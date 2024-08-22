Gülümseten Hayaller Topluluk Evi’nden bir yılda 2 bin 500'den fazla kişi faydalandı

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Serinyol El Ele Dayanışma Derneği yerleşkesinde yer alan merkezde yıl sonuna kadar 1.500 kişinin faydalanması hedeflenirken yıl boyunca düzenlenen atölye ve eğitimlerle şimdiden 2.500'den fazla kişiye ulaşıldı. Katılımcılardan 177 kişi psikososyal destek alırken 421 çocuk ve genç “Hayalimi Kodluyorum” atölye çalışmalarına katıldı. Etkinlik atölyesinde düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik atölyeleri, dans, hareket ve beden farkındalığı eğitimleri, grup oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılanların sayısı ise 1.934 oldu. Topluluk evinin ilk yılında sağladığı fayda sonucunda merkez yerel paydaşlara devredilmeden önce Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu iş birliğinde ikinci yıla uzatıldı.

Merkezde düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik terapisi temelli atölyeler, dans/hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programlar ile çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor. Ayrıca bireysel ve grup psikososyal destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrimiçi danışmanlık seansları da merkezde verilen hizmetler içerisinde yer alıyor.