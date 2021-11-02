H ile başlayan kız isimleri nelerdir? H harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Ğ harfinden sonra, I harfinden önce gelen H alfabemizin 10. harfidir. Hasan, Halil, Hüseyin ve Halit, H harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi H olan en popüler kız isimleri ise Helin ve Hülya'dır. H ile başlayan kız isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi H olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Hector 2- Helena 3- Hilbert 4- Hally 5- Hank 6- Hilary
H ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
1- Hülya
2- Hasibe
3- Helin
4- Hüsne
5- Hüveyda
6- Hüsniye
7- Hale
8- Hacer
9- Hafize
10- Habibe
11- Hayriye
H Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
1- Hülya:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hülya isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Gerçekte var olmayan, vehim, göz yanılgısı
İkinci Anlamı: Hayal, düş, rüya
2- Hasibe:
Hasibe ismi hem soyu temiz hem de seçkin ve müstesna anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 35 bin kişi bu ismi taşıyor.
3- Helin:
Dilimize Yunancadan geçmiş olan Helin ismi, 90'lı yıllardan itibaren popüler olmaya başladı. Helin, kadın hükümdar, parlayan ışık ve kutsal anlamına gelir.
4- Hüsne:
Hüsne ismi ''hüsn'' kökünden türetilmiştir. Hüsn güzellik anlamına gelirken Hüsne güzel ve alımlı kadın demektir.
5- Hüveyda
Farsça kökenli bir isim olan Hüveyda, zahiren görünebilen, açık ve aşikar olan demektir. Ülkemizde yaklaşık olarak 15 bin kişi bu ismi taşıyor.
6- Hüsniye:
Hüsne isminin bir diğer versiyonu olan Hüsniye de güzel ve çekici kadın manasına gelir.
7- Hale:
Ayla ile eş anlamlı olan Hale ismi, yılın belli başlı zamanlarında güneşin ve diğer gök cisimlerinin çevresinde görülen parlak çember anlamına gelir. Bu isim mecazen kutsal ve saygıdeğer demektir.
8- Hacer:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hacer ismi, Türkiye'deki en popüler 50 isimden biridir. Hacer, hem taş hem de Allah'a sık sık şükreden manasına gelir.
9- Hafize:
Hafız isminin müennes hali olan Hafize, okuyan demektir. Esma-i Hüsnedeki 99 isimden biri olan Hafize, aynı zamanda koruyan, gözeten ve yardım eden anlamlarına da gelir.
10- Habibe:
Habib kelimesine ek getirilerek oluşturulan Habibe ismi, sevilen, saygı duyulan, dost ve sırdaş demektir.
11- Hayriye:
Hayriye ismi hayırlı kul ve vefakar anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık olarak 35 bin kişi kullanıyor.