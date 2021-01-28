Günlük hayatta enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak öneriler

İşte enerji kullanımını verimli hale getirmenin yolları...

- Pencerede ve kapıdaki boşlukları kapatın

Pencere veya kapılarda oluşan boşlukları kapatın. Evde ısı kaybını önleyerek %25'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.

- Çamaşır kurutucusu kullanmayın

Hava uygun olduğunda çamaşırlarınızı kurutmak için kurutucu yerine açık alanda kurumasını sağlayabilirsiniz. Hem tasarruf edebilir hem de sera gazının yayılmasının azaltılmasına yardımcı olabilirsiniz.

- Gerekmediği zamanlarda aletleri kapatın

Enerji tasarrufu sağlamanın en basit yollarından biri, belli bir süre kullanmayacağınız zaman cihazlarınızı tamamen kapatın. Elektronik eşyaları beklemede tutmak, faturanın %10'unu oluşturabilir.

- Perde seçimine dikkat

Pencerelerde ağır ve astarlı perdeler kullanarak ısı kaybını içte bir oranında azaltın.

- Ampulleri değiştirin

Standart ampulleri, enerji tasarruflu olanlarıyla değiştirebilirsiniz. Bu ampuller, standart olanlardan daha pahalı olsa da normal bir ampul kadar parlak olacaktır. Ayrıca, daha uzun süre dayanıklı ve daha az enerji kullanabilir.

- Doğru cihazları seçin

Hem enerji tasarruflu hem de ihtiyaçlarınız için uygun olan elektronik cihazları tercih edin. Örneğin iki farklı kilogram kapasitesine sahip buzdolabı aynı enerji derecesine sahip olsa bile kapasitesi fazla olan daha çok enerji kullanır.