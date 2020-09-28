Gümüş takılar nasıl korunmalı? İşte önemli ipuçları...

Gümüş takılara özen göstermek ve sadece güvenli bir şekilde saklamak yeterli olmayabilir. Aynı zamanda aşırı ısı ve kimyasal maddeler gibi zararlı unsurlarla temas etmemesi sağlanmalıdır. Peki bunlar dışında gümüş takıları korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte gümüşleri korumanın, parlaklık vermenin ve kararmalarını önlemenin yolları...

- Zararlı yüzeylere bırakmaktan kaçının

Ahşap ve kimyasal işlem gören yüzeylerde takı bırakılmamalı. Bunun nedeni, tahtadaki ve yüzeydeki kimyasallar, gümüşün parlaklığını etkileyerek kaybetmesine neden olabilir.

- Güvenli bir şekilde muhafaza edin

Takıların uygun bir şekilde muhafaza edilmesine pek dikkat edilmeyebilir. Bir şifonyerin üzerine veya bir çekmecede bırakılmamalı. Bu onların çiziklere ve diğer türlü hasara uğramalarına sebep olabilir. Çoğu takılar, mağazadan alırken bir kutu veya özel bir çanta içinde verilir. Bu da gümüş eşyalarınızı saklamak için doğru bir alternatiftir. Örneğin gümüşünüzü kararmayan bir torba veya bez için muhafaza edebilirsiniz. Yüzükler için farklı yastıklı yuvalar, kolye ve bilezikler için de özel kılıflar tercih edilebilir.

- Kimyasallardan koruyun

Bazı kimyasal maddelere maruz kalmak gümüş ve altın gibi değerli eşyalara zarar verebilir veya rengini bozabilir. Losyon, saç spreyi, parfüm ya da diğer kozmetik gibi ürünler gümüşlerinize zarar verebilecek bileşikler içerebilir. Ayrıca havuza girmeden veya evde temizlik malzemelerini kullanmadan önce takılar çıkarılmalıdır.

- Işık ve ısıdan uzak tutun

Isı ve ışık da gümüşlerin rengini ve dayanıklılığını etkileyebilir. İnci ve fildişi gibi diğer ince malzemeler, fazla ışığa maruz kaldıklarında beyazlaşırlar. Gümüş gibi diğer eşyalar da fazla ışıktan dolayı zamanlar kararabilirler. Ayrıca ani sıcaklık değişiklikleri de bazı takıların renklerinin solmasına ve çatlamalarına neden olabilir.

- Özel ürünler tercih edebilirsiniz



Gümüşleriniz için özel damlalar tercih ederek lekeleri hızlı ve kolay bir şekilde giderebilirsiniz. Uygularken dikkatli olmanızda fayda var. İşlem sona erdiğinde de güzelce yıkayıp kurulayın.