×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Gülümseten Hayaller Topluluk Evi’nden bir yılda 2 bin 500'den fazla kişi faydalandı

Güncelleme Tarihi:

#Gülümseten Hayaller Topluluk Evi#Amazon Türkiye#Hayalime Ortak Ol Topluluğu
Gülümseten Hayaller Topluluk Evi’nden bir yılda 2 bin 500den fazla kişi faydalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 12:55

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu iş birliğiyle Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesinde hayata geçirilen Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nde düzenlenen atölye ve eğitimler, birinci yılını tamamladı. İlk yılda 1.500 kişiye yardımcı olmayı amaçlayan topluluk evinden şimdiye kadar 2.500'den fazla kişinin faydalandığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Serinyol El Ele Dayanışma Derneği yerleşkesinde yer alan merkezde yıl sonuna kadar 1.500 kişinin faydalanması hedeflenirken yıl boyunca düzenlenen atölye ve eğitimlerle şimdiden 2.500'den fazla kişiye ulaşıldı. Katılımcılardan 177 kişi psikososyal destek alırken 421 çocuk ve genç “Hayalimi Kodluyorum” atölye çalışmalarına katıldı. Etkinlik atölyesinde düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik atölyeleri, dans, hareket ve beden farkındalığı eğitimleri, grup oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılanların sayısı ise 1.934 oldu. Topluluk evinin ilk yılında sağladığı fayda sonucunda merkez yerel paydaşlara devredilmeden önce Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu iş birliğinde ikinci yıla uzatıldı.

Merkezde düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik terapisi temelli atölyeler, dans/hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programlar ile çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor. Ayrıca bireysel ve grup psikososyal destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrimiçi danışmanlık seansları da merkezde verilen hizmetler içerisinde yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülümseten Hayaller Topluluk Evi#Amazon Türkiye#Hayalime Ortak Ol Topluluğu

BAKMADAN GEÇME!