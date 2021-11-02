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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

H ile başlayan kız isimleri nelerdir? H harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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H ile başlayan kız isimleri nelerdir? H harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Ğ harfinden sonra, I harfinden önce gelen H alfabemizin 10. harfidir. Hasan, Halil, Hüseyin ve Halit, H harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi H olan en popüler kız isimleri ise Helin ve Hülya'dır. H ile başlayan kız isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

İlk harfi H olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Hector 2- Helena 3- Hilbert 4- Hally 5- Hank 6- Hilary

H ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? 

 1- Hülya

 2- Hasibe

 3- Helin

 4- Hüsne

 5- Hüveyda

 6- Hüsniye

 7- Hale

 8- Hacer

 9- Hafize

 10- Habibe

 11- Hayriye

 H Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

 1- Hülya:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hülya isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Gerçekte var olmayan, vehim, göz yanılgısı

 İkinci Anlamı: Hayal, düş, rüya

 2- Hasibe:

 Hasibe ismi hem soyu temiz hem de seçkin ve müstesna anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 35 bin kişi bu ismi taşıyor.

 3- Helin:

 Dilimize Yunancadan geçmiş olan Helin ismi, 90'lı yıllardan itibaren popüler olmaya başladı. Helin, kadın hükümdar, parlayan ışık ve kutsal anlamına gelir.

 4- Hüsne:

 Hüsne ismi ''hüsn'' kökünden türetilmiştir. Hüsn güzellik anlamına gelirken Hüsne güzel ve alımlı kadın demektir.

 5- Hüveyda

 Farsça kökenli bir isim olan Hüveyda, zahiren görünebilen, açık ve aşikar olan demektir. Ülkemizde yaklaşık olarak 15 bin kişi bu ismi taşıyor.

 6- Hüsniye:

 Hüsne isminin bir diğer versiyonu olan Hüsniye de güzel ve çekici kadın manasına gelir.

 7- Hale:

 Ayla ile eş anlamlı olan Hale ismi, yılın belli başlı zamanlarında güneşin ve diğer gök cisimlerinin çevresinde görülen parlak çember anlamına gelir. Bu isim mecazen kutsal ve saygıdeğer demektir.

 8- Hacer:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hacer ismi, Türkiye'deki en popüler 50 isimden biridir. Hacer, hem taş hem de Allah'a sık sık şükreden manasına gelir.

 9- Hafize:

 Hafız isminin müennes hali olan Hafize, okuyan demektir. Esma-i Hüsnedeki 99 isimden biri olan Hafize, aynı zamanda koruyan, gözeten ve yardım eden anlamlarına da gelir.

 10- Habibe:

 Habib kelimesine ek getirilerek oluşturulan Habibe ismi, sevilen, saygı duyulan, dost ve sırdaş demektir.

 11- Hayriye:

 Hayriye ismi hayırlı kul ve vefakar anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık olarak 35 bin kişi kullanıyor.

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