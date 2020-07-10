Günlük yaşamı bile etkiliyor! Bu belirtiler varsa...

Sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda oluşan bu uzun süreli ağrıya nöropatik ağrı adı verilir. Yakıcı, batıcı, bir şey saplanır ya da elektrik çarpar gibi olan ağrıların çoğunun, tıp dilinde “nöropatik ağrı” olarak nitelendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Turan Uslu, "Hastalar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanabilir, örnek olarak “batıcı, delici, saplanıcı, yakıcı” tarzda gibi. Çok şiddetli olabilir, uzun süreli olabilir ve alışılagelmiş ağrı kesici ilaçlara cevap vermez. Nöropatik ağrı, diğer birçok ağrı tipinin aksine genellikle geceleri artar” dedi.

Nöropatik ağrılar hastanın yaşamını etkiliyor

Nöropatik ağrıların hastanın yaşamında fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal etkiler oluşturacağını belirten Uslu, “Uzun süreli ağrı; uyku bozukluğuna, sosyal yaşamın aksamasına, depresyon ve gerginliğe yol açar. Ağrı, kişiden kişiye farklı derecede olabilir, hatta aynı kişide günün farklı saatlerinde farklı algılanabilmektedir. Ağrı çok şiddetli olabilir; öyle ki, bazı hastalar çalışamaz, hatta giysilerinin oluşturduğu yanma hissi nedeniyle giyinemez hale gelebilir." diye konuştu.



Bu ağrıların sebepleri nelerdir?

Nöropatik ağrıya neden olan başlıca durumlar arasında, diyabet yani şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, zona gibi enfeksiyon hastalıkları, çeşitli damar hastalıkları, alkolizm, bazı nörolojik hastalıklar ve kanser yer alır. İyileşmeyen omurga sorunları, sinir sıkışmaları da bu tip ağrıya yol açabilir. Bu gibi hastalıkları olan kişilerde uzun süreli ağrı ortaya çıktığında nöropatik ağrı olabileceği düşünülmelidir. Genel olarak toplumun 100 kişiden 2’sinde ortaya çıkmaktadır. Şeker hastalığına bağlı gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan nöropatik ağrı tipidir.

Bu problem bilinenden çok daha yaygın

Yeni teşhis konulan şeker hastalarının yüzde 8’inde, uzun zamandır şeker hastası olan kişilerin yüzde 60’ında nöropatik ağrı olabileceği gösterilmiştir. Bu istatistiklere göre bu problemin bilinenden çok daha yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan Uslu: "Nöropatik ağrının değerlendirilmesinde en güvenilir kanıt hastanın anlattıklarıdır. Nöropatik ağrı, sinir dağılımına uygun şekilde özel bir yerleşim sergiler, örneğin şeker hastalarında çorap, eldiven, tarzında ağrı oluşması tipiktir. Uzun süreli ağrı, batma, yanma, karıncalanma yakınmalarıyla doktora başvurduğunuzda, doktorunuz size ağrınızla ilgili birçok soru sorabilir. Muayeneden sonra bazı tetkikler, kan tahlillerinin yanı sıra sinirlerde hasar olup olmadığını göstermek için yapılan EMG (elektromiyografi) gibi testleri isteyebilir. Ayrıca hekiminiz ağrı seviyenizi ölçen kısa anketler de uygulayabilir” şeklinde konuştu.