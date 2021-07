Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Güneş gözlüğünün göz sağlığını korumak için önemli bir gereklilik olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak ve görüş netliği sağlamanın ancak doğru güneş gözlüğü kullanımıyla mümkün olabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ultraviyole (UV) ışınları canlı dokular için son derece zararlıdır ve gözün zamanından önce yaşlanmasına sebep olur. Fazla UV ışınlarına maruz kalan gözlerde, göz etrafındaki ve göz kapaklarındaki deride ayrıca göz içi dokularda kanser gelişme riski artar. UV ışınları; göze et yürümesine (pterjiyum), alerjik konjonktivite, gözün şeffaf tabakası olan korneada hasara, kataraktın oluşmasına neden olabilir. Ayrıca sarı nokta denilen ve görüş keskinliğinin en yüksek seviyede sağlandığı, gözün arkasında yer alan retina tabakasındaki makulada kalıcı ve gözlükle dahi düzelmeyen bozulmaların oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla güneş gözlükleri, görüş netliğini artırır, göz yorgunluğuna engel olur ayrıca güneşten gelen zararlı UV ışınlarından gözlerimizi korur. Bu nedenle sadece yazın değil kış mevsiminde karlı havada da güneş gözlükleri kullanılmalıdır.”



Güneş gözlüğü seçerken hangi kriterlere dikkat edilmeli?



Yanlış seçilmiş güneş gözlüğü kullanmak, hiç güneş gözlüğü kullanmamaktan daha zararlıdır. Her koyu renkli camı olan gözlük UV ışınlarını filtre etmez. Göz kendini UV ışınlarından korumak için göz kapaklarını kısma, göz bebeğinin küçültme gibi koruma mekanizmalarına sahiptir. Yanlış seçilen güneş gözlükleri bu mekanizmaların çalışmasına engel olarak gözün daha fazla zarar görmesine sebep olur. Güneş gözlüğü seçilirken şunlara dikkat edilmeli:



• Güneş gözlükleri uluslararası normlara (EN, ANSI, TSE) uygun olmalıdır.



• Kolay kırılmayan ve dayanıklı olmalıdır. Güneş gözlükleri spor yaparken veya diğer aktivitelerde kırılarak göze zarar verebilir.



• Kullanım amacınıza uygun olmalıdır (Karda, araba kullanırken veya denizde). Araç kullanırken görüş netliğimizi azaltmayan trafik lambalarını görebileceğimiz özellikte ve koyulukta olmalıdır.



• Çerçevesinin büyüklüğü ve sapların kalınlığı UV’nin göze ulaşmasına engel olan dizaynlar tercih edilmeli. Kaşların üzerine çıkan yanaklara değmeyen yanlardan da UV’nin girişine engel olacak kalınlıkta çerçeveler tercih edilmelidir.



• Camların UV filtre özelliği %70’in altında olmamalıdır, %99’un üzerinde olması en sağlıklı olanıdır.



• Camda polarize filtre olması, camın UV filtre etme özelliği olduğunu göstermez. Polarize filtre sadece yüzeyden yansıyan ışınları tutarak görüş netliğini artırır. Bu özellik sürücüler ve denizciler için faydalıdır ancak LED ekran kullanan pilotlara tavsiye edilmez. Çünkü polarize filtreli camlar LED ekranların görülmesine engel olur.



Güneş gözlüğünün cam rengi ne olmalı?



Güneş gözlüğü seçiminde en önemli kriterlerden birinin de cam rengidir. Cam renkleri ise şu fonksiyonlara sahiptir:



Amber (kehribar rengi): Doğadaki bütün renk tonlarının kontrast artırmasına imkan verir, mavi rengi tutar, yeşil ve kırmızının geçmesine izin verir. Amber rengi, bulutlu sisli havada kontrast artırıcı özelliğinden dolayı çok iyi sonuç verir. Amber rengi güneş gözlüğü, kullanıcısına, gözlüksüz görüşten ortamın daha parlak, berrak, ferah olduğu hissini verir. Görme keskinliğini artırır ve kontrast algısını geliştirir. Göz içine mavi ışık yayılmasını azaltır, böylece görüş netleşir. Gözün zorlanmasını en aza indirger pilot, avcı, kayak yapanlar için önerilir.



Yeşil: Günlük kullanım için en ideal gözlük camı rengidir. Gözü zorlayan parlak ışığı azaltır, parlak ışıkta iyi kontrast sağlar ve renklerin gerçek şekilde algılanmasına kolaylıkla imkan verir.



Sarı: Az ışıklı ortamda alaca karanlıkta, akşam ve gece araç kullanırken kullanılır. Sürücü gözlüğü ya da gece gözlüğü olarak da adlandırılır. Sarı renkli gözlük camı, mavi rengi absorbe ettiği için kontrastı artırıcı bir filtrasyon yaparak keskin görüş sağlar. Özellikle bulutlu günlerde, düşük ışıkta kontrastı artırır. Görüntü algılanmasında derinlik sağlar, avcılıkla ilgili örneğin atışlarda, çalılar arasındaki bir hayvanın daha iyi görünmesine imkan verir. Kayak sporunda mükemmeldir.



Kahverengi camlar: Günlük kullanım için en ideal güneş gözlüğü camıdır. Kontrast artırıcı özelliğe sahiptir. Yelkencilik, balık tutma kayak ve benzeri sporlarda yüksek ışık parlamalarına karşı mükemmeldir. Bulutlu havada ve güneşlenirken idealdir.



Gri - füme camlar: Genel amaçlı kullanım için renklerin en iyisidir. Son derece doğru ve kusursuz bir görüşe imkan verir. Eşit şekilde bütün renkleri absorbe eder. Koşarken, bisiklete binerken, golf oynarken kullanımı çok uygundur. Kontrast artırıcı özelliği olmamasına rağmen, gerçek renklerin algılanmasına kolaylıkla imkan sağlar.



Nötr koyu maviye çalar renkli lensler: Renkleri çarpıtmadan parlaklığı azaltır, sporla ilgili her türlü aktivitede idealdir. Genel kullanım amaçlı camlardır.



Aynalı (Işığı yansıtacak şekilde ayna özelliği kazandırılmış camlar): Yüksek yoğunlukta ışığın parıltısını azaltır. Çok sayıda değişik renklerde olanları mevcuttur.



Mavi ve gümüş renkli ayna özelliği kazandırılmış camlar: Bütün yüzey kaplanacağı gibi iki kademeli de yapılabilir. Yansıtma yoluyla göze gelen ışık miktarı azaltılır. Koyu renkli güneş camlarında absorbe etmek suretiyle ışık miktarı azaltılır. Kullanıcının gözlerini karşısındakinden gizler moda ifade eden gözlüklerdir. Aynalı camlar, plaj, kar, su, çimenli ortamlarda güçlü yansımış parıltılara karşı son derece iyi önleyicidir.



Sonuç olarak, önerilen en ideal güneş gözlüğü cam rengi; gri, kahve ve yeşildir.