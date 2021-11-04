H ile başlayan erkek isimleri nelerdir? H harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

H harfiyle başlayan ve Amerika, İngiltere gibi ülkelerde popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Harrison 2- Harold 3- Hank 4- Holly 5- Humphrey 6- Henry

H İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Hüseyin

2- Halim

3- Hasan

4- Halil

5- Halis

6- Hüsrev

7- Hakan

8- Hakkı

9- Halit

10- Habib

H HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Hüseyin:

Türkiye'de kullanılan en popüler 10 erkek isminden biri olan Hüseyin, ruh ve madde güzelliği demektir. Hz. Ali'nin oğlunun ve Hz. Muhammed'in torununun adı olan Hüseyin ismini kullanan kişi sayısı yaklaşık 600 bindir. Bu isim Pakistan, İran ve Suriye gibi İslam ülkelerinde de yaygın olarak kullanılıyor.

2- Halim:

"Hilm'' kökünden türetilmiş olan Halim ismi, hem yumuşak huylu ve sakin, hem de sabırlı manasına gelir. Bu ismin müennes şekli ise ''Halime'' şeklinde kullanılır.

3- Hasan:

Bakara ve Nisa Suresi başta olmak üzere birçok ayette geçen Hasan ismi, hüsn sahibi, iyi, güzel ve doğru demektir. Ülkemizde 55 binden fazla kişi Hasan ismini kullanıyor. Bu kişilerin 20 bine yakını İstanbul'da ikamet etmektedir.

4- Halil

Halil, dost, arkadaş, sırdaş demektir. Hz. İbrahim'in lakaplarından biri olan Halilullah ise Allah'ın dostu anlamına gelir.

5- Halis:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Halis ismi, hem öz hem de gerçek demektir.

6- Hüsrev

Son yıllarda popüler olan Hüsrev ismi Farsça kökenlidir. Farsçada hüsrev, hayırlara vesile olan, hayırsever manasına gelir.

7- Hakan:

Osmanlı padişahlarına verilen unvanlardan biri olan hakan, hükmeden, gücü ve kudreti elinde bulunduran kimse demektir. Ülkemizde yaklaşık 220 bin kişi Hakan ismini taşıyor.

8- Hakkı:

Hak kelimesinden türetilmiş olan Hakkı, yalansız, ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayan dürüst kimse manasına gelir.

9- Halit:

Arapça kökenli bir sözcük olan Halit'in iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Ezeli, sürekli var olan

İkinci Anlamı: Güçlü, muhkem

10- Habib:

Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Habib, kendisine gönül verilen, sevilen ve saygı duyulan anlamına gelir.