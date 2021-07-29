Gülşah isminin anlamı nedir? Gülşah ne demek? Gülşah adının özellikleri, analizi ve kökeni

Gülşah ismi, kız çocukları için uygun olan bir isimdir. Gülşah ismi, güllerin şahı ve masal kadın anlamlarına sahip olan özel bir isim türüdür.

Gülşah İsminin Anlamı Nedir? Gülşah Ne Demek?

Gülşah isminin anlamları çok merak edilerek araştırılıyor. Gülşah ismi günümüzde çok kullanılan ve masal kadın anlamına sahip olan özel bir isim türüdür.

Gülşah İsminin Özellikleri

Gülşah isminin girişken ve ikna kabiliyeti yüksek özellikleri bulunuyor. Yetenek konusunda kendisini her konuda ispatlayabilir.

Gülşah İsminin Analizi

Olayları algılama konusunda çok başarılıdır. Hareketli bir hayat yapısı yerine, monoton bir hayatı tercih eder.

Gülşah Adının Kökeni

Gülşah ismi Farsça kökenli isimler arasında yer alıyor.

Gülşah İsminin Yanına Yakışan İsimler

Gülşah isminin yanına yakışan çok farklı isimler bulunuyor. Agah ve Emrah isimleri, Gülşah isminin yanına oldukça yakışan isimlerdir.

Gülşah İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Gülşah ismi Farsça kökenli bir isim türüdür. Kuran içerisinde yer almayan isimlerden birisi de, herkesin merak ettiği Gülşah ismidir.