeğinizin seslere karşı hassasiyeti gittikçe artıyor

Radyoyu açıp, olduğunuz yerde biraz sallanırsanız, hareket duyuları iyi gelişmiş olan bebeğiniz, sizin dans ettiğinizi anlayabilir. Boyu neredeyse 28 cm'den uzun olan ve bir mango büyüklüğüne ulaşmış bebeğinizin, kıyafetlerinizin altından kıpırdandığını da hissedebilirsiniz. Bu haftalarda, nefes almaya hazırlanması için ciğerlerindeki kan damarları da hızla gelişir ve seslere karşı hassasiyeti de günden güne artar. Örneğin, köpek havlaması ya da elektrikli süpürge sesi gibi gürültülü seslere karşı duyarlılığı gelişir. Böylece, bebeğiniz dış dünyaya adım attığında, bu seslere alışkın hale gelir.

Ayak ve ayak bilekleriniz gittikçe şişiyor

Günün sonunda ya da yazın sıcağında, ayaklarınızın ve ayak bileklerinizin her geçen ay biraz daha fazla büyüdüğünü ve genişlediğini fark edebilirsiniz. Çünkü bacaklarınızdaki ağır dolaşım, ödem denilen şişkinliklere neden olur. Bu tamamıyla, kanınızın kimyasındaki bazı değişimlerin, vücudunuzdaki suyu biriktirmesiyle alakalıdır. Üzülmeyin, doğumdan sonra vücudunuz bu ekstra sıvılardan kurtulmaya çalışacak ve sizi doğumunuzdan sonraki birkaç gün içinde sürekli idrara çıkaracak ve fazlasıyla terletecek. Bu arada siz de genelde, sol tarafınıza uzanmaya, ayaklarınızı fırsat buldukça havaya kaldırmaya, otururken ayaklarınızı uzatmaya ve uzun sürelerle aynı yerde oturmamaya ya da ayakta durmamaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda dolaşımı artırmak için düzenli olarak egzersiz yapmaya, destekleyici çoraplar giymeye ve rahat ayakkabılar tercih etmeye de dikkat etmeniz de fayda var. Şişlerinizi önlemek için sıvılardan kaçınmaya çalışıyor olabilirsiniz ancak vücudunuzdaki suyun birikmemesi için, fazlaca su içmeye ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Hamileliğiniz boyunca ayak ve bacaklarınızdaki belli bir miktar ödem kaynaklı şişlikler normal sayılabilirken eğer bu şişler aşırı boyutlara ulaşıyorsa, preeklampsi (Gebeliğin ikinci yarısında gelişebilen hipertansiyon ve proteinüri ile kendisini gösteren rahatsızlık) gibi ciddi durumlara da işaret olabilir. Eğer ayaklarınızda ya da bileklerinizde; ellerinizdeki, yüzünüzdeki ve göz çevrenizdeki şişliklerden çok daha fazla ve aniden gelişen şişlikler fark ediyorsanız, derhal doktorunuzu aramaktan çekinmeyin.

Bebeğimin kordon kanını saklamalı mıyım?

Kordon kanı bankacılığı, bebeğinizin göbek bağından alınan kan örneğinin dondurulup saklanarak, bebeğinizin gelecekteki tıbbi durumlarda kullanılması işlemidir. Kordon kanı pahalıdır çünkü kök hücreler için zengin bir kaynaktır. Kök hücreler, lösemi ve orak hücre anemisi gibi ciddi hastalıkları tedavi eden kök hücreleri ve dokuları ayırabilme özelliğine sahiptir.

Kordon kanı araştırmaları umut verici sonuçlara varıyor

Dünya çapında yapılan araştırmalar ve çalışmalar, gelecek için iyimser sonuçlar gösteriyor. Örneğin, günün birinde kanserli bir yetişkinin, bebekken kendisinden alınan kordon kanı kök hücreleri sayesinde, kanseri rahatça yenebileceği umut ediliyor. Hatta genetik kökenli olmayan kanserlerin bile bu yolla tedavi edilebileceği bekleniliyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan son deneylerin ışığında, kordon kanının diyabet, omurilik hasarları, kalp kusurları, felç ve ciddi nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, bu işin maddi boyutunu ve ilerde çocuğunuzun tedaviye cevap vermemesi gibi oluşabilecek dezavantajları da göz önünde bulundurarak bir karar vermeniz yerinde olacaktır.

