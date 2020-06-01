Güneş gözlüğü alırken hangi cam rengi tercih edilmeli?

Prof. Dr. Banu Coşar güneş gözlüğü kullanmanın 3 amacı olduğunu belirtti: “Güneş gözlüğü kullanmamızın ilk amacı güneşin gözlerimizi kısma, tek gözümüzü kapatma ihtiyacı doğuran parlaklığı karşısında rahat etmektir. İkinci amacımız ise gözlerimizi güneşin ultraviyole (UV) ışınlarının yarattığı zararlardan korumaktır. Aksi takdirde UV ışınları; katarakt (göz içindeki lensin şeffaflığını yitirmesi) ve gözde et (pterjiyum) gibi göz hastalıklarına yol açabiliyor. Üçüncü amacımız ise güneşin cildi yaşlandırıcı etkilerine karşı göz çevremizi korumaktır.”

Güneş gözlüğü seçerken geniş çerçeve tercih edilmeli

Güneş gözlüğünde çerçeve seçiminin, kişisel tercihe bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Ancak nasıl bir çerçeve seçilirse seçilsin, camlar mutlaka güneşin ultraviyole ışınlarını %100 süzmeli. Bununla birlikte, ultraviyoleden korunmada tek etken camların ultraviyole filtresi içermesi değil. Eğer çerçeve küçük olursa ultraviyole ışınları yine göze ulaşacaktır. O yüzden geniş çerçeveler kullanmak önemli.” şeklinde konuştu.



Güneş gözlüğü nasıl olmalı?

Prof. Dr. Banu Coşar, güneş gözlüğünde bulunması gereken özellikleri şöyle sıraladı:

%100 ultraviyole filtresi içermeli (Cam etiketindeki yazıdan kontrol ediniz.).

Camların saydamlığı iyi olmalı, görme seviyesini ve kontrastı azaltmamalı, parlamaya yol açmamalı.

Araba kullanırken görüşü azaltıp tehlike yaratabileceği için camlar çok koyu renkli olmamalı.

Renkli camlar kırmızı ve yeşilin (trafik ışıkları) algılanmasını bozmamalı.

Çerçeve camları sıkı kavramalı, sağlam olmalı, kolay kırılmamalı.

Çerçeve tasarımında sivri köşeler olmamalı (göze batma tehlikesine karşı).

Çerçeve çok küçük olmamalı; geniş olup gözleri özellikle yanlardan örtmeli.

Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha zararlı



Güneş gözlüğü camında UV filtresinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Banu Coşar, “Kalitesiz güneş gözlüklerinin camları kozmetik bir boya ile renklendirilmiş olabilir ve dolayısıyla ultraviyole filtresi içermeyebilir. Renkli camın arkasında göz bebeğimiz genişler. Bu da UV filtresi olmayan renkli cam yüzünden gözümüze daha çok UV ışını girmesine yol açar. O yüzden güneş gözlüğü alırken mutlaka UV filtresi olduğundan emin olmalı ve güvenilir markaların gözlüklerini tercih etmeliyiz.” dedi.



Çocukların güneş gözlüğü kullanması çok önemli

Ömrümüz boyunca maruz kaldığımız UV radyasyonun yarısını 18 yaşından önce aldığımızı belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Çocukların göz içindeki lensleri güneşin UV ve mavi ışınlarına karşı yetişkinlerden daha geçirgendir. O nedenle güneş gözlüğü kullanımına bebekken başlanmalı ve polikarbonat gibi kırılmaya dayanıklı camlar seçilmeli. Güneş gözlüğü cam renginin ise UV koruyuculuğu ile ilişkisi yoktur, zevkinize göre bir cam rengi seçebilirsiniz.” açıklamalarında bulundu.

Farklı renklerin farklı avantajları var

Çok merak edilen güneş gözlüğü cam rengi seçimi ve polarize camlar hakkında ise Prof. Coşar’ın açıklamaları şunlardı: “Kimi aktivite ve kimi sporlar için bazı renk tonları daha avantajlı ya da daha dezavantajlıdır:

Yeşil cam rengi: Yeşil cam, mavi ışığı süzerek kontrastı artırır ve parlak güneş ışığında gözlerin kamaşmasını önler. O nedenle golf veya tenis gibi açık hava sporları ve günlük kullanım için yeşil uygun bir cam rengidir.

Yeşil cam, mavi ışığı süzerek kontrastı artırır ve parlak güneş ışığında gözlerin kamaşmasını önler. O nedenle golf veya tenis gibi açık hava sporları ve günlük kullanım için yeşil uygun bir cam rengidir. Gri cam rengi: Bu nötral cam rengi, özellikle su üzerindeki parlamayı azaltır. Hem bulutlu, hem de güneşli havalarda göz yorgunluğunu önler. Balıkçılık ve araba kullanmak için ideal bir cam rengidir.

Bu nötral cam rengi, özellikle su üzerindeki parlamayı azaltır. Hem bulutlu, hem de güneşli havalarda göz yorgunluğunu önler. Balıkçılık ve araba kullanmak için ideal bir cam rengidir. Mavi veya mor cam rengi: Bu cam renkleri; renk algısını artırır, objelerin etrafındaki kontürleri daha net görmenizi sağlar. Sisli ve kapalı havalarda, kar gibi yansıtıcı ortamlarda iyi görüş sağlar.

Bu cam renkleri; renk algısını artırır, objelerin etrafındaki kontürleri daha net görmenizi sağlar. Sisli ve kapalı havalarda, kar gibi yansıtıcı ortamlarda iyi görüş sağlar. Kırmızı veya pembe cam rengi: Bu cam renkleri, mavi ışığı bloke eder. Derinlik algısını artırır ve detayları görmenizi sağlar. O nedenle kayak gibi pek çok spor aktivitesinde kullanışlıdır.

Bu cam renkleri, mavi ışığı bloke eder. Derinlik algısını artırır ve detayları görmenizi sağlar. O nedenle kayak gibi pek çok spor aktivitesinde kullanışlıdır. Sarı, turuncu veya altın cam rengi: Orta-az ışık seviyelerinde iyi görüş sağlar. Hem içerde, hem dışardaki spor aktivitilerinde derinlik hissini artırarak iyi bir görüş sağlar. Ancak diğer renkleri algılayışınızı bozar.

Orta-az ışık seviyelerinde iyi görüş sağlar. Hem içerde, hem dışardaki spor aktivitilerinde derinlik hissini artırarak iyi bir görüş sağlar. Ancak diğer renkleri algılayışınızı bozar. Amber veya kahverengi cam rengi: Uzaktaki küçük objeleri net görmeniz gereken golf gibi aktiviteler için uygundur. Yeşil manzaraları veya mavi gökyüzünü daha kontrastlı görmenizi sağlar, güneşli günlerde gözlere büyük konfor sağlar.

Polarize camlar ise deniz veya yol gibi düz yüzeylerden yansıtıcılığı önler. O nedenle denizcilik veya uzun yol sürüşleri için polarize güneş gözlüğü kullanımı uygundur. Ama örneğin kış sporları yaparken pist üzerindeki buzlu bölgelerden de yansımayı bloke ederek, pistin buzlu yerlerini görmenizi önler ve tehlike yaratabilir.

Aynalı camlar ise güneşin çok parlak olduğu durumlarda, şiddetli güneş ışığını diğer camlardan daha fazla önler.