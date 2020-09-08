Güneşe çıkarken dikkat! Oluşabilecek lekelere karşı önlem almayı ihmal etmeyin

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Sadece şapka ve güneş gözlüğü kullanarak yüzümüzün belli bir bölümünü koruyabiliriz. Şemsiye kullanmak çok daha iyi bir koruyucudur. Güneş kremi kullanmadan asla dışarı çıkmayın, 20 dakikada bir kuru cilde tekrar nemlendirici uygulayın. Parfüm ve parfümlü losyonlar cilt lekelerine neden olacağı için kullanmayın” diyerek önerilerini paylaştı.

Lekeler için renk açıcı kremler kullanmayın



Güneş lekelerinin açık tenlilerde daha sık görüldüğüne dikkat çeken Uçkunkaya; “Dik gelen güneş ışınları, cildimizde hiç istemediğimiz görüntülerin oluşmasına neden olabiliyor. Cildimizde ve vücudumuzun güneşe maruz kalan bölgelerinde, koyu kahverenginde oluşan güneş lekeleri, bu dönemde hayatımızın kâbusu olabiliyor. Özellikle açık tenlilerin güneş ışınlarından korunmak için çok daha dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken mutlaka yüksek faktörlü güneş kremi sürülmeli ve bu işlem her 20 dakika da bir tekrarlanmalıdır. Güneş lekeleri sadece yüz bölgesinde oluşmaz. Dekolte bölgesi, el ve kollarda da leke oluşumu görülebilir. Tüm vücudu güneşin zararlı etkilerinden korumak için şemsiye kullanılabilir. Güneş lekeleriyle savaşmak için renk açıcı kremler ve renk düzenleyiciler kullanılmamasını tavsiye ediyorum” dedi.

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya yaz aylarında güneş lekelerine karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:



• Cildinize parfüm içeren ürün sürüp güneşe çıkmayın.



• Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi sürün. Kreminizi 20 dakikada bir yenileyin.



• Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin. Cildinizi kurulamayı ihmal etmeyin.



• Kış aylarında daha çok C vitamini ve antioksidanlar depolamayarak yaza hazırlanın.



• Özellikle açık tene sahip olanlar mutlaka, şapka ve güneş gözlüğü kullansın.



• Araba kullanırken bile güneş lekeleri oluşabilir. Özellikle el bölgesine güneş kremi sürerek önleminizi alın.

Teknolojik cihazları kullanırken 20 dakika ara verin



Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımı, bu cihazlardan gelen UV ışınları nedeniyle, ciltte istenmeyen lekelere neden olabilir. Özellikle gündüz cep telefonu ve tablet kullanımlarında çok dikkatli olmak gerekiyor. Cep telefonlarından yayılan dalgalar cilde matlık veriyor, leke oluşturuyor ve cildin altındaki koruyucu mineral yapıyı bozuyor. Uçkunkaya cilt lekelerinden korunmak için teknolojik cihazların 20 dakika ara vererek kullanılmasını önerdi.

Cilt lekelerinin yüzde 90’ı tedavi edilebilir



Cilt lekesi tedavisi öncesinde, lekenin derin mi yoksa yüzeysel mi olduğu tespit edilmesi gerektiğini belirten Evrim Uçkunkaya, “Leke tedavisinde genellikle kombine tedaviler daha iyi sonuçlar verir. Ciltte güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP’ler ile cilt bariyerinin güçlendirebiliyor, dermapen ve lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlayabiliyoruz. Cilt lekelerine karşı gerçekleştirilen klinik uygulamaların kesinlikle kış aylarında yapılması gerekiyor. Bazı derin lekeler ve pigment hasarları, tedavilerinden sonra özellikle yaz aylarında tekrar kendini gösterebilir. Bu tür lekeleri önlemek için güneşten korunmak çok önemli. Özellikle ultraviyole A ve ultraviyole B içerikli olan, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmak gerek. Aynı zamanda cilt altı tabakasını besleyici, kolajen ve elastin doku artışını destekleyen ürünler kullanılarak cilt dokusu daha da canlı hale getirilebilir” dedi.