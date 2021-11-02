Hacet namazına nasıl niyet edilir? Hacet (dilek) namazı ne zamana kadar kılınır?

Hacet namazı, dilek namazı ismi ile de bilinmektedir. Bir müminin bu dünya için ya da ahiret için bir isteği bulunuyorsa Allah rızası için kıldığı nafile namaz Hacet namazı olarak isimlendirilmektedir. Bu namazın mekruh zamanların dışında kılınması gerekmektedir.



Hacet Namazına Nasıl Niyet Edilir?



Hacet namazı kılmadan önce kişilerin niyet etmesi gerekmektedir. Hz. Muhammed'in (SAV) hacet namazı kılmadan önce niyet ettiği ardından da tekbir alarak namaza başladığı rivayet edilmektedir.



Hacet namazına niyet etmek için "niyet ettim Allah rızası için dört rekat hacet namazı kılmaya" demek gerekmektedir. Ardından ise Allahu Ekber deyip tekbir getirmek getirmektedir. Ardından sureler okunarak namazın kılınmasına başlanmaktadır.



Hacet (Dilek) Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?



Hacet namazları çoğunlukla Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecelerde kılınmaktadır. Bunun dışında Kandil gecelerinde de kılınabilmektedir. Ancak bu namazın her gece kılınmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.



Hacet namazı 2 rekat ya da 4 rekat şeklinde kılınabilmektedir. Ancak bazı rivayetlere göre ise 12 rekat da kılınabilmektedir. Hacet namazı kılınırken ilk rekatta Subhaneke, Fatiha ve ardından 3 Ayetel Kürsi okunur. 2. rekatta ise Fatiha, İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri ve ardından Ettehiyyatü duasının okunması gerekmektedir. 3. rekatta Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Felak ve Nas Surelerinin okunması gerekmektedir. 4. rekatta ise Fatiha, İhlas, Felak ve Nas Surelerinin okunması gerekmektedir. Otururken ise Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena dualarının okunması gerekmektedir.



Hacet namazı Allah rızası için kılınan nafile namazlardan bir tanesidir. Bu namaz mekruh zamanlar dışında istenen vakitlerde kılınabilmektedir. Ancak bu namaz genellikler Ramazan ayında kılınmaktadır.



Diyanetin açıklamalarına göre hacet namazı 2 ya da 4 rekat olarak kılınabilmektedir. Ancak bir takım rivayetlere göre on iki rekat da kılınabilmektedir. Hacet namazı dört rekat kılındığı vakit ilk rekatta öncelikle Fatiha suresi okunmalı ardından üç defa Ayetel Kürsi okunmalıdır.



Sonraki üç rekatta ise bir Fatiha ve ardından bir İhlas okunup sonrasında Felak ve .nas surelerinin okunması gerekmektedir. Hacet namazının iki rekat kılınması halinde ise ikinci rekatta Felak ve Nas Suresi, Fatiha Suresi ve İhlas Suresi okunmalıdır. Namaz bitiminde ise Ettehiyatü suresinin okunması gerekmektedir.