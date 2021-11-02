H ile başlayan kız isimleri nelerdir? H harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi H olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Hector 2- Helena 3- Hilbert 4- Hally 5- Hank 6- Hilary

H ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Hülya

2- Hasibe

3- Helin

4- Hüsne

5- Hüveyda

6- Hüsniye

7- Hale

8- Hacer

9- Hafize

10- Habibe

11- Hayriye

H Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Hülya:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hülya isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Gerçekte var olmayan, vehim, göz yanılgısı

İkinci Anlamı: Hayal, düş, rüya

2- Hasibe:

Hasibe ismi hem soyu temiz hem de seçkin ve müstesna anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 35 bin kişi bu ismi taşıyor.

3- Helin:

Dilimize Yunancadan geçmiş olan Helin ismi, 90'lı yıllardan itibaren popüler olmaya başladı. Helin, kadın hükümdar, parlayan ışık ve kutsal anlamına gelir.

4- Hüsne:

Hüsne ismi ''hüsn'' kökünden türetilmiştir. Hüsn güzellik anlamına gelirken Hüsne güzel ve alımlı kadın demektir.

5- Hüveyda

Farsça kökenli bir isim olan Hüveyda, zahiren görünebilen, açık ve aşikar olan demektir. Ülkemizde yaklaşık olarak 15 bin kişi bu ismi taşıyor.

6- Hüsniye:

Hüsne isminin bir diğer versiyonu olan Hüsniye de güzel ve çekici kadın manasına gelir.

7- Hale:

Ayla ile eş anlamlı olan Hale ismi, yılın belli başlı zamanlarında güneşin ve diğer gök cisimlerinin çevresinde görülen parlak çember anlamına gelir. Bu isim mecazen kutsal ve saygıdeğer demektir.

8- Hacer:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hacer ismi, Türkiye'deki en popüler 50 isimden biridir. Hacer, hem taş hem de Allah'a sık sık şükreden manasına gelir.

9- Hafize:

Hafız isminin müennes hali olan Hafize, okuyan demektir. Esma-i Hüsnedeki 99 isimden biri olan Hafize, aynı zamanda koruyan, gözeten ve yardım eden anlamlarına da gelir.

10- Habibe:

Habib kelimesine ek getirilerek oluşturulan Habibe ismi, sevilen, saygı duyulan, dost ve sırdaş demektir.

11- Hayriye:

Hayriye ismi hayırlı kul ve vefakar anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık olarak 35 bin kişi kullanıyor.