Habeş Kedisi Nedir? Habeş Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Habeş ırkının kökeni Asya olduğu düşünülse dahi günümüzde Etiyopya şeklinde bilinen bölgede yetişmektedir. Zeki olan bu habeş ırkı eğitmek çok kolaydır. Bu habeş kedilerini türleri, özellikle de çocuklar ile iyi anlaşır.

Habeş Kedisi Nedir?

Habeş kedisi, 1927 yılında Fransa ülkesine getirilmiş ve de oradan tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Habeş kedisi, avcı karaktere sahip olan kedi türü, aktif bir yaşama da sahiptir. Habeş kedileri genelde çok etkileyici bakar ve bu bakışların da zarar görmemesi için göz kenarlarında oluşacak olan çapakların en çok haftada bir silinmesi gerekir. Habeş kedisi hem insanlar ile hem de çocuklarda güzel, iyi ve samimi ilişkiler de kurma konusunda başarılıdır. Bu sebeple çocuklu aileler tarafından da çok tercih edilir.

Habeş Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Habeş kedisinin bilinen bakımı daha kolay ve de eğlencelidir. Bu habeş kedilerinin tüyleri kısa olduğu için de fazla dökülmez. Ayrıca aynı zamanda bu habeş kedilerinin tüylerinin haftada yalnız bir kere taranması yeterli olur.

Tüyleri dökülmeye başladığında bu kedilere banyo yaptırmak gereklidir. Habeş kedileri oyun oynamayı da çok severler. Bu sebeple oyuncaklarının sürekli de temiz olması gereklidir. Bu kedilerin günümüzde iki haftada bir kez tırnaklarının kesilmesi ve de dişlerinin hemen hemen her gün fırçalanması da gerekir. Kulaklarını nemli pamuk yardımıyla 3 ya da 4 günde silinerek mikroplardan da korunması gerekir. Bu habeş kedilerin beslenmesinde kaliteli mama tercih etmeniz gereklidir. Bu kedilere iyi bakıldığı zaman yaşam sürelerini genel olarak ortalama 9 ya da 15 yıl arası olur.

Habeş Kedisinin Kişiliği

Genel olarak en aktif kedi ırklarının arasında yer alan bu Habeş kedisi bir diğer adıyla Abyssinian kedisi çok yükseğe zıplayabilme ile tırmanma yeteneğine de sahip olduğundan avcı bir özelliği yer almaktadır. Habeş kedileri genel olarak yüksekte gezmeye bayılırlar. Bu yüzden evinizin de en yüksek noktalarına her zaman tırmanmak için çabalar.

Çok zeki ve ya kolay algılayan bu habeş kedi türü, çok kolay evcilleştirilir. Ayrıca bu habeş kedi türü, çok enerjik yapıları vardır ve de tam oyun canavarı olmaktadır. Aynı zamanda da hiç uyumak istemezler. Buna ek olarak sürekli ilgi ve de sevilmek istemezler. Bu habeş kedisi türü, sevgiye ve ya ilgiye ihtiyacı olduğunda her zaman sahibinin yanına gelip bunu belli eder. Özgür ruhlu olan bir karaktere sahiptirler.

Habeş Kedisinin Özellikleri

Habeş cinsinin kedilerinin boyu, ortalama kedi boyları kadardır. Bu kediler kaslı vücut yapısı ile kıvrak yapısı ve bütün gün hareket durumunda olmak isterler. Ayrıca asaleti ve de duruşuyla dünyanın en karizmatik olan kedileri arasında yer alır. Bu habeş kedilerinin kuyrukları çok uzundur.

Habeş kedileri, aynı zamanda dar ve de üçgen kafa yapısına sahip olur. Bu kedilerin 6. Haftaya kadar tüy renkleri belli olmaz. Bu habeş kedilerinin tüyleri genel olarak kırmızımtrak, kırmızı, kahverengi, koyu sarı, gümüş, mavi ve de açık kahverengi gibi bazı farklı renk seçenekleri de bulunur. Bu kedilerin boyunlarının alt kısmında ve bacaklarının karnına yakın olan kısmında, karın bölgelerinde de açık renkler mevcut olmaktadır. Bu habeş kedilerinin ortalama ağırlıkları genel olarak 4 kg ya da 7 kg arasında değişiklik göstermektedir.