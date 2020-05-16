Hacer İsminin Anlamı Nedir? Hacer Ne Demek?

Hacer Arapça kökenli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe karşılığı olarak bakıldığında ise, ‘Taş ya da Kaya’ şeklinde ifade almaktadır. Mecazi anlam üzerinden de sert ve güçlü şeklinde anlatılabilir.

Hacer İsminin Anlamı

Hacer genel olarak Türkçe anlamı üzerinden yani sözlük anlamına bakıldığı zaman taş veya kare şeklinde karşılık buluyor. Ancak bu isim aynı zamanda dini tarihi açıdan İslamiyet noktasında önemli bir yere sahiptir.

- Hacer-i Esved: Kabe'nin duvarında yer alan meşhur kara taş,

- Hz. İsmail'in annesinin adı,

- Hz. İbrahim'in cariyesinin adı,

Bu anlamları ve İslamiyet açısından tarihi ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biridir. Yaygın olarak kullanılan bu isim genelde kız çocukları için tek başına değerlendirilir. Ancak isteğe bağlı olarak uyumlu şekilde farklı isimlerle de bir araya getirmek mümkün.

Kız çocuklarınız için eğer özel bir isim arıyorsanız Hacer değerlendirebileceğiniz en güzel isimlerden biridir. Anlamı ve tarihi ile beraber ayrıca oldukça hoş bir telaffuz sunduğunu dile getirmek mümkün. Son dönemlerde tekrar popüler olan ve kız çocukları için beğenilen isimler arasında geliyor.