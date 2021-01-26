Güvenli oyuncak nasıl seçilir?

Oyuncaklardan kaynaklanan yaralanmaların çoğu küçük kesikler, sıyrıklar ve çürüklerdir. Ancak oyuncaklar ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu, oyuncaklar tehlikeli olduğunda veya yanlış şekilde kullanıldığında olur. İşte çocuğunuz için güvenli ve uygun oyuncakları seçmenize yardımcı olacak ipuçları.

Etiketi okuyun: Uyarı etiketleri, bir oyuncağın nasıl kullanılacağı ve oyuncağın hangi yaş için güvenli olduğu hakkında önemli bilgiler verir. Çocuğunuza oyuncağı doğru şekilde nasıl kullanacağını gösterdiğinizden emin olun.

Büyük oyuncaklar seçin: Boğulmayı önlemek için tüm oyuncakların ve parçaların çocuğunuzun ağzından daha büyük olduğundan emin olun. Bu özellikle de küçük çocuğunuz için aldığınız oyuncaklarda çok önemli.

Nesne fırlatan oyuncakları almayın: Bir tuşa bastıktan sonra üzerindeki nesneleri fırlatan oyuncakları tercih etmeyin. Ciddi göz yaralanmalarına veya boğulmaya neden olabilirler.

Yüksek sesli oyuncak almayın: Çocuğunuzun işitme duyusuna zarar gelmesini önlemek için yüksek sesli oyuncaklardan kaçının.

Doldurulmuş oyuncaklara dikkat edin: Tüm parçaların sıkı olduğundan ve dikişlerin sağlam olduğundan emin olun. Ayrıca makinede yıkanabilir olmasına dikkat edin. Boğulmayı önlemek için gevşek şeritleri veya ipleri çıkarın.

Toksik maddeler içermemeli: Zehirlenmeye neden olabilecek toksik maddeler içeren oyuncaklardan kaçının. Etikette "toksik değil" yazdığından emin olun.

Hobi setlerinden kaçının: 12 yaşından küçük çocuklar için hobi setleri ve kimya setlerinden kaçının. Yangına veya patlamaya neden olabilirler ve tehlikeli kimyasallar içerebilirler. Büyük çocuğunuzun ise bu tür oyuncakları nasıl güvenle kullanacağını bildiğinden emin olun.

Beşik oyuncakları sağlam olmalı: Boğulma riskini artırabilecek herhangi bir nesne beşikten uzak tutulmalı. Herhangi bir asılı beşik oyuncağı bebeğin ulaşamayacağı bir yerde olmalı ve bebeğiniz önce ellerini ve dizlerini yukarı kaldırmaya başladığında çıkarılmalı.