24. HAFTA

Hamileliğinizin 24. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler? Bebeğinizin ağırlığı yaklaşık yarım kilo Bebeğinizin ağırlığı yarım kilonun üstündedir ve duyma yeteneği iyi gelişmiştir. Sizin sesinizin çeşitli tonlarını, kalp atışlarınızı ve karnınızın gürlemesini ayırt edebilmektedir. Rahim içinde duyduğu gürültülü seslerden(Komşunun köpeği ya da elektrik süpürgesi gibi) pek zevk almayabilir. Çeşitli araştırmalar bebeklerin tercihinin daha çok klasik müzik ve özellikle Vivaldi olduğunu gösteriyor. Mesela ‘Dört Mevsim’ parçasını çalıp bebeğin hareketlerini takip ediniz. Sakin bölümlerinde hareketsiz hızlı bölümlerinde heyecanlandığını fark edebilirsiniz. Bebeğinizin akciğerleri gelişiyor Akciğerlerindeki damarlar gelişme içindedirler ve bebeğin ilk nefesini alacağı güne kadar hazırlanırlar. Bebek yutkunmaya devam edecektir ama ilk kakasını doğumdan sonra yapacaktır. Bebeğiniz şu anda bile dünyaya gelse, yaşama şansı iyi bir bakımla yüksektir (%85 oranında). Tıptaki ve bilimdeki ilerlemeler böyle bir bebeğin rahim dışında da gelişebilmesini sağlayabilir. Ama bunların %50’sinin ileride ağır ve kalıcı rahatsızlıklar hatta özür kalma riski ile karşı karşıya olduklarını hatırlatmak gerekir. Ağırlık noktanızın değiştiğini fark etmiş olmalısınız Size gelince, sizin ağırlık noktanızın değişmiş olduğunu fark etmiş olmalısınız. Diş etleriniz fırçalarken kanar ve göbek deliğiniz dışarıya doğru yön değiştirir. Korkmayın, bunların hepsi doğumdan sonra, tekrar hamilelikten önceki şekline dönecektir. 25. HAFTA Hamileliğinizin 25. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler? Bebeğinizin saçları çıkmaya başlıyor Bebeğiniz başından ayaklarına kadar yaklaşık 30-31 cm’dir. Kilosu ise 680 gram kadar yani bir ayvadan fazla değildir. Uzunluğu değişmeye ve birazcık kilo almaya başlamıştır. Böylece buruş buruş cildi artık düzgünleşmeye ve her geçen gün birazcık daha yeni doğan bir bebeğe benzemeye başlamıştır. Artık saçları da çıkmaktadır. Eğer şu anda bebeğinizi görebilme imkanınız olsaydı, saç rengini ve yapısını ayırt edebilirdiniz. Saçlarınız daha parlak ve dolgun bir görünümde Bebeğiniz saçları konusunda yalnız değil! Sizin görünüşünüz de hiç olmadığı canlı ve daha parlak olabilir. Bu tabii ki, sizin de yeni saçlarınız çıkıyor anlamına gelmiyor fakat hormonlarınız sayesinde saçlarınız normalden çok daha parlak ve dolgun görünür. Bu güzelliğin tadını çıkartın çünkü saçlarınız doğumdan sonra normal haline geri dönecektir. Bazı hamilelerde de hormonlardan dolayı görülen saç dökülmesi normal bir durumdur ve doğumdan sonra dökülme sona erecektir. Egzersiz yapmaya devam edebilirsiniz Etrafta eskisi kadar kolay dolaşamadığınızın da farkındasınızdır. Doktorunuz aksini önermedikçe egzersiz yapmaya devam edebilirsiniz. Ama birkaç kurala uymalısınız: Eğer kendinizi aşırı yorgun hissederseniz, herhangi bir yerinizde bir acı duyarsanız, baş dönmesi olursa ya da nefes nefese kalırsanız hemen egzersizi bırakmalısınız. Sırt üstü yere uzanmanızı gerektirecek ya da dengenizi kaybetmenize sebep olabilecek her egzersizden kaçınmalısınız. Yeteri kadar su içtiğinizden emin olun. Egzersize ısınma hareketleriyle başlayın, egzersizi bırakırken de yaptığınız hareketin hızını yavaşça keserek bırakın. 24- 28. haftalarınız arasında şeker testiniz yapılırken büyük ihtimalle aynı anda demir yetersizliği anemisi testiniz de yapılacaktır. Eğer demir yetersizliği anemisi görülürse doktorunuz size demir takviyesi önerecektir. 26. HAFTA Hamileliğinizin 26. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler? Eşinizle muhabbet ederken bebeğiniz sizi duyabilir Bebeğinizin kulaklarındaki sinir sistemleri artık daha gelişmiş ve hassastır. Eşinizle muhabbet ederken bebeğiniz hem sizin hem de eşinizin sesini duyabilir. Akciğer gelişimi için gerekli olan amniyotik sıvıyı az miktarlarda solur ve dışarı verir.Nefes alma diye adlandırılan bu hareketler aynı zamanda bebeğin doğduğu, havayı içine çektiği ilk an ve kilo almaya devam etmesi için faydalı alıştırmalardır. Artık bebeğiniz 700-800 gram ağırlığında, boyu ise yaklaşık 33 cm’dir. Eğer oğlunuz olacaksa testisleri, skrotumlara (testis torbası) düşmeye başlar. Bu da yaklaşık 2–3 gün alır. Bebeğinizin bu hafta nasıl göründüğüne bir bakın. Bu haftada tansiyonunuz yükselebilir Bütün günlük işlerinizin yanında bir de doğum öncesi eğitimlere katılıp bebeğinizin odasını hazırlamak için koşuşturuyor musunuz? Düzenli beslendiğinizden ve yeteri kadar dinlendiğinizden emin olmalısınız. Bu zaman zarfında tansiyonunuz yükselebilir (Genellikle, tansiyonunuz ilk üç aylık dönemden sonra düşmeye başlar ve 22–24. haftalar arası tansiyonunuz düşük olur). Preeklamsi-yüksek tansiyonla ve idrardaki proteinle nitelendirilen ciddi bir düzensizliktir. Genellikle 37. haftadan sonra belirir fakat daha önce de olabilir. Bu sebepten, dikkatli olmak gerekir. Yüzünüzde, gözlerinizde ve ellerinizdeki şişlikten daha fazla bir şişlik varsa, ayaklarınızda ve ayak bileklerinizde aşırı şişlik bulunuyor ya da hızlı kilo alımı gerçekleşiyorsa (haftada 2 kilodan fazla) doktorunuza başvurmalısınız. Daha ciddi bir preeklamsi rahatsızlığı durumunda başka semptomlar ortaya çıkabilir. Ciddi ve tekrarlayan bir baş ağrısı, görmede farklılık (Çift ya da bulanık görme, ışığa duyarlılık ya da geçici görme kaybı) durumunda acilen doktorunuza başvurunuz. Beliniz bu dönemde ağrıyabilir Eğer beliniz son zamanlarda ağrıyorsa eklemlerin ve bağların çözülmesine yol açan hormonal değişiklikler ve büyüyen rahim bunun sebebi olabilir. Bunun dışında, fazla kilo demek kaslarınız için daha fazla yük ve eklemlerde daha fazla kuvvet demektir. Bu yüzden gün sonunda kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Eğilmek ve yük kaldırmanın yanı sıra yürümek, ayakta durmak ve uzun süreli oturmak sırtınıza yük bindirebilir. Sıcak bir banyo ya da sıcak bir kompres sizi biraz rahatlatabilir (Bazı bayanlar soğuk kompresi daha rahatlatıcı bulabiliyor). Gün boyunca dik durmaya özen göstermeli, eğilme ve dönme gibi hareketlerden kaçınmalı, otururken ya da ayaktayken sık nefes alıp vermeli, yatarken bacaklarınızın arasına ve karnınızın altına destek sağlamak amaçlı bir yastık almalısınız. 27. HAFTA Hamileliğinizin 27. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler? Bu hafta bebeğiniz neredeyse 900 gram ağırlığında yani bir karnabahar büyüklüğündedir ve uzunluğu 34-35 cm’dir. Belirli aralıklarla uyuyup uyanıyordur, gözlerini açıp kapatıyor ve belki de parmaklarını bile emiyordur! Bebeğinizin beyni gelişiyor Daha fazla beyin hücresinin oluşumuyla birlikte, bebeğinizin beyni artık daha aktiftir. Akciğerleri hala tam gelişemediğinden fonksiyonel değildir. Bebeğinizin hıçkırıklarından dolayı hissedeceğiniz gıdıklanmaları takip edin. Bu dönemden sonra daha da yaygın olabilir. Sadece birkaç dakika sürecektir ve bebeğinizi rahatsız etmeyecek bir durumdur. Endişelenmeyin ve gıdıklanmanın tadını çıkartın! BU DÖNEMDE BACAKLARINIZA KRAMP GİREBİLİR Vücudunuz yeni belirtiler göstermeye başlamış olabilir. Mesela bacak kaslarınıza kramp giriyor olabilir. Bacaklarınız daha faz

Bebeğiniz orta boy bir kabak uzunluğunda! Minyatür insan görünümünde olan bebeğinizin dudakları, göz kapakları ve kaşları birbirinden ayrılarak olmaları gereken yere doğru yol alıyor. Diş etlerinin altında oluşan minik kökler de bebeğinizin çıkacak dişlerinin temelini atıyor. Gözleri oluşmuş olsa da henüz renk veren madde iris gelişimini tamamlamadı.

Ultrasonda gördüğünüz bebeğin vücudunun tüylerle kaplı olduğu fark edilebilir. Ayrıca derin kırışıklıklar da dikkatinizi çekebilir. Bu kırışıklıklar yağ dokunun gelişimini tamamlamasıyla azalacaktır. Bebeğinizin hormonlarının üretimini sağlayan pankreas bu hafta büyük bir gelişme kaydedecek.

Hayatınız ne yönde değişiyor?

Bir el mıknatısı gibi göbeğinizin her görende dokunma hissi uyandırıyor. Bu sizi zaman zaman rahatsız edebilir. Ancak bu da hamileliğin güzel taraflarından biridir. İnsanların size karşı tavrı ve nezaketi göbeğinizin belirginleşmesiyle artmış bulunuyor. Artık hamile olduğunuz apaçık ortada ve karşınızdakiler de sizin hassasiyetinizin farkında. Daha önce hamilelik geçirmiş kişilerin normalden daha fazla veya az kilo aldığınızı söylemelerine kulak asmayın. Nitekim her hamilelik farklı gelişir ve her kadının vücudu farklı bir biçimde değişir. Önemli olan doktorunuzun ne söylediğidir ve onu can kulağıyla dinlemeniz gerekmektedir.

Göbeğinizin büyümesiyle hafif çatlaklar ve çizgiler görmeniz normaldir. Her hamilelikte görülebilecek bu izlerden kurtulamayacağınızı düşünerek umutsuzluğa düşmeyin. Mümkün olduğu kadar nemlendirici kullanmaya ve cildin elastikiyetini arttırmaya özen gösterin. Bu çizgiler açık pembe veya daha koyu renklerde olabilir. Renk farklılıkları cildinizde baskın olan pigmentlerle ve cilt renginizle ilgilidir. Genellikle göbek bölgesinde görülen bu çizgilere kalçada, göğüslerde ve bacaklarınızda da rastlanabilir. Kullandığınız nemlendiricinin cildinizi tahriş etmeyeceğinden emin olun. Nemlendiriciler çizgileri önleme konusunda garanti vermeyebilir, ancak cildin esnek kalmasını sağladıkları bilinen bir gerçektir